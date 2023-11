Basquet Asociativo: En el único partido del viernes, San Jorge derrotó a Porteña de visitante

0 0

Read Time: 33 Second

En el único partido de la 9° y última fecha de la fase regular del Torneo «Clausura» de Basquet en Primera División, San Jorge de Brinkmann obtuvo una importante victoria en el «Gustavo Di Carlo» de Porteña Asociación por 65-60 y se pone en una expectante ubicación de cara a los play-off.

Resultados

Porteña 60- San Jorge 65

Unión San Gmo vs. Sp. Suardi- juegan el domingo

Centro Social vs. Nueve de Freyre- juegan el martes

Libertad VT vs. Tiro Federal- juegan el miércoles

Posiciones

Sp. Suardi- Nueve de Freyre 13– Nueve de Morteros- San Jorge 12– Tiro Federal- Porteña 11- Unión San Gmo 10– Centro Social 9– Libertad VT 8

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn