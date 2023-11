Elmejor BMX «Freestyle» llega a Córdoba con un campeonato Internacional

0 0

Read Time: 5 Minute, 26 Second

El mejor BMX Freestyle del mundo llega a Córdoba con un campeonato internacional. Los mejores riders estarán compitiendo el sábado y domingo en el “Maligno Park” del Parque del Kempes, con entrada libre y gratuita. Estará presente el reciente ganador de la medalla dorada en Chile, José Torres.El sábado 11 y domingo 12 de noviembre a partir de las 9, se desarrollará el campeonato internacional de BMX Freestyle, en el espacio ubicado en el Polo Deportivo Kempes.El evento marcará un hito, ya que serán los primeros campeonatos UCI C1 y UCI CN en la historia del BMX Freestyle argentino. Ambas competencias otorgarán a los deportistas puntos oficiales para la clasificación olímpica Paris 2024.Se lleva a cabo con la organización de la Federación Argentina de BMX – FAB, Monster Energy Drinks y la Asociación Argentina de BMX Freestyle – ASABMXF, y el apoyo de la Agencia Córdoba Deportes a través del programa CbaX, con entrada libre y gratuita.La competencia, de primer nivel internacional, fue presentada en una conferencia de prensa de la que formaron parte, Gonzalo Sosa, vicepresidente de la Agencia Córdoba Deportes; Fernando Miller, vocal de la ACD y responsable del programa CbaX; Lina Lucco, vicepresidenta de la Federación Argentina de BMX y Maximiliano Benadía, entrenador y representante de la Federación Argentina de BMX.También estuvieron presentes los destacados riders internacionales, José “Maligno” Torres (Argentina), Kevin Peraza (México), Jonathan Camacho (Ecuador), Macarena Pérez (Chile) y Eduarda Bordignon (Brasil).Durante la presentación, Gonzalo Sosa destacó: “Espero que hayan sido bienvenidos en Córdoba, que disfruten de la competencia. Cuando se dan este tipo de eventos con gente de afuera que viene a competir, uno tiene una alegría muy grande porque esto no se dio de la noche a la mañana. Este evento suma puntos para clasificar a París 2024 y sirve para mostrar cuánto ha crecido el deporte. Cuando uno ve lo que logró José (Torres), nuestro emblema, cómo creció, a todos los que estamos en el Polo Deportivo Kempes nos da mucho orgullo”, agregó el vicepresidente de la Agencia Córdoba Deportes.A su turno, el máximo exponente del BMX freestyle argentino, Maligno Torres, expresó: “Estamos muy contentos por el evento que estamos por hacer. Agradecido a los demás riders porque estén acá hoy, realmente para nosotros es muy importante que haya semejantes competidores a nivel mundial en nuestra ciudad. Muy agradecido por lo que sucedió en los Juegos Panamericanos, no fui con expectativas, fui con un sabor muy raro, y hoy en día tener un logro para Córdoba me pone muy feliz”.Por último, el mexicano Kevin Peraza recalcó estar: “encantado de estar acá, de conocer Córdoba. Me recibieron con los brazos abiertos los demás riders. Me siento afortunado de poder viajar y hacer lo que amo día tras día y seguir inspirando a las siguientes generaciones. Feliz por los Panamericanos en Chile, con un buen resultado, feliz de terminar completo y venir a Córdoba al siguiente campeonato”.Los amantes de la disciplina olímpica y el público en general podrán disfrutar de los mejores riders profesionales nacionales e internacionales y sus increíbles destrezas, en dos días de espectacular competencia deportiva.Como condimento especial, dirá presente el ganador de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, el cordobés José Maligno Torres. Cabe recordar que en el mes de julio también fue ganador en Estados Unidos de la primera medalla dorada para Argentina en los X-Games 2023.Campeonato Nacional “UCI CN”:La competencia dará inicio el sábado a las 10 con la clasificación, mientras que las finales tendrán lugar a partir de las 14. Participarán los corredores argentinos que posean Licencia emitida por la Federación Argentina de BMX – FAB y Licencia UCI.Las categorías de competencia son:· Mujeres Elite: mujeres de 15 años o más.· Hombres Elite: hombres de 15 años o más.Campeonato Internacional “UCI C1”:La actividad comenzará el domingo a las 9 con las semifinales. A partir de las 15, las finales. Participarán los corredores internacionales que posean Licencia UCI.Las categorías de competencia son:· Mujeres Elite: mujeres de 15 años o más.· Hombres Elite: hombres de 15 años o más.El formato de disputa de la competencia será la siguiente:Fase de Clasificación: los riders realizan 2 pasadas; el promedio de los puntajes obtenidos en ambas pasadas determina su puntaje final para esta fase.Fases Semifinal y Final: se realizan 2 pasadas; la puntuación más alta obtenida por cada corredor después de ambas carreras se utiliza como puntuación final para estas fases.Cada pasada será de 1 minuto en el cual los riders realizan distintas figuras, siendo calificadas según nivel de dificultad y calidad de ejecución en su recorrido.Ubicación de la pistaEl Polo Deportivo Kempes será el escenario ideal para la competencia, a través de su bikepark olímpico denominado Maligno Park. Este recinto de carácter internacional es un orgullo para la ciudad de Córdoba por ser único en la región.Los mejores riders llegan a Córdoba- Kevin Peraza: Con 29 años, este deportista mexicano-estadounidense cuenta en su haber con nueve medallas en los X Games, en distintas modalidades de BMX freestyle. Obtuvo el cuarto puesto en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.– Macarena Pérez: La deportista chilena de 27 años es una de las mejores riders del mundo. En los Juegos Panamericanos de Lima 2019, consiguió el segundo puesto y se convirtió en la primera mujer de Chile en ganar una medalla en la disciplina BMX freestyle. En el 2021 fue olímpica en Tokio. En los recientes Panamericanos quedó en el segundo lugar, obteniendo la medalla de plata.– Eduarda Bordignon: Más conocida como Dudapenso, es tricampeona de Brasil, campeona sudamericana y ganadora de los Juegos Olímpicos Juveniles de 2018. La ciclista brasilera de 23 años obtuvo el quinto puesto en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.– Jonathan Camacho: El rider de 30 años empezó en el BMX freestyle con la idea de divertirse y llevar la bandera de su país, Ecuador, por todo el mundo. En el año 2014 dio la sorpresa tras conquistar el BMX Queimada Contest de O Marisquiño, momento en el que se hizo famoso hasta el día de hoy.– José Maligno Torres: Es el máximo exponente argentino del BMX freestyle. Obtuvo la medalla dorada en BMX freestyle en los Juegos Panamericanos de 2023, la de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y la medalla de oro en la reconocida competencia deportiva, “X GAMES” en julio de este año. Con 28 años, es firme candidato a estar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn