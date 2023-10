Sportivo Belgrano se juega en Salta, su continuidad en el Federal A

0 0

Read Time: 51 Second

Sportivo Belgrano de San Francisco perdió con Defensores de Belgrano de Vila Ramallo, por la última fecha de la fase regular del Torneo Federal A.

Fue 3- 0 y terminó cuarto en su zona. Quedó afuera de la Copa Argentina.

Incidentes: El partido estuvo parado en el primer tiempo, por las piedras que cayeron de la parcialidad local, al campo de juego.

Resultados

Sportivo Belgrano 0 – Defensores de Belgrano 3 (Aranda, Machado y Sagistrani)

Douglas Haig 0 – El Linqueño 0

Gimnasia (CdU) 1 (Baltoré) – Sportivo Las Parejas 2 (Segovia y León)

Unión (S) 1 (Hansen) – DEPRO 0

Libre: Independiente (CH)

Posiciones

Douglas Haig 67

Independiente (CH) 49

Sportivo Las Parejas 47

Sportivo Belgrano 47

El Linqueño 44

DEPRO 40

Defensores de Belgrano 38

Unión (S) 37

Gimnasia (CdU) 33

Cruces de Octavos de Final:

Gimnasia y Tiro vs Sportivo Belgrano

Olimpo vs Atenas (Río IV)

Douglas Haig vs Santamarina

Ciudad Bolivar vs Sol de América (F)

Villa Mitre vs Boca Unidos

Argentino (MM) vs Cipolletti

Central Norte vs Sportivo Las Parejas

Independiente (CH) vs Juventud Unida Universitario

Fuente: Diario Sports San Francisco

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn