Federal A: Sp. Belgrano de San Francisco perdió en Salta, y se despidió hasta el 2024

Sportivo Belgrano de San Francisco, perdió en Salta frente a Gimnasia y Tiro por 2 a 0. De esta manera quedó eliminado en los Octavos de Final del Torneo Federal A.

Ahora sólo le queda pensar en la temporada 2024. El equipo no tuvo regularidad, y falló en los momentos claves.

Luego de los resultados del fin de semana, quedaron determinados las llaves de cuartos de final, camino a los dos ascensos que determina, al ganador de manera directa, y al perdedor de la final una segunda posibilidad, a través de una reválida.

Cuartos de final

Olimpo (Bahía Blanca) vs. Independiente (Chivilcoy)

Douglas Haig (Pergamino) vs. Central Norte (Salta)

Ciudad Bolívar vs. Argentino (Monte Maíz)

Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Villa Mitre (Bahía Blanca)

