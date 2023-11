Santa Fe: Convocan a reunión para la unidad de los Tamberos de todas las Provincias

0 0

En todas las cuencas lecheras los productores ya no pueden seguir produciendo a pérdida, con costos que superan notoriamente lo que perciben por su materia prima.

Una iniciativa de la Mesa de Productores de Santa Fe, convoca para este próximo 22 de noviembre, a una gran reunión sectorial en la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario, en Zavalla, sede de la Universidad Nacional, donde se llama a la unidad de los tamberos de todas las provincias y entidades para hacer oír las peticiones del sector primario, a quien resulte ganador de la elección presidencial.El presidente de MEPROLSAFE, Roberto Perracino, firmó el comunicado que insta a unificar criterios, sabiendo que no todas las entidades de productores piensan igual en lo referente al concepto del negocio, pero donde todos están atravesando la misma crisis.La convocatoriaLa misiva enviada a las cuatro entidades de la Mesa de Enlace (CRA, FAA, SRA, CONINAGRO) y las específicas de Lechería como Cuenca Abasto Norte, Cuenca Mar y Sierra, CAPROLECOBA y la recientemente formada CAPROLER (Entre Ríos), dice: “Por medio de la presente, los invitamos para el día 22-11-23 a las 10 horas AM a participar, en las Instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrarias (Universidad Nacional Rosario) en Zavalla, de una reunión sectorial”.En los considerandos, señala que “entendemos que para dicha fecha estará definido quién gobernará los destinos de Argentina a partir de diciembre y debiéramos tener algunos puntos acordados para presentar en conjunto a las nuevas autoridades”.MEPROLSAFE además, sugiere algunos puntos del “Temario tentativo sugerido”: Presentaciones; Ronda de novedades; Definir a grandes rasgos, lo que deseamos de nuestra lechería. ¿Libre como estamos o con determinadas reglas de Juego?; Tomar posición respecto de los Derechos de Exportación que se reinstalarán a partir del 31-12-23; Temas que sugieran sean incorporados”.Hay mucha expectativa por ver el grado de convocatoria que pueda tener la MEPROLSAFE, luego del alejamiento de dos dirigentes proactivos como Aimaro y Córdoba, y el retorno de otros dirigentes históricos que no tienen muy buena afinidad con las entidades de la Mesa de Enlace y sus similares provinciales.La iniciativa es genuina y entendible, porque los productores tamberos, sin distinción de banderías han caído en una crisis degradante que amenaza seriamente la continuidad del segmento pequeño y mediano.

