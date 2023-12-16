Sábado 16: Por la mañana los octavos y por la tarde los cuartos de final del Amistad

Universal Medios admin 3 horas ago
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Se completaron los partidos correspondientes a la jornada del viernes, de manera simultánea en tres canchas del predio de Centro Social.

El AMISTAD DE ORO va transcurriendo las diferentes etapas, y este sábado se juegan octavos y cuartos de final del Torneo 2023.

16º DE FINAL AMISTAD DE ORO 2012

VIERNES 15/12CANCHAEQUIPOvsEQUIPO
HORA 181BELGRANO DE CÓRDOBA30SAN JORGE BLANCO
HORA 191ARGENTINOS JUNIORS70TIRO FEDERAL MORTEROS
HORA 201TALLERES DE CÓRDOBA100ATLÉTICO SANTA ROSA
HORA 211CENTRO SOCIAL0(3)(2)0ESCUELITA LA BANDA
HORA 221ROSARIO CENTRAL100ESC. FELIPE SAEZ CHILE
HORA 231UNIÓN DE SANTA FE31SAN ANÍBAL TUCUMÁN
VIERNES 15/12CANCHAEQUIPOvsEQUIPO
HORA 183ATLÉTICO MARÍA JUANA13P. F. I. RECONQUISTA
HORA 193DEPORTIVO TACURAL30SAN JORGE AZUL
HORA 203JUNIORS DE SUARDI30SOCIAL DE CHIPIÓN
HORA 213SAN JORGE ROJO20C. A. I. DE FREYRE
HORA 223ATLÉTICO DE RAFAELA40INDEPTE BALNEARIA
HORA 233FUT. ÍDOLOS ARROYITO21BEN HUR DE RAFAELA
VIERNES 15/12CANCHAEQUIPOvsEQUIPO
HORA 194UNIÓN DE SUNCHALES0(3)(4)0SP. BELGRANO LA PARA
HORA 204CULTURAL LA PARA2(5)(6)29 DE RAFAELA
HORA 2149 DE JULIO O. DE FREYRE02DEPORTIVO JOSEFINA
HORA 224NUEVE DE MORTEROS30DEPORTIVO SEBASTIÁN

8º DE FINAL 2012

SABADO 16/12CANCHAEQUIPOvsEQUIPO
HORA 8:301BELGRANO DE CÓRDOBADEPORTIVO JOSEFINA
HORA 9:301CENTRO SOCIALNUEVE DE MORTEROS
HORA 10:301ROSARIO CENTRALP. F. I. RECONQUISTA
SABADO 16/12CANCHAEQUIPOvsEQUIPO
HORA 8:303SAN JORGE BRINKMANNFUT. ÍDOLOS ARROYITO
HORA 9:303ARGENTINOS JUNIORSDEPORTIVO TACURAL
HORA 10:303TALLERES DE CÓRDOBA9 DE RAFAELA
SABADO 16/12CANCHAEQUIPOvsEQUIPO
HORA 9:304JUNIORS DE SUARDIATLÉTICO DE RAFAELA
HORA 10:304UNIÓN DE SANTA FESP. BELGRANO LA PARA

4º DE FINAL AMISTAD DE ORO 2012- AMISTAD REGIONAL

SABADO 16/12CANCHAEQUIPOvsEQUIPO
HORA 181
HORA 191
HORA 201
HORA 211
SABADO 16/12CANCHAEQUIPOvsEQUIPO
HORA 183
HORA 193
HORA 203
HORA 213
SABADO 16/12CANCHAEQUIPOvsEQUIPO
HORA 184REGIONALREGIONAL
HORA 194
HORA 204
HORA 214

SEMIFINALES AMISTAD DE ORO 2012, SEMIFINALES AMISTAD REGIONAL, FINAL AMISTAD DE ORO 2012, FINAL AMISTAD REGIONAL y SEMI FINALES Y FINAL AMISTAD FEMENINO

DOMINGO 17/12CANCHAEQUIPOvsEQUIPO
17 hs 1ª SEMI REGIONAL3
17 hs 2ª SEMI REGIONAL4
17 hs 1ª SEMI FEMENINO2A
17 hs 2ª SEMI FEMENINO2B
DOMINGO 17/12CANCHAEQUIPOvsEQUIPO
17 hs 1ª SEMI 20121
18 hs 2ª SEMI 20121
19 hs FINAL FEMENINO1
20 hs FINAL REGIONAL1
21hs 3º y 4º 20121
22 hs FINAL 20121

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