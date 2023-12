Tévez se despidió de su Gobierno ante los medios de Prensa locales y regionales

0 0

En la mañana de este viernes, aprovechando el feriado por el día de la Virgen, el Intendente Municipal Dr. Gustavo Tévez, convocó a los medios de prensa locales y regionales, para hacer un encuentro de despedida de su gestión que finaliza este fin de semana.El desayuno fue un pretexto, para intercambiar preguntas y respuestas, en cuanto a lo que deja su gestión al frente del Ejecutivo.Tévez destacó que uno de los aspectos más importantes y satisfactorios, fue lograr que todas las Instituciones tengan una buena relación, y esto permitió que se logren los objetivos en todos los aspectos.Más allá de poner énfasis en las obras concretadas, que tiene todavía alguna deuda, pero que se trató de llegar a cada uno de los rincones de la ciudad.Participaron varios de sus Secretarios, incluso el Intendente Electo Mauricio Actis, quién ahora continuará con la gestión de todo lo que no se pudo hacer.Justamente Actis informó quienes lo acompañarán a partir del lunes, tanto en el Ejecutivo como en el Concejo Deliberante.Hugo Tosolini quién se desempeñó en Desarrollo Social, ya no ocupará cargos en el Area Ejecutiva, y no se descarta que pueda acompañar al Dr. Tévez (ahora como Legislador por el Departamento San Justo).

En la parte final Tévez resumió los aspectos más importantes de su gestión desde 2011, y reiteró su agradecimiento a los medios de prensa, por el acompañamiento y el respeto que siempre tuvieron, especialmente por la ayuda y el compromiso que asumieron, con motivo de la pandemia que afectó a todos.Asimismo pidió seguir acompañando a la gestión que comienza.

