Jardín M. Belgrano-ISP: Compartieron Jornada Interinstitucional «Ando Jugando»

El voley de Centro Social confirmó en conferencia de prensa, que participará de la Copa Argentina en tres categorías: Sub 14, Sub 16 y Sub 18. Para dar a conocer la información, estuvieron presentes el Coordinador Deportivo Damián Borgogno, los profesores Diego Petrelli y Facundo Delgado, y las jugadoras Josefina […]