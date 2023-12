Agencia Córdoba Cultura: 2° edición del Programa Teatro Itinerante de Verano

0 0

Read Time: 34 Minute, 15 Second

Con la llegada de la nueva estación, las artes escénicas se hacen presentes a través de la segunda edición del programa Teatro itinerante de verano, que se desarrollará desde el 12 de diciembre, organizado por la Agencia Córdoba Cultura, con apoyo del CFI, junto al Colectivo Itinerantes, Corredor Noreste, C.O.T.E.A.U, CEA Punilla, Corredor Escénico Calamuchita, Corredor Escénicas Paravachasca, Circuito Sudeste Unión y Marco Juárez, Red Escénica Traslasierra y Red de Salas Independientes de Córdoba.

Durante los meses de la temporada estival, 260 grupos teatrales realizarán 260 funciones con entrada libre y gratuita, en los 26 departamentos provinciales. La grilla de propuestas comprende una programación variada y extensa de espectáculos destinada a una gran diversidad de públicos que se desarrollará en salas de teatro independientes, escuelas rurales y periféricas, bibliotecas populares, plazas, clubes, hogares y centros de día, geriátricos, comunidades rurales, comedores y espacios municipales.

La primera edición del ciclo (2022-2023) contó la participación de 120 grupos y elencos programados en 95 ciudades ubicadas en 22 departamentos de la provincia, con un recorrido aproximado de más de 6.000 kilómetros. Este año, las expresiones artísticas que podrán disfrutarse son: teatro, títeres, teatro de objetos, clown, mimo, narración oral, circo y danza teatro, entre otras.

Aquí, la grilla completa del mes de diciembre:

Martes 12 de Diciembre



A las 9.30. Lunática (KIKA Producciones)

Centro Educativo José Manuela Estrada. Quebracho Ladeado, Dpto. San Javier

Comedia dramática. ATP. 50 minutos

Lunática cuenta la historia de Rosa y su increíble amistad con los lobos. Rosa era una niña que amaba cantar, aunque no se sabe si cantaba bien o no tanto, pero lo hacía con ganas, prácticamente era lo único que le gustaba hacer. Las vecinas y vecinos de su pueblo, los Nunca Contentos, como su nombre lo indica, no estaban muy contentos con su canto, ni con su tamaño, ni con su color. Rosa se refugió en el bosque, donde una audiencia inusitada de lobos disfrutaba de sus canciones… sin embargo esta solución no duraría mucho tiempo.

A las 11. Pequeño Circo Más Grande del Mundo (Teatro de Títeres y Marionetas Colibrí )

Escuela Rural Esteban Echeverria, Calle Publica sin/n (La Toma, Dpto, Tulumba)

Teatro de Marionetas y movimiento de objetos APT 45 minutos

Una carpa ha sido instalada. A través de las imágenes y la música se cuentan historias propias de un circo, en la técnica de mariones y movimiento de objetos (juguetes de madera) Los vagones llegan repletos de fantasía, la alegría que desborda la banda, sus personajes diminutos anuncian el circo. Pronto aparecen las cebras amaestradas exaltando la amistad. El mono en la búsqueda de su par. Los felinos el aro de fuego han de cruzar, poniendo en evidencia la solidaridad. Siempre hay algo sorprendente que esperar, y los malabaristas y los payasos han de llegar. Todos aquellos seres que pueblan nuestra memoria, sin olvidar al gran elefante, hacen de este circo liliputiense un espectáculo realmente grandioso que nos despierta los sentimientos y nos envuelve la imaginación.

Con ilusión vino el circo, y con una nueva ilusión se va.

A las 18. Con los residuos del cajón, hacemos una canción (Marotte en Fuga)

Ipem 371 Mariano Moreno, Calle Pública s/n (Rayo Cortado, Dpto Río Seco)

Títeres de mesa APT 45 minutos

El espectáculo se sitúa en una vereda del barrio donde dos niños desafían el aburrimiento con juegos e imaginación. Así crean un noticiero y, con la ayuda de amigos fantásticos, buscan noticias ambientales en su cuadra. Intentando salvar la vida de un pajarito descubren el peligro de los residuos contaminantes. Mediante la técnica del títere de mesa, con humor canciones y poesía, la obra propone al pequeño público que reflexione sobre la constitución de sus juguetes y vestimentas,

Esta nueva propuesta teatral de Marotte en Fuga, nace frente al avance de la tecnología y al funcionamiento del mercado, que hace que los productos electrónicos se vuelvan obsoletos rápidamente, provocando una sobre-estimulación con objetos lumínicos que circulan en kioscos, fiestas, etc.(hasta calzado infantil), y se desechan como residuo sólido común, sin tener en cuenta su toxicidad. Busca plantear la pregunta ¿qué hacemos con nuestra basura tecnológica? y, de esta manera, fomentar el consumo responsable. La obra aporta sugerencias cotidianas para el tratamiento de residuos electrónicos. Los personajes buscan la identificación del público infantil y la reflexión de la familia sobre el tema.

A las 16. Yún y el viaje del agua (Teatro de La Pandora)

IPET N° 63 República de Italia anexo. Caminiaga, Dpto. Río Seco.

Teatro de títeres. ATP. 35 minutos.

Hace miles de años en la antigua China, una adolescente de nombre Yún se aventura en un extraordinario viaje en busca de Panlong, la gran dragona de agua. Le pedirá al ser mágico que ayude a su pueblo a salir de la desesperante sequía que están atravesando. En este viaje por el inmenso Mar de China hacia el Monte Kinibalú, Yún tendrá que atravesar diferentes obstáculos y vincularse con increíbles seres fantásticos. Nadará con “El Gran Pez Dorado” y sabrá de la diversidad e inmensidad que puede ser este mundo; luchará con “El Rey Mono” y conocerá de las posibilidades de su cuerpo; encontrará a “La Gran Dragona de Agua” y en ella verá su propio reflejo y aprenderá del amor propio.



Miércoles 13 de Diciembre

A las 10. Animales Encantados, cuento cantado (Pequeña Compañía Parafernal)

SUM de la Comuna de Luyaba (Luyaba, Dpto. San Javier)

Teatro narrado a través de canciones, máscaras y títeres. ATP 50 minutos-

Un colibrí, un puma y una serpiente emprenden un viaje, llevan consigo un mensaje que urge ser entregado. Este mensaje nos invita a recordar la importancia de la cosmovisión de los pueblos originarios en la cual somos un todo con el universo, donde la conciencia sobre el cuidado de la naturaleza se interrelacionan con relatos que se han construido a lo largo de los años.

A las 11. En burrito a la escuela (Ulularia Teatro)

Escuela Rural Martín Güemes Calle pública s/n (El Rodeo, Dpto.Tulumba)

Teatro de títeres y narración ATP. 50 minutos.

En una historia no siempre pasa lo que quiere que pase, el que cuenta la historia.

A esto lo saben muy bien las dos maestras rurales que relatan este cuento de un pastorcito, Luis, que vive con su abuelo en la montaña.

Todos los días montado en su burro va a la escuela, donde lo esperan su maestra,

sus compañeros y sobre todo, Loli, una amiga, que lo tiene atontado a más no poder.

Las sierras albergan bellezas y peligros, sobre todo uno, un puma al que le encantan

las ovejas…Luis cree que enfrentar a ese puma es la mayor hazaña, pero pronto comprenderá que en la vida hay desafíos más grandes, más difíciles…

Jueves 14 de Diciembre

A las 11. El Pícaro sueño (El Desbarranco)

Escuela Rural Luciano Arguello. Calle Pública s/n. Cerro Colorado. (Dpto Sobremonte)

Teatro de Títeres. ATP. 45 minutos

Es un espectáculo inspirado en las vivencias de algunos niños cercanos a las autoras. Con la intención de reparar y desmitificar con el juego teatral y titiritesco un conflicto que padecen muchos niños, que es el terror nocturno, escribimos esta divertida historia que da credibilidad a la visión imaginaria de estas pesadillas nocturnas. En esta historia proponemos aceptar las visiones que los niños tienen y enfrentar las pesadillas con sus propios recursos lúdicos, con la intención de que ellos mismos se apropien de las soluciones.

A las 11. Había una vez un CIRCOLORIDO (CIRQUE CORDOBE)

Escuela Rural Jose Marmol. Calle Pública sin numerar, Parador de la montaña. Santa Rosa de Calamuchita (Dpto. Calamuchita)

Circo, Teatro, Clown. ATP. 60 minutos.

PAMPIMFLASH es un payaso que se despierta muy temprano y lo primero que hace es barrer la pista de circo para hacer la función… ESTRELLITA lo empieza a buscar pero hay desencuentros, en un momento se chocan, en ese choque PAMPIMFLASH y ESTRELLITA ven que todo a su alrededor se convierte en blanco y negro, sin colores… empezaron a pensar cómo podían hacer para que vuelvan los colores y se les ocurrió llamar a TIRATINTA que con sus tintas de colores y su libro tenía poderes mágicos… y así logró que todo vuelva a ser como antes UN CIRCOLORIDO!!! ¡¡¡Y Comienza la función con una muestra de diferentes y variadas destrezas circenses, con números de magia, gags, humor, clown, equilibrios y malabares!!!



A las 15.30. MIMOjiganga (Omar Fernández)

Escuela rural nivel inicial y primario «Gregoria Matorras» Calle Pública s/n

Santa Catalina, Dpto Totoral

Teatro de Mimo. ATP. 50 minutos

La obra cuenta las historias de varios personajes que tienen la capacidad natural de complicarse en cada tarea que emprenden, haciendo una aventura de las cosas más sencillas. La propuesta de Omar Fernández tiene como eje fundamental, además del humor, la apertura a la participación de los niños, y de los grandes, lo que la convierte en una excelente opción para compartir en familia.

A las 18. El viaje de Lucía (Producciones La Hilacha)

Jardín de Infantes 25 de Mayo Laboulaye , Departamento Roque Saenz Peña

Teatro musical para infancias . ATP. 45 minutos

Una obra para compartir en familia. Teatro, danza y música en vivo se entrelazan para contar la historia de Lucía una chica de barrio qué sale de viaje en busca de su danza. En el camino se encontrará con diferentes personajes que compartirán mucho más que sus danzas.

A las 18.30. Lo uno o lo otro (Grupo Señales)

Refugio Nocturno y Hogar de tránsito Cura Brochero Av. Cárcano 224 – Villa Carlos Paz. (Dpto. Punilla)

Bio drama. +13 años. 55 minutos

Obra de creación colectiva inspirada en el texto dramático de Griselda Gambaro “El nombre”, y la experiencia de vida de una niña boliviana traída a Córdoba (Argentina) para trabajar en casa de familia.

A las 19. Un Dúo de Tres (La Parlota Circo )

Plaza General Manuel Belgrano Marcos Juarez esq. Malvinas. Colonia Italiana (Dpto Marcos Juarez)

Circo Teatro. APT. 50 minutos.

Espectáculo de circo y teatro apto para todo público. Cuete y Petunia son este dúo de artistas que buscan entretener, sorprender y mantener cautivo al público durante todo el espectáculo. A través del humor y disciplinas circenses ponen en escena todos sus talentos pero llegan a la conclusión de que este dúo tiene que ser complementado por un tercer integrante. Este será un participante del público y quién se llevará la ovación de todos.

Viernes 15 de Diciembre

A las 10.30. Fábrica de Monstruos. ( Teatro de Títeres La Valija)

Escuela Deán Funes. Camino provincial s/n – Casi Ruta 23. San Ignacio. (Dpto Calamuchita)

Teatro y títeres. ATP. 45 minutos

En su Laboratorio el Profesor Coco-Loco está por terminar su gran invento, una máquina que fabrica monstruos, su finalidad será generar miedo en los humanos. Él cree que la humanidad va en un camino equivocado, y que este monstruo logrará a través del miedo cambiar su rumbo.

Pero las cosas no salen bien, todo lo que planeó el Profesor sale al revés ya ahora el planeta está en peligro. Animales y plantas están a punto de desaparecer.

Lucía es la hija del profesor, ella se entera de lo que pasa y necesita salvar el mundo. Y para ello contará con la ayuda de todos.

A las 10.30. Risomática (Inchin Lupin)

Escuela Rural Albergue, Primaria y Secundaria de Esquina Calle Pública (frente a Plaza Intendencia) Comuna de Esquina.(Dpto Río Primero)

Clown. ATP. 45 minutos

Inchin es un personaje imaginativo que nos lleva a la magia del circo, no solo por sus destrezas, sino porque cualquier persona del público es especial y puede ser parte. Malabares, equilibrios, burbujas, acrobacias, música y muchas risas hacen que este espectáculo se pueda compartir en familia.



A las 11. Cami y el dragón (Teatro Piedra Libre + La Chichina títeres)

Escuela Gral. José de San Martín Salsacate, (Dpto. Pocho)

Teatro de títeres. ATP. 50 minutos

Un dragoncito queda atrapado en una tormenta y cae en el patio de Cami quien deberá enseñarle a volar para que pueda regresar con su familia.

Cami y el dragón” irán descubriendo a través de distintas aventuras, que como dice la abuela, ¡con el libro adecuado problema terminado!

A las 14. Fábula del lavandero (La Cabra Teatro)

Hogar de día de Cosquín (PAMI) Pte. Perón 445. Cosquín (Dpto. Punilla)

Teatro. ATP. 50 minutos

Una obra de teatro que realza las curcumitas y abre mucho el corazón.

El lavadero lava sus trapiños y cuenta en su idioma de agua historias de su oficio.

Un viaje en el que Pinocho habla de su luz, el mar endulza su sal y Dios se ríe.

Idea y actuación: Pablo Alejandro Solis

Música original: Ernesto Bouvier. Creación del espacio sonoro y otras intervenciones musicales: Juan Mondillo

A las 15. Ramona, una hormiga que sueña (Entramadas Teatro)

Escuela Profesor Manuel Gregorio Salas. Las Palmas (Dpto Pocho)

Teatro. Infancias. 25 minutos

El mundo necesita buenas acciones y Ramona tiene grandes ideas, una pequeña hormiga con un gran sueño. ¿Podrá hacerlo realidad?

Ramona Una Hormiga que sueña, es una obra de teatro para las infancias creada a partir del cuento homónimo escrito y editado de forma independiente por Leticia Giangulio. A través de nuestro personaje Ramona, una hormiga soñadora llena de energía y empuje que solo busca el bien común, viajamos por bosques y arroyos visitando distintos personajes que aportan ternura, diversión y magia a esta aventura.

A las 18. El Circo a la calle ( Traslarisa)

Merendero Universo Paralelo Club social y Deportivo. Barrio Progreso – Calle Boyerito de la Concha 1770. Mina Clavero, (Dpto San Alberto)

Clown, música y circo. ATP. 50 minutos

“Que no falte nunca el mejor remedio de la humanidad…» cantan al unísono tres payas@s que predican la risa como la mejor medicina. Tres seres cómicos nos invitan a un multiverso que fusiona circo, música y teatro. Entre destrezas y torpezas, canciones, improvisaciones, malabares, fuego y burbujas, comparten su esencia nómada, y van construyendo junto al público un espectáculo de alta vibración y sanación!

A las 19. Aventuras cotidianas (Cia. La kiwicha títeres.,Eduardo Lopez)

Merendero Carita Feliz. Calle 9 de Julio y Vila Seca. Sauce Arrib ( Dpto. de San Alberto )

Teatro de títeres. Primera Infancia. 35 minutos

Es una varieté de títeres donde conviven varias historias cortas entrelazadas..entre ellas «las aventuras de don Manuel»,un simpático abuelo al que le encanta bailar y cuidar de sus árboles frutales en el monte,una versión libre de,» Historia con flores » del gran titiritero argentino Gabriel Castilla..entre otras. La temática es la vida en la naturaleza y el cuidado de la misma con todo lo que esto implica. En esta variete se utilizan diferentes técnicas dentro del mundo de los títeres y como valor agregado toda la realización plástica está hecha con materiales reciclados.

A las 20. Aroldo y Antonia. Sin riesgo no hay circo (Circoscópico Circo)

HOGAR DE DÍA de General Cabrera. Mitre y Salta. General Cabrera.(Dpto. Juárez Celman)

Circo. ATP.45 minutos

Los artistas entran a escena y comienzan las risas. Aroldo y Antonia son dos personajes que navegan por el mundo del circo jugando y desafiándose bajo la consigna de “sin riesgo no hay circo”. A través de la realización de números y secuencias de malabares, diábolo, acrobacia y contorsiones, transcurre este espectáculo para todo público.

A las 21. La sentencia de ser Ofelia de Analía Mayta (La Puerta Grupo de Teatro)

Salon Unión Social. Zona Rural. Plaza Luxardo (Dpto. San Justo)

Comedia dramática. ATP. 60 minutos

Ofelia vive en un mundo que la tiene prisionera, una vida que no se merece. Ofelia sufre su nombre, lo padece. Ofelia trata de suicidarse pero es interrumpida por la llegada de su madre Mónica, su hermana Verónica y su amiga Lita.

A las 21.30. Diphusa (La Engrupida Teatro )

Centro Cultural el Algarrobo. Calle Perón s/n. Villa Rumipal.( Dpto. Calamuchita)

Teatro transdisciplinar – audiovisual. Público Adulto.50 Minutos

La actriz porno Nicolette Diphusa abre las puertas de su corazón. El anhelo de éxito y una realidad impredecible y viscosa. El sexo, el placer, los abusos y la capacidad de adaptación a las circunstancias porque si hay algo que ha entendido es que “el show debe continuar”.

Sábado 16 de Diciembre

A las 18. El Mundo de Petrushka (Compañía Juli Títeres)

Balneario Municipal Villa Quilino (Av. Argentina s/n). Villa Quilino, Dpto. Ischilín

Circo – Teatro – Títeres. ATP. 55 minutos

Petrushka es una fotógrafa y viajera incansable, recorre el mundo en busca de nuevas aventuras, siempre de la mano de su gran amigo Pietro, y cumpliendo una enorme misión; descubrirá cómo viven los niños alrededor del mundo… Haciendo una parada en el Gran Circo Chino encontrarán grandes y pequeños artistas que se sumarán al viaje de Petrushka y Pietro para hacerlo inolvidable.

A las 19. La leyenda del maíz ( Willay cuentos y títeres)

Salón de Sala Cuna. Calle Ema Chicha Salti S/N. Tuclame. (Dpto. Cruz del Eje)

Títeres y narración. ATP. 40 minutos

Yasí es una niña de un pueblo en la selva que encuentra la primera semilla de maíz en la tierra. Las primeras cosechas: quinoa, papa, maíz son, según la leyendas, regalos de Tata Inti y Mama Killa (el sol y la luna). Yasí le muestra a su madre la semilla, ella querrá mostrársela a todos en la aldea, sembrarla…pero Yasí tiene otros planes para el tesoro encontrado y ahí comienza otra historia.

A las 21. Indisciplinada ( EVENTUALES)

Hogar de Ancianos «Familia Quinteros.» Av. Argentina 609. Deán Funes. (Dpto. Ischilín

Teatro intermedial +13 años. 45 minutos

INDISCIPLINADA La trayectoria vital de una mujer fragmentada en hojas de la

historia. Un territorio mediatizado, una fábula… y la puja por la acción, desde la

escritura corporal, la memoria teatral. Una historia, en primera persona, una cartografía

para reconstruir los fragmentos, las contradicciones y las luchas colectivas entre la vida

y la democracia, en estos 40 años.

A las 21. La Prudencia (La Minga Teatro)

Hogar Ancianos Municipal Parque Dihel de Sienra. Av. Patria esq. Diehl de Sierra Plaza. San Francisco. (Dpto. San Justo)

Grotesco (comedia negra). ATP . 50 minutos

Comedia negra de Claudio Gotbeter. Dos amigas se reúnen para celebrar la llegada del nuevo año. Pero en medio de ese festejo arriba otra amiga que provoca una situación perturbadora y agobiante, presuntamente peligrosa. Frente a este cuadro las amigas se comportan con extremada “prudencia”, fruto de la terrible paranoia que genera la sensación de inseguridad urbana y el miedo a un enemigo invisible.

A las 21.30. Amor mío, fragmentos de un reencuentro (Cina cina teatro)

Canyp. Calle Alberdi y Buenos Aires. Almafuerte ( Dpto. Tercero Arriba)

Clown. + 13 años 40 minutos

Un espectáculo teatral en lenguaje de clown que cuestiona desde el humor y la ternura el mito del amor romántico visibilizando las diferentes violencias que este tipo de vínculos naturaliza. IRINA es una payasa que busca el amor en esa media naranja que le prometieron existe para ella, sin embargo a lo largo de la función transita diferentes experiencias que dan cuenta que el primer amor a valorar es el propio para desde ahí construir vínculos sanos y dignos de compartir.

Domingo 17 de Diciembre

A las 19.30. «La Zonsata, una fuga interrumpida» (Circo Errante)

Plaza Central «Saturnina Berrotarán». Calles Rogelio Martinez y Colón. Berrotaran (Dpto. Río Cuarto)

Teatro de títeres. APT. 50 minutos

Dos personajes excéntricos se presentan para dar un concierto, lo que parece muy serio y

ensayado se ve empapado por situaciones absurdas y cómicas. Sus conciertos se ven interrumpidos a partir de las dificultades que ellos mismos se van poniendo. Sin darse cuenta van desatando sus enredos, demostrando sus habilidades y destrezas, tanto musicales como acrobáticas. Un bandoneón, una flauta traversa, un palo chino y unos cuántos libros, componen el espacio escénico de estos dos simpáticos concertistas.

A las 19.30. Puros Pretextos (o cacareos). (Desatanudos Colectivo teatral)

SUM del Lago Público. Calle Pública s/n. General Levalle, (Dpto. Roque Sáenz Peña)

Comedia absurda. ATP. 35 minutos

Gladius y Cecil están perturbadas. Ha ocurrido algo extraordinario y no puede resolverse de modo ordinario. Gladius ha robado «para comer» un ave de corral de su vecino, con el agravante de que es «la elegida». El vecino cuida a su gallina como su hija. Haberle dado muerte es una tragedia. Cecil acudirá a sus rituales y conexiones espirituales para revertir la desgracia. Todo es bastante descabellado, con un desenlace inesperado: la gallina es regresada al valle de los vivos y devuelta a su dueño. En el camino, Gladius y Cecil manifiestan sus diferencias, aunque en el fondo no pueden estar una sin la otra.

A las 20. Con sabor a coco ( La Bicicleta)

Centro Cívico San Francisco 9 de julio y 25 de Mayo, San Francisco (Dpto. San Justo)

Títeres. ATP. 50 minutos

Esta aventura trata sobre la amistad de un Superhéroe y un mono. En la misma luchan con la tala indiscriminada que atenta contra la vida de todos los habitantes de la selva. El objetivo de esta obra es, mediante el juego y la participación de público, concientizar sobre la importancia que tienen los árboles, los animales y toda la naturaleza para mantener el medio ambiente en equilibrio.

A las 20.30. El Patio de Ivette (Udúartes Producciones)

Club Social y Deportivo de Agua de Oro Av. Belgrano S/N (Ruta E53) Agua de Oro, (Dpto. Colón)

Teatro y música +13 años 50 minutos

«Ivette, Isolina y Eloísa» son artistas, cada una está atravesada por una circunstancia particular. La vida las encuentra y juntas, profundizan a lo largo del tiempo, fuertes lazos de amistad y «sororidad». Impulsan juntas un proyecto que posibilitará un cambio de sus realidades. La soledad, la violencia de género y el desamor, son algunas de las dificultades que atraviesan. La «Milonga El Patio de Ivette», significa para estas tres mujeres artistas una herramienta transformadora.

Lunes 18 de Diciembre

A las 15.30. CASCAJA (Balbuceandoteatro)

Escuela rural de nivel inicial y primario C.E. «24 DE SETIEMBRE» – Calle 8 de diciembre s/n. Capilla de Sitón, (Dpto. Totoral)

Clown. ATP. 55 minutos

CASCAJA cuenta la historia de una chica medio mentirosa que no puede evitar leer, y de su amigo algo insólito. Entre los dos encuentran una caja misteriosa, y junto al público descubrirán lo que encierra. Así, juntos, viven una experiencia payasa-literaria acerca del poder de los libros y la lectura.

Martes 19 de Diciembre

A las 15. Acción (Pamplonacirco)

Jardín De Infantes de Potrero Del Estado. Potrero Del Estado Bower, (Dpto. Santa María)

Clown. ATP. 45 minutos

La desopilante, aventurera, torpe, inconfundible payasa Pamplona nos invita a ser parte de un momento único e irrepetible en este espectáculo de circo y clown, donde el humor, las destrezas, los juegos y la complicidad entre niñes y adultes nos envuelven en un mundo de risas y alegrías compartidas en familia. Malabares, rola-bola, equilibrio, música, fuego y swing de la mano de Pamplona.

A las 18. Animaladas ¿El último sapukay? (Titiriteras Traslasierra)

Estancia de Guadalupe. Zona rural, San Carlos Minas (Dpto Cruz del Eje)

Teatro de títeres. Infancias. 45 minutos

Animaladas es una propuesta que invita a un viaje sensorial por medio de la música, las artes plásticas y el teatro de títeres. Al ritmo del chamamé y en código de comedia Animaladas nos dará a conocer al Aguará Guazú, uno de los diez animales argentinos en peligro de extinción. Todo intervenido por la pintura de Jorge Cuello, reconocido artista cordobés, lo que hace de esta obra de títeres un cuadro en movimiento.

Miércoles 20 de Diciembre

A las 19.30. El Éxodo de lxs Unicornixs (Garabato)

Escuela Padre Jose Felipa Buteler. Los Espinillos. Potrero de Garay. (Dpto Santa Maria)

Danza. ATP 35 minutos

Reciclar es reutilizar, renovar el ciclo de las cosas, ganarle tiempo a la extinción. La danza y el movimiento pueden reciclarse. Retomar movimientos desechados, desenterrar los fósiles del movimiento e indagar en las perspectivas de volver a utilizar lo que se deja, apropiarse y explotarlo hasta que no ofrezca nada más, o que se transforme en otra cosa.

A las 15. Des-encontradas (La dudosa compañía )

Escuela Albergue Ceferino Namuncura Altas Cumbres (Dpto San Alberto)

Clown y circo. ATP 45 minutos

En esta historia vemos como Filigrana y Telma necesitan encontrarse, recién en ese momento podrán realizar el gran show que tanto soñaron. Pero a veces encontrarse no es tan simple. Ellas van a transitar las dificultades para poder lograrlo, cumplir sus sueños y entender que cuando nos juntamos, nos ayudamos, cuando nos encontramos suceden las cosas más hermosas. Una obra de payasas donde se mezcla la música, las acrobacias, el teatro y el humor.

A las 18. TAMBOR TAMBORA (Títere Nómade)

Fundación Aurora Aguirre Merendero Río Grande. Florida esq. Antártida Argentina, B° Alto del Gigante. La Falda, (Dpto. Punilla)

Teatro de títeres en miniatura. ATP. 60 minutos

Tambor Tambora nos sumerge en la vida de Ella: la Negra Mariposa.

Una mujer y su cotidianidad. Sus deseos y sus sueños. Y el Candombe, ritmo ancestral con identidad cultural, nos hace sentir y viajar hacia lo íntimo y profundo del ser.

A las 20. La Nube (CIA. LA NUBE CIRCO)

Parque Municipal. Entre calles Manuel Belgrano y Córdoba. Arroyo Algodón. (Dpto.General San Martín)

Circo callejero. ATP. 60 minutos

La Nube es un espectáculo de circo callejero pensado para grandes y chicos. Mixtura diferentes disciplinas aéreas, la manipulación de objetos, la comicidad, la danza y el clown.

Jueves 21 de Diciembre

A las 18. Había otra vez. Cuentos para toda la familia (Mauro Daniel Guzmán)

Geriatrico Raices de nuestro pueblo. Calle Juan Boschetti 385. Etruria (Dpto. General San Martin)

Narración oral. ATP. 50 minutos

«Había otra vez. Cuentos para toda la familia» es una propuesta que rescata cuentos y juegos de hace mucho tiempo- de la tradición oral- y los cuenta otra vez, combinados con cuentos y juegos contemporáneos que se cuentan y se juegan por primera vez. Apto para todo público.

A las 20. Se Cuecen Habas (La Sopa Teatral)

Complejo Vicentino Don Zamora. Comuna San Vicente ( Dpto San Alberto)

Comedia. APT. 50 minutos

COCINA + TEATRO «SE CUECEN HABAS» Es un espectáculo que reúne la cocina, el teatro y el humor, invitando a los espectadores a degustar sabores e historias relacionadas con lo que se cuece en las cocinas. Escenas en clave de humor y con variados recursos como cuentos, textos autobiográficos, escenas icónicas del cine argentino, y las infaltables historias ancestrales que en cada familia ocurren en torno a la cocina.

A las 20. Mariquita Cuentacuentos ( Mariquita Cuenta Cuentos)

Espacio Saludable «La Estación» Predio público del ferrocarril Del Campillo (Dpto. Gral. Roca)

Narración Oral Escénica. APT. 45 minutos

«Mariquita Cuentacuentos» es un espectáculo de narración oral escénica que propicia la sociabilidad y la afectividad, destinado a toda la familia con el fin de promover el lenguaje expresivo a través de los cuentos. La narradora une los hechos desde la memoria y el corazón para lanzar en palabras que permitan imaginar, ver y vivir mediante lo que se cuenta. Transportando a quienes escuchan a mundos lejanos, momentos fantásticos o hechos de la vida diaria desde una mirada poética y literaria.

A las 20. Habitación Tita (La Porfía Teatro)

Centro Cultural Carpe Diem. Calle San Juan 210 – Pampayasta Sud. Pampayasta (Dpto. Tercero Arriba)

Comedia dramática. APT. 60 minutos

Tres actrices se presentan ante el público para contar la historia de Tita Merello y sus visitas a la localidad de Unquillo. Pero apenas comienzan descubren que no tienen acuerdo en lo que van a mostrar. Cada una de ellas ha interpretado la historia según su propia biografía, y de este modo, la historia de la cantante se mezcla con la

historia de cada una de ellas. Con esta dinámica recorrerán las diferentes etapas de la diva del tango: la pobreza, la búsqueda de supervivencia, el amor, el desengaño, los escenarios y la soledad del camarín. Pero la muerte solitaria de Tita no es aceptada por las actrices, quienes deciden conferirle cierta justicia poética. Es por eso que su despedida se convierte en una fiesta de transformación a la cual está invitado el público.

A las 20.30. ¡Ay Karmina! (La Fuereña Teatro / Mauro Adán)

Centro de Jubilados y Pensionados Calles Litin y Mitre. Cintra- (Dpto.Union)

Comedia. APT. 45 minutos

Un hombre intenta reconocerse a partir de su relación con una adicción. Su problemática surge como un karma del que no está seguro de padecer pero que lo ha acompañado toda su vida. Así irá descubriendo que tanto se ha dejado modificar por «ella» y que tan dispuesto está a alejarse de su compañía. La obra nos invita a reflexionar, visibilizar y abrir el debate en torno a problemáticas actuales como son las adicciones, el bullyng, la obesidad. Utilizando metáforas con humor y picardía no indaga: “¿Qué es la vida sino un pedazo de pan que hemos horneado nosotros mismos?”

Viernes 22 de Diciembre

A las 18. Historias en el Patio del abuelo Tuni. (Los Títeres de Valentina )

Hogar de Ancianos Municipal.. Dr.Jose Maria Parola 740 Arroyo Cabral – ( Dpto.San Martin)

Teatro de Títeres. Infancias. 45 minutos

Historias en el patio es una obra de teatro de títeres dividida en tres partes, con tres técnicas diferentes, varilla, guante y mesa. Son tres situaciones diferentes que suceden en el patio del abuelo Tuni. La primera está inspirada en un cuento de María Elena Walsh. Es la historia de un niño que su madre lo envía a hacer las compras y se manda una macana, lo retan pero él encuentra un nuevo amigo. Reflexiona sobre el valor de la amistad, el error y la disculpa. La segunda situación hace referencia a la historia de amor de una tortuga y un tortugo. Propone la comprensión, el amor y los hijos. La tercera es la historia del abuelo Tuni y un picaflor que necesita de su barba para su nido.

Las tres situaciones de una misma historia proponen repensar nuestros vínculos desde el amor, la solidaridad, la amistad y la reflexión. El espectáculo está musicalizado con música de Beethoven, Joao Gilberto y Little Richard.

A las 18. Toda una vida (LAS DOS)

GERIATRICO SOLAIRE Salomon Palacios 300 Anisacate . (Dpto, Santa Maria)

Unipersonal. APT. 50 minutos

Olguita hace un recorrido por las historias relacionadas a los hombres que marcaron su vida y su presente. En sus confesiones muestra que necesita desesperadamente amar.

A las 19. La era del plástico (Títeres Mate de Luna)

Merendero Cooperativa Kaymanta – Movimiento campesino de Córdoba. Calle Alfonsina Storni s/n, Villa de María de Río Seco. Dpto. Río Seco.

Teatro de Títeres. Infancias. 45 minutos

En un monte con un río muy hermoso aparece un Superhéroe muy particular: Súper Desechín, quien comparte sus conocimientos del cuidado del planeta para que todos se conviertan en Eco Guardianes. Más tarde, se encuentra con Alegría y Tacu, dos niños que aprenden a separar los residuos en sus casas y también los nombra Eco Guardianes. Mientras tanto, el tío de Tacu inventa una máquina de hacer plástico y por la noche sale de ahí el Ser de Plástico, quien vuela por todo el monte llenándolo de plástico al pasar. Al otro día se encuentran animales atrapados y todo contaminado, por lo cual los Eco guardianes se unen a Súper Desechín para deshacerse del Ser de Plástico. El tío Roberto arregla la máquina y la transforma en una recicladora de plástico que logra vencer al Ser y finalmente los Ecoguardianes ponen los plásticos en su lugar.

A las 19. El Cumpleaños de Shui-Mei (Jorge Riquelme)

Plaza de Barrio Parque Monte Grande (Eufrasio Losa y San Zavalia) Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba

Narración oral escénica. ATP. 50 minutos

Es el cumpleaños de Shui-Mei, y ella sabe que puede pedir un deseo, el que ella quiera.

Su abuela siempre le contó leyendas de épocas pasadas, de los tiempos en que se podían ver dragones surcando los cielos.

Y si algo deseaba Shui-Mei era poder ver a un dragón de verdad, aunque sea una vez y por un ratito.

Pero ella sabía, porque su abuela le contó, que hace ya mucho tiempo los dragones habían desaparecido de la faz de la tierra, pero…es el cumpleaños de Shui-Mei y ella sabe que puede pedir un deseo, el que ella quiera.»

A las 20. Mamumba (Circo en acción)

Plaza Bonino (Tucumán s/n) Mattaldi, Dpto. Roca

Circo. ATP. 55 minutos

Circo en Acción tratando de innovar en el arte del entretenimiento, ofrece algo nuevo y sorprendente. Combinando tradición de circo de larga data con circo de vanguardia, cada minuto ofrece excitación y diversión sin parar. Hazañas de habilidad, destreza y suspenso; una experiencia inolvidable para los niños de todas las edades. Dos artistas deleitan al público con números de circo tradicionales, cuadros participativos y cuadros cómicos.

A las 20.30. Bruno Estampilla (Teatro de Ilusiones Animadas)

Barrio Belgrano Playón Deportivo (Calle Sobremonte esq. San Martin Barrio Belgrano Rotonda Playón Deportivo) Río Segundo, dpto Río Segundo.

Teatro de Títeres. ATP. 50 minutos

La historia tiene como protagonista a Bruno, cartero oficial del Correo Postal Titiritesco, que lleva cartas y encomiendas montado en una motoneta para marionetas. Todos los días, la primera carta que entrega, es para su amada María. Cada destino, una aventura y cada destinatario un misterio. Allá va a cumplir su deber, Bruno Estampilla, un cartero de maravilla.

A las 21. Mal kri adas (Compañía Teatral Las Fabricantes)

Centro de Jubilados y Pensionados Río Segundo (San Juan 829) Río Segundo, Dpto. Río Segundo.

Comedia. ATP. 40 minutos

Dos medias hermanas por parte de padre, son citadas por éste en un bar. Mientras esperan ellas sacan a la luz infantiles rivalidades.

A las 21. Libros en la mira (Tres Tigres Teatro)

Predio Municipal Las Tapias. Las Tapias, Dpto. San Javier

Clown. ATP. 55 minutos

Margarita, Ellia, Pepita y Pícolo, cuatro payasos constructores de libros, se enfrentan a las normas del nuevo orden que prohíbe publicaciones, cierra editoriales, persigue lectores y considera al libro como enemigo público. Ellos enfrentarán al representante de la censura y las prohibiciones, recurriendo a la memoria para defender y preservar su identidad de payasos-libros, similares a los hombres libros de Brabdury en “Farenheit 451”

Sábado 23 de Diciembre

A las 19. Clowngratuleiyon (Circo Moskito)

Hogar de Ancianos San José (Pasteur esq. Jujuy) Noetinger, Dpto. Unión.

Clown y circo. ATP. 50 minutos

Clowngratuleiyon es un espectáculo donde se fusionan destrezas circenses con el humor del clown. El Payaso Chumy intentará manipular objetos como clavas, platos chinos, diábolos, trompos, monociclos, burbujas, etc. Incluso intentará hacer magia. Al estilo del circo callejero, el humor que ofrece el Circo Moskito es tanto para chicos como para grandes, convirtiendo de esta manera a su espectáculo en un show para toda la familia.

A las 20.30. Mundo Mamona

Plaza Fray Mamerto Esquiú (9 de Julio y Rafael Núñez) Pilar, Dpto. Río Segundo

Clown y circo. ATP. 45 minutos

Mundo Mamona es un unipersonal de clown y circo itinerante que combina la simplicidad de una payasa callejera con destrezas circenses que incluyen el humor físico, malabares, monociclo y acrobacias. Dirigido a todo público este espectáculo logra cautivar regalando momentos inolvidables de risas y emociones. La protagonista de esta obra es la payasa Mamona quien con su desopilante energía logra cautivar al público presente creando un ambiente de complicidad y diversión, dando lugar a que cada participante se sienta también parte del espectáculo.

La simplicidad de Mamona es su mayor fortaleza , su trabajo como clown callejero le permite conectar de manera directa y genuina con el público, creando un ambiente de calidez y cercanía.

«Mundo Mamona» es un espectáculo que trasciende las barreras del lenguaje, y apuesta al encuentro desde códigos universales que buscan abrazar a todas las personas por igual.

Es una experiencia que invita a la reflexión y a la celebración de la vida, recordándonos la importancia de la risa y la alegría en nuestro día a día.»

Martes 26 de Diciembre

A las 19. Cuantos cuentos (Grupo Pequitas)

Hogar de Día Un Lugar, en Plazoleta Ramseyer. Gral Cabrera, Dpto. Juárez Celman

Teatro de Títeres. Infancias. 50 minutos

Se trata de historias cuidadosamente vigiladas por Giuseppe en una valija enorme, en la que está guardado un libro tan grande como la maleta que lo contiene. La narradora cumple el rol de personaje y parte de Cuantos Cuentos y como eje que une las historias que narra. Presenta su propia experiencia de niña con el tesoro guardado por Giuseppe.

A las 20. AM 93 Amor (QUINLÚ)

Hogar Municipal Eva Perón (La Rioja 362) Cruz Alta, Dpto. Marcos Juárez

Clown. +13 años. 40 minutos

AM 93 es una recreación de un programa de radio nocturno que está dedicado al amor y a unir parejas. Su conductora es Clarita y está acompañada por El hombre que silba quien es el encargado de la música. Es un espectáculo payaso, pagano, místico, romántico y revelador. Un programa radial nocturno en el que todo puede suceder. Una conductora y un músico invitado se preguntan sobre el amor y el sentido de la vida… ¿Encontrarán respuestas?

Jueves 28 de Diciembre

A las 19. Caperucita y el lobobo (Enlazamundos)

Centro Cultural El Parque – Parque Municipal Iros. Salsipuedes, Dpto., Colón.

Teatro de Títeres. ATP. 50 minutos

«Una Caperucita que llega a invadir el territorio del Lobo. Una abuela y un cazador que no escuchan.

Un lobo que no logra hacerse escuchar. Cada cual con sus creencias… ¿Lograrán entenderse?»

A las 19. El despertar de les juglares (Marakatu/Potosí)

Playón Municipal del Crispín (Calle Hipólito Yrigoyen S/N) El Crispín, Dpto. Río Primero.

Mimo, clown, humor. ATP. 50 minutos

El espectáculo El despertar de les juglares es una Varieté de circo, malabares y mimo que reúne el trabajo unipersonal de dos compañías. Una función que consta de cinco escenas que se adentran en un viaje personal hacia universos fantásticos y cotidianos . La magia de los objetos y su transformación desde el lenguaje gestual y la poética del cuerpo. El personaje de sir Lango tiene el germen de la curiosidad ,ello lo lleva a experimentar con malabares, zancos , buscando la complicidad y la participación del público, todo trabajado con mucho humor desde el lenguaje del clown.

Viernes 29 de Diciembre

A las 20. Kaori y el Dragón de Agua (Sibeldanza)

Polideportivo Comunal Paso Viejo (Bv. Fernando Crespo s/n) Paso Viejo, Dpto. Cruz del Eje

Narración en kamishibai, danza y títeres. ATP. 50 minutos

Kaori, una mujer dedicada a las artes, se inspira en su ancestra samurái para defender a su pueblo.

A las 20. Circo Cambalache (Circo Cambalache)

Casa de la Cultura Estación Gigena (Av. Córdoba 505) Alcira Gigena, Dpto. Río Cuarto

Humor, circo, música en vivo. +16 años. 45 minutos

Dos payasos urbanos interactúan con el público desde la música y la participación, con elementos de clown y circo hacen de este show un momento único para sorprenderse y disfrutar en familia.

Sábado 30 de Diciembre

A las 21.30. La última Escena (Al Filo Teatro)

Casa Sacha Experiencia Cultural (Vélez Sarsfield 910) San Marcos Sierras, Dpto. Cruz del Eje

Teatro. +16 años. 70 minutos

La luna aparece para cumplir su ciclo. Este Plenilunio se presenta para develar sus lados más ocultos; y que cada uno asuma esa verdad que subyace latente sin mostrarse, causando así una vida arrastrada por la inercia.

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn