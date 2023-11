Buenos resultados del Karate y resto de las actividades de Centro Social

0 0

Read Time: 5 Minute, 25 Second

Muy buenos resultados para los alumnos del Dojo Carlos Franco de Centro Social que el día domingo viajaron a Córdoba, para participar del Torneo Provincial de Escuelas.RESULTADOS:-Joaquin Cortez: 3° Kata.-Magdalena Mucha: 3° Kata.-Augusto Possetto: 2° Kumite.-Mateo Milanesio: 2° Kumite-Magdalena Mucha: 1° Kumite.-Joaquin Cortez: 3° Kumite.-José Cortez: 3° Kumite.-Juan Cortez: 3° Kata.-Juan Williner: 3° Kata.-Juan Cortez: 1° Kumite.-Bautista Arnaudo: 1° Kumite.-Juan León Williner: 3° Kumite.Además, participó de la competencia Matías Milanesio.Todos ellos estuvieron a cargo de los Coach Brenda Czech y María Rosa Sobrero.

TENISEste fin de semana la Liga de Tenis LITZO realizó el Torneo Máster, que reúne a los primeros 8 jugadores del ranking anual por puntos de cada categoría, desde Sub 10 a Sub 18.Centro Social no solo aportó mucha participación en esta importante competencia, sino que también los jugadores Rojinegros lograron muy buenos resultados.Los jugadores que estuvieron presentes fueron:Sub 10 varones:3° Jerónimo Burgener.Sub 14 damas:3° Delfina Davico.4°Isabella Gorgerino.Sub 14 varones:4° Matías Maranzana.8°Gael Perfumo.Sub 16 varones:2° Álvaro Arro.Sub 18 varones:8° Matías Ruhl.Excelente actuación de todos los tenistas del Club que, de esta manera, cierran un año de mucha competencia y experiencias.

HOCKEYEn la tarde del sábado, los pequeños de categoría infantil del hockey de Centro participaron de un nuevo encuentro en el Club Nueve de Morteros. Estuvieron presentes, además del equipo local, los Clubes: Charabones de San Francisco, Sociedad Sportiva Devoto y San Guillermo Hockey.

BAILE Y RITMOS10 alumnos de categoría Juvenil, junto a la profe Vivi Medina, viajaron el sábado a Carlos Paz para participar con muy buenos resultados del Certamen “La Gran Final Expresión”.Además, el domingo, el baile de Centro estuvo presente en el encuentro organizado por el Club Independiente de Balnearia.

BOCHASLos bochófilos de Centro estuvieron participando este domingo del Campeonato organizado por el Club Barrio Bertossi de nuestra ciudad.La competencia se jugó a modalidad por parejas. El Rojinegro presentó equipos en Primera y Tercera Categoría y los encargados de representarlo fueron:Tercera Categoría: -Fernando Figueroa / José Luis Aguirre.-Ariel Ludueña / Miguel Ludueña.Primera Categoría: – Fabián Peralta / Damián López.-Hernan Páez / Maciel Giordano.Además, Gael Salinas y Tiziana Aguirre estuvieron participando del Torneo Sub 9 organizado por el Club Selva de Santiago del Estero.Los jugadores de Centro Social que representaron a la Asociación Porteñense tras muy buenas actuaciones quedaron en el 5° puesto de esta importante competencia.

FUTBOL

Por la fecha 4 del grupo 10 del Torneo Federal Regional Amateur, Centro Social empató en condición de local ante Tiro Federal por 1 a 1 con gol de Braian Nellen.

Lo comenzó ganando el visitante finalizando el primer tiempo, pero en la segunda mitad Centro logró el empate y también contó con las chances más claras de gol, pero no pudo aprovecharlas.

Por la fecha 5, Centro quedará libre y luego cerrará este grupo visitando a Juniors de Córdoba.

Posiciones:

– Juniors 4.

– CENTRO 3.

– Tiro 2.

En futbol infantil, las categorías 2014, 2015 y 2016 participaron de la primera edición del torneo “El Social” organizado por el Club Social de Chipión.

Muy buena experiencia y resultados para los chicos de Centro:

La 2015 fue campeona de Copa de Plata, mientras que la 2016 logró el segundo puesto en dicha copa y la 2014 llegó hasta semifinales.

BASQUET

En Básquet Masculino, se juega la 9º y última fecha de la fase regular del Torneo Asociativo donde Centro Social recibe en el Polideportivo a 9 de Julio Olímpico de Freyre con el siguiente cronograma:

Martes 14: U17 y primera división (20 y 22 horas).

y (20 y 22 horas). Miercoles 15: U13, U15 y U19 (desde 19 horas).

En Basquet Femenino, la categoría U13 viajó a Concepción del Uruguay, Entre Ríos, para participar de la segunda fase de la Liga Federal Formativa. Los partidos se jugaron en cancha del Club Tomás de Rocamora.

Allí, las chicas lograron una victoria, ante Estudiantes de Tucumán por 71-66; Y dos derrotas, ante Tomás de Rocamora 84-20 y San Agustín de Paraná 82-37.

En este cuadrangular, el rojinegro quedó en la tercera ubicación, clasificando de esta manera a una nueva instancia que se jugará los días 24, 25 y 26 de noviembre con sede a confirmar.

Además, las chicas disfrutaron del partido de Liga Nacional en primera división entre Rocamora y Obras Sanitarias. Pudieron sacarse fotos con las jugadoras, finalizando así otra gran experiencia.

VOLEY

COPA ARGENTINA SUB 16: CAMPEONAS DE COPA DE PLATA Y ENTRE LOS NUEVE MEJORES DEL PAÍS

La categoría Sub 16, que durante toda la semana estuvo en Chapadmalal disputando la Copa Argentina de Voley 2023, se consagró campeona de la Copa de Plata y se posicionó como el 9° mejor equipo del país.

Las chicas luego de una difícil fase de grupos lograron la clasificación a las instancias finales de la competencia.

El equipo Rojinegro jugó una gran parte final ganando 3-0 ante Once Unidos, 3-2 ante Estudiantes de La Plata y 3-1 a San Martín de Porres y perdiendo solo ante Gimnasia y Esgrima de Santa Fé en 8vos de final.

De esta manera las chicas completaron una excelente participación en la competencia formativa más importante a nivel nacional, no solo quedando dentro del Top 10, sino también consiguiendo un título.

PADEL

Las chicas del Padel de Centro Social jugaron el Torneo Interclubes de la Asociación Padel Club, en el que el Rojinegro enfrentaría en primera ronda a San Jorge.

En este participan todos los clubes afiliados y cada institución elige la pareja que lo representará en cada categoría.

Centro ganó 6ta categoría y cayó en 7ma, logrando llevar la definición de la serie al último punto, en el que a pesar de un gran partido de las chicas terminaron perdiendo.

Las encargadas de representar al Rojinegro fueron:

7ma categoría:

María Marenchino / Natacha Beltramino.

6ta categoría:

Malena Burgener / Lorena Olivero.

5ta categoría:

Erika Poletto / Carolina Saleg.

EL TORNEO AMATEUR DE CENTRO SOCIAL FUE UN ÉXITO

Con más de 30 parejas inscriptas y la participación del futbolista profesional, Enzo Copetti, se llevó a cabo con gran éxito el Torneo Amateur de Centro Social.

La competencia se jugó en las tres canchas del Club, solo incluyó jugadores no afiliados a Apc, o que solo hayan jugado una fecha en dicha Asociación y dejó los siguientes resultados:

CAMPEONES: Rodrigo Ferrero / Sebastián Sabolo.

SUBCAMPEONES: Paolo Raspo / Paulo Nazzi.

SEMIFINALISTAS:

– Gabriel Lencina / Pablo Raspo.

– Armando Juarez / Cesar Maldonado.

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn