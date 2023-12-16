Sábado 16: Por la mañana los octavos y por la tarde los cuartos de final del Amistad

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Se completaron los partidos correspondientes a la jornada del viernes, de manera simultánea en tres canchas del predio de Centro Social.
El AMISTAD DE ORO va transcurriendo las diferentes etapas, y este sábado se juegan octavos y cuartos de final del Torneo 2023.
16º DE FINAL AMISTAD DE ORO 2012
|VIERNES 15/12
|CANCHA
|EQUIPO
|vs
|EQUIPO
|HORA 18
|1
|BELGRANO DE CÓRDOBA
|3
|0
|SAN JORGE BLANCO
|HORA 19
|1
|ARGENTINOS JUNIORS
|7
|0
|TIRO FEDERAL MORTEROS
|HORA 20
|1
|TALLERES DE CÓRDOBA
|10
|0
|ATLÉTICO SANTA ROSA
|HORA 21
|1
|CENTRO SOCIAL
|0(3)
|(2)0
|ESCUELITA LA BANDA
|HORA 22
|1
|ROSARIO CENTRAL
|10
|0
|ESC. FELIPE SAEZ CHILE
|HORA 23
|1
|UNIÓN DE SANTA FE
|3
|1
|SAN ANÍBAL TUCUMÁN
|VIERNES 15/12
|CANCHA
|EQUIPO
|vs
|EQUIPO
|HORA 18
|3
|ATLÉTICO MARÍA JUANA
|1
|3
|P. F. I. RECONQUISTA
|HORA 19
|3
|DEPORTIVO TACURAL
|3
|0
|SAN JORGE AZUL
|HORA 20
|3
|JUNIORS DE SUARDI
|3
|0
|SOCIAL DE CHIPIÓN
|HORA 21
|3
|SAN JORGE ROJO
|2
|0
|C. A. I. DE FREYRE
|HORA 22
|3
|ATLÉTICO DE RAFAELA
|4
|0
|INDEPTE BALNEARIA
|HORA 23
|3
|FUT. ÍDOLOS ARROYITO
|2
|1
|BEN HUR DE RAFAELA
|VIERNES 15/12
|CANCHA
|EQUIPO
|vs
|EQUIPO
|HORA 19
|4
|UNIÓN DE SUNCHALES
|0(3)
|(4)0
|SP. BELGRANO LA PARA
|HORA 20
|4
|CULTURAL LA PARA
|2(5)
|(6)2
|9 DE RAFAELA
|HORA 21
|4
|9 DE JULIO O. DE FREYRE
|0
|2
|DEPORTIVO JOSEFINA
|HORA 22
|4
|NUEVE DE MORTEROS
|3
|0
|DEPORTIVO SEBASTIÁN
8º DE FINAL 2012
|SABADO 16/12
|CANCHA
|EQUIPO
|vs
|EQUIPO
|HORA 8:30
|1
|BELGRANO DE CÓRDOBA
|DEPORTIVO JOSEFINA
|HORA 9:30
|1
|CENTRO SOCIAL
|NUEVE DE MORTEROS
|HORA 10:30
|1
|ROSARIO CENTRAL
|P. F. I. RECONQUISTA
|SABADO 16/12
|CANCHA
|EQUIPO
|vs
|EQUIPO
|HORA 8:30
|3
|SAN JORGE BRINKMANN
|FUT. ÍDOLOS ARROYITO
|HORA 9:30
|3
|ARGENTINOS JUNIORS
|DEPORTIVO TACURAL
|HORA 10:30
|3
|TALLERES DE CÓRDOBA
|9 DE RAFAELA
|SABADO 16/12
|CANCHA
|EQUIPO
|vs
|EQUIPO
|HORA 9:30
|4
|JUNIORS DE SUARDI
|ATLÉTICO DE RAFAELA
|HORA 10:30
|4
|UNIÓN DE SANTA FE
|SP. BELGRANO LA PARA
4º DE FINAL AMISTAD DE ORO 2012- AMISTAD REGIONAL
|SABADO 16/12
|CANCHA
|EQUIPO
|vs
|EQUIPO
|HORA 18
|1
|HORA 19
|1
|HORA 20
|1
|HORA 21
|1
|SABADO 16/12
|CANCHA
|EQUIPO
|vs
|EQUIPO
|HORA 18
|3
|HORA 19
|3
|HORA 20
|3
|HORA 21
|3
|SABADO 16/12
|CANCHA
|EQUIPO
|vs
|EQUIPO
|HORA 18
|4
|REGIONAL
|REGIONAL
|HORA 19
|4
|HORA 20
|4
|HORA 21
|4
SEMIFINALES AMISTAD DE ORO 2012, SEMIFINALES AMISTAD REGIONAL, FINAL AMISTAD DE ORO 2012, FINAL AMISTAD REGIONAL y SEMI FINALES Y FINAL AMISTAD FEMENINO
|DOMINGO 17/12
|CANCHA
|EQUIPO
|vs
|EQUIPO
|17 hs 1ª SEMI REGIONAL
|3
|17 hs 2ª SEMI REGIONAL
|4
|17 hs 1ª SEMI FEMENINO
|2A
|17 hs 2ª SEMI FEMENINO
|2B
|DOMINGO 17/12
|CANCHA
|EQUIPO
|vs
|EQUIPO
|17 hs 1ª SEMI 2012
|1
|18 hs 2ª SEMI 2012
|1
|19 hs FINAL FEMENINO
|1
|20 hs FINAL REGIONAL
|1
|21hs 3º y 4º 2012
|1
|22 hs FINAL 2012
|1
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