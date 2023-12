Exponen 40 obras de Antonio Seguí «Con el tiempo suspendido», hasta el 24 de marzo de 2024

0 0

Era el espacio cultural que él había imaginado y diseñado en noches de insomnio, pero por convicción y modestia no permitió que le pusieran su nombre. Decía que esos asuntos había que tratarlos post mortem. Ahora el Centro de Arte Contemporáneo inaugura “Con el tiempo suspendido”, una muestra de obras escogidas de Antonio Seguí, fruto de su espíritu innovador e inconformista, creadas entre 1960 y el 2000.

Ha sido organizada por la Agencia Córdoba Cultura, bajo la curaduría de Clelia Taricco, la mujer del artista nacido en 1934 en Villa Allende, que nos dejó en febrero de 2022 después de una existencia consagrada a las bellas artes en la que dejó un rico legado que incluye litografías, fotograbados, aguafuertes, aguatintas, serigrafías, carbolitografías, linograbados y carborundum.

Pero Córdoba, la patria chica de Antonio Seguí, tiene desde fines de la década del 90 a los integrantes de la Familia Urbana, tres grupos escultóricos que le pertenecen, emplazados estratégicamente y que dominan distintas zonas de la ciudad.

En julio de 1999 el Nudo Vial Mitre vio erigirse la figura imponente del Hombre Urbano inspirada en una obra similar que el pintor y escultor había instalado en Colombia. Las imágenes de la jornada inaugural muestran al autor junto al gobernador José Manuel de la Sota y el intendente Rubén Américo Martí.

“Trabajé con un grupo de ingenieros de la Universidad de Córdoba que fueron los calculistas. La escultura de Bogotá tiene ocho metros de altura y las de Córdoba son casi el doble-explicaría años después el artista-; miden como quince metros y el cálculo tenía que ser más cuidadoso para tomar en cuenta los problemas como los desagües, la corrosión, y los efectos del viento”.

Además, seguro de su fortaleza, aclaró entonces que “están construidos para soportar vientos de 220 kilómetros por hora”.

Con el tiempo llegaría la Mujer Urbana, en el Nudo Vial de la 14 y después los Niños Urbanos en el Parque del Aeropuerto. El día de la partida de Seguí, la cordobesa Dolores Cáceres realizó una intervención artística y pintó lágrimas en cada uno de los integrantes y el cachorrito que acompaña a los niños.

Cordobés hasta la médula y artista universal, se radicó en París en los 60 y fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el gobierno y miembro de la Academia Europea de Ciencias, Artes y Letras de Francia.

“Con el tiempo suspendido. Antonio Seguí, obras 1960 -2000” coincidirá con el 35° aniversario del Centro de Arte Cultural, que abrió sus puertas al público el 12 de noviembre de 1988, en gran parte gracias al impulso del artista nacido en Villa Allende que donó más de 550 obras de su colección.

Pocos días antes de su muerte había recorrido las instalaciones del Centro y recordado que cuando ese espacio era sólo un sueño rondando su cabeza, tuvo el acierto de sugerirle al entonces gobernador Eduardo César Angeloz que esa construcción en el Chateau era el lugar indicado.

“Sentía que Córdoba se venía para este lado de la ciudad, y que iba a tener mucha gente que lo visitara”, dijo. En su inmejorable presente, el Centro destaca con sus tesoros artísticos en medio del Parque del Chateau, un nuevo espacio verde añadido en los últimos años que ayuda a realzar el lugar que Seguí eligió para que los artistas pudieran mostrar sus creaciones.

También en esa ocasión habló bellamente de su romance con Córdoba: “Uno es cordobés sin darse cuenta. Y lo noto cada vez que vengo, y me siento como si no me hubiera ido nunca. Tengo necesidad de venir, es una cosa física: a la energía la cargo acá y no en otro lado”.

Su absoluta identificación con la tierra natal es probable que haya sido su mejor carta de presentación en el resto del mundo. Sus obras forman parte de casi 100 colecciones públicas en todo el mundo, entre las que se encuentran las del Museum of Modern Art de Nueva York, el MoMa y las del Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou, en Francia.

Reconocía influencias de Goya, Daumier y Gutiérrez Solana, entre otros, y se formó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) y la École des Beaux-Arts de París.

A lo largo de su extensa carrera produjo más de cinco mil obras, entre grabados, pinturas, ilustraciones, esculturas y objetos que hoy forman parte de los principales museos y centros culturales de todo el mundo.

La muestra en el CAC

La exposición “Con el tiempo suspendido” permanece abierta hasta el 10 de marzo de 2024 y la entrada es libre y gratuita, en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) ubicado en la avenida Ramón Cárcano, en el Parque del Chateau.

Clelia Taricco, la compañera de Seguí y curadora e historiadora del arte, sostuvo que “en años revoltosos y entre la vuelta a la democracia como símbolo de lo que esto significaba para el desarrollo de las sociedades, Antonio hizo posible aquello que creíamos imposible: abrir un espacio de arte contemporáneo, de pensamiento y de reflexión, que fue adoptado inmediatamente por el resto del país “.

