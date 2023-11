Reunión Multisectorial en Brinkmann, con la presencia de Fernando Coiset, en apoyo a Sergio Massa

0 0

En una reunión Multisectorial realizada en la sede de ATILRA Brinkmann, el dirigente Fernando Coiset (actual asesor del Banco Nación) acompañado por Andrés Romero (dirigente de San Francisco), el Pte del PJ local Hugo Tosolini, el Secretario de ATILRA Fernando Daniele y miembros de diversas Instituciones locales, participaron de una reunión en apoyo al candidato Oficialista Sergio Massa.

Se pudo observar la presencia de actuales miembros del Departamento Ejecutivo, representantes de Cooperativas locales, docentes, Clubes, comerciantes, Empresarios, entre otros.

El encargado de hacer la apertura fue Hugo Tosolini quién explicó el motivo del encuentro, que se da en el marco de una visita de Coiset a Brinkmann, y luego Fernando Daniele refiriéndose a la posición de ATILRA, confirmó que apoyarán a Unión por la Patria Sergio Massa.

En una extensa exposición Fernando Coiset explicó los motivos por cuales, ante las dos propuestas que cuenta la ciudadanía, y más allá de las dificultades que existen, Massa es la opción que necesita el País en este momento.

“Estamos comprometidos con este proyecto Nacional, queremos escucharlos, ponernos en contacto con cada uno de los circuitos, para profundizar las cosas que tenemos que hacer, mejorar aquellas que se están haciendo, y no repetir las decisiones que nos trajeron a esta situación”

“Uno de los errores que no debemos repetir, y que debemos construir, es un Gobierno de Unidad Nacional. Los Argentinos no nos ponemos de acuerdo, y eso nos genera problemas, pérdidas de tiempo, desgastar energías que no nos sirve para nada… de allí que nuestro candidato propone como una necesidad un proyecto de Unidad Nacional”

Luego Coiset respondió preguntas de la prensa, e intercambió opiniones, y respondió algunas inquietudes de la audiencia que se dio cita en el lugar.

AMPLIAREMOS

