Festival Pulso Urbano: Con eje temático en los 40 años de la Democracia

Hasta el jueves 19 de octubre, la danza ocupa los paisajes urbanos de la provincia en una nueva edición del Festival Pulso Urbano. La octava entrega del evento tiene cómo eje temático los 40 años de democracia.

Con un espectáculo de Malambo a cargo de mujeres, se pone en marcha.

Mujer-Cuerpo-Democracia, con dirección y coreografía de Ivana Carrasco y Marcelo Mangini, busca homenajear a las mujeres que, gracias a la democracia, pudieron conquistar y visibilizar espacios de danza tradicionalmente reservados al género masculino, como es el malambo.

Según adelanta la directora, el espectáculo es una propuesta actual, moderna, que pone el foco en la mujer y su empoderamiento: “Si bien el malambo es una danza considerada de varones, hace bastante tiempo que la practican las mujeres”.

“Desde 1950 se realizan campeonatos y se presentan mujeres, aunque siempre en un solo rubro. Pero hace cinco años ya se hace el Campeonato Nacional de Malambo Femenino, donde hay muchísimas mujeres zapateando. Por eso la apertura del Festival es un momento muy oportuno”, explica Ivana Carrasco.

Y destaca que “si bien es malambo, no es el tradicional”, ya que por un lado es bailado por mujeres, y por otro, cambia en su presentación: “El malambo masculino siempre se hace con una base de guitarra y bombo, nosotras incluimos distintos instrumentos y vestuario”.

En Mujer-Cuerpo-Democracia, señala la directora y coreógrafa, lo que se quiere mostrar es la unión. “En el malambo masculino se evidencia más el enfrentamiento entre los hombres, y nuestra mirada tiene más que ver con unirnos e ir hacia adelante para luchar y empoderarnos. Eso es lo que muestra la apertura de este festival tan importante”, indica.

Uno de los pilares del Pulso Urbano es que lleva la danza a la calle, con la posibilidad de que los espectadores no sólo sean los interesados en este tipo de expresiones artísticas sino también quienes se encuentren transitando por el lugar en el momento en que acontece el espectáculo.

“Presentarse al aire libre tiene otras cosas que no ocurren en un teatro. Vamos a jugar con el paisaje, con lo urbano, que de eso se trata en definitiva el festival. Es una experiencia linda. No es lo mismo que trabajar en un teatro cerrado donde hay cuestiones técnicas que acá no las vamos a tener, porque justamente el marco es otro”, reflexiona Ivana Carrasco.

Y destaca la importancia de que el espectáculo sea accesible a todo público: “Es bueno que las personas que pasen, se paren a ver que la cultura es para todos. A veces la encerramos un poquito en los teatros y esta es una gran oportunidad, porque es más amplio”.

Mujer-Cuerpo-Democracia cuenta con la participación de las malambistas cordobesas Josefa Leguizamón (foto), Judith Monteros y el conjunto de subcampeonas provinciales. También serán parte del espectáculo alumnas del Seminario de Danza Clásica Nora Irinova.

