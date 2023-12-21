Fiesta del Deporte en Brinkmann: Dieron a conocer ternas de las disciplinas deportivas

Según lo informado en la conferencia de prensa brindada en el Municipio local, dieron a conocer las ternas deportivas 2023.
La Fiesta del Deporte de Brinkmann organizado desde el Concejo Deliberante, se lleva a cabo este viernes 22 a partir de las 20,30 horas en el Parque Central.
TERNAS
1- DESTREZAS GAUCHAS MINI- MENORES Y MENORES MASCULINO:
BENICIO DEMARCO
MHEMIAS BAZAN
2- DESTREZAS GAUCHAS MINI-MENORES Y MENORES FEMENINO
RENATA FERREYRA
FRANCHESCA MICHELUD
MARIANELA DEMARCO
3- DESTREZAS GAUCHAS DAMAS Y JUVENILES
EMILSE ALBORNOZ
FRANCISCO ANGULO
URIEL ANDRES
4- DESTREZAS GAUCHAS CABALLEROS
FERNANDO IBAÑEZ
GONZALO DEMARCO
LEANDRO LEDESMA
5- DESTREZAS GAUCHAS VETERANOS
RAUL UTRERA
ALEJANDRA PRADO
6- BOCHAS
FERNANDO UTRERA
PABLO AVILA
MACIEL GIORDANO
MAXIMILIANO TOSOLINI
7- RUGBY INFERIORES
VICTORIO VITTOZZI
NICOLAS ALLOATI
BENJAMIN VANETTI
8- RUGBY MAYORES
LUIS UTRERA
BRUNO MONETI
EMANUEL TONDA
9- TIRO A LA HÉLICE
SERGIO GAMARRA
ALBERTO FALCO
10- TIRO CON ARCO
ALBERTO CAVALLO
DANIEL PISANI
ALEJANDRO VACA
11- TENIS MASCULINO SUB 10 Y 12
JERÓNIMO BURGENER
12- TENIS FEMENINO SUB 14
ISABELLA GORGERINO.
DELFINA DAVICO.
13- TENIS MASCULINO SUB 14
GAEL PERFUMO
MATÍAS MARANZANA
14- HOCKEY FEMENINO
BRIZZIO COLOMBA
REBOLA PAULINA
WILLINER JOSEFINA
15- ESCUELA DE KARATE MIXTO (HASTA 12 AÑOS)
BAUTISTA ARNAUDO
TEO ALMADA
JUAN CORTEZ.
16- ESCUELA DE KARATE MASCULINO MENORES (HASTA 18 AÑOS)
MATEO MILANESIO
AUGUSTO POSSETTO
JOAQUIN CORTEZ
17- KARATE FEMENINO MENORES
MUCHA MAGDALENA
CATALINA CZECH
18- KARATE MASCULINO MAYORES
ALLANIS ADRIÁN
JUAREZ ROMERO JAVIER
19- PATÍN COMPETITIVO FEDERADO FORMATIVA
UTRERA CATALINA
MATEO MARTINEZ TROGOLO
20- PATÍN COMPETITIVO FEDERADO C5
ANGELES UTRERA
ADALUZ FARIAS
21- PATÍN COMPETITIVO FEDERADO B PROMOCIONAL
ALUMINÉ MORRA
MARTINA PEGINI
22- PATÍN COMPETITIVO NO FEDERADO- QUINTA Y CUARTA
JAZMIN NARETTO
SEEBER SARA
JULIETA BONINO
23- PATÍN COMPETITIVO NO FEDERADO- TERCERA Y SEGUNDA
GIANELLA BONINO
SOFIA GIMENEZ
AGUSTINA GARIONE
24- GIMNASIA ARTÍSTICA
CESANA FRANCIA (JUVENIL)
JULIETA PEROSSINO (PREINFANTIL-INFANTIL)
EMILIA PEROSSINO (MINI)
25- PÁDEL FEMENINO
ROSSO ANDREA
OLIVERO LORENA
PAGANI DANIELA
26- PADEL MASCULINO
MARTIN MATIAS
VIROGLIO GUILLERMO
ACTIS DAVID
27- NATACIÓN FEMENINA CATEGORÍA PREINFANTIL
ABRIL PEREZ
PEROSINO EMILIA
BARONE ISABELLA
28- NATACIÓN FEMENINA INFANTIL
BARBERO ALMA
CERUTTI CÁRCANO MAIA
CORTESINI CONSTANZA
29- NATACIÓN FEMENINA CATEGORÍA JUVENILES- CADETE
ALLENDE OVIEDO PILAR
ESPIL NATALIA
MARTINO SAMIRA
30- NATACIÓN MASCULINA CATEGORÍA PREINFANTIL
CLIMINIO THIAGO
ARDUSSO JUAN MARTIN
FERRERO FAUSTO
31- NATACIÓN MASCULINA CATEGORÍA INFANTIL
PONCE JUAN CRUZ
QUEVEDO MATEO
BORRE MARTIN
32- NATACIÓN MASCULINA JUVENIL-CADETE-MAYORES
CERUTTI CÁRCANO TIAGO
ACTIS TIAGO
TOSORATTO ANGEL
33- NATACIÓN AGUAS ABIERTAS FEMENINO
GORGERINO MARIA CLARA
CESANA CAMILA
SERVER CARINA
34- NATACIÓN AGUAS ABIERTAS MASCULINO
DALMASSO CLAUDIO
RODRIGUEZ MARCOS
MAINA MARIANO
35- CICLISMO MASCULINO MENORES
THIAGO ACTIS
SANTINO GAIDO
36- CICLISMO MASCULINO MAYORES
JOAQUIN ECHAVARRIA
JUAN PONCE
CARLOS VACA
37- CICLISMO FEMENINO
SOLEDAD ARGUELLO
MIRIAM VILLANUEVA
ADRIANA DAVICO
38- KARTING JUVENILES
GUIDO FERRERO
ALEJANDRO VERCELLI
MÁXIMO SOLA
39- KARTING MAYORES
TOMÁS BREZZO
MARTIN FERRERO
40- MOTOCICLISMO
IVAN DIAZ PAEZ
GABRIEL STRUMIA
MICHELE FERRERO
41- AUTOMOVILISMO
TOMÁS BREZZO
FRANCO NAZZI
MATIAS BELTRAMINO
42- ATLETISMO
MAYCO RODRIGUEZ
JAVIER GAIDO
43- VOLEY MASCULINO PRIMERA DIVISIÓN
MILANESIO GUSTAVO
44- VOLEY FEMENINO SUB 12 Y SUB 13
CASALIS JOSEFINA
ACUÑA JULIA
DALMA CAPELLO
45- VOLEY FEMENINO SUB 14 Y SUB 16
WANDA CESPEDES
MILAGROS GOROSITO
JULIETA SANCHEZ
46- VOLEY FEMENINO SUB 18 Y PRIMERA FEMENINO
VALENTINA VIANO
MORENA MONTENEGRO
VALENTINA TEJEDA
47- MAXI VOLEY
CARINA CUADRADO
ESTEFANIA LOPEZ
SILVINA GALANZINO
48- NEWCOM FEMENINO
PATRICIA PERRACINO
GRACIELA TOSSOLINI
MARIELA LÓPEZ
49- NEWCOM MASCULINO
GUSTAVO FERNÁNDEZ
JOEL LEIVA
ANDRÉS ROTELA
50- BÁSQUET FEMENINO U 13
BARBERO ALMA
SACAVINO FRIDA
CASTELLARI VALENTINA
51- BÁSQUET FEMENINO U 15
CESANA EMILIA
SCOLASTRICHI MAGALÍ
52- BÁSQUET FEMENINO U 17 y PRIMERA
VALDEZ MARTINA,
GRANT MILAGROS
ALEJANDRA RAUCH
53- BÁSQUET MASCULINO U 13 y 15
URIEL GIGENA
BERTOLA SOBRERO FACUNDO
AGUSTÍN ENRICO
54- BÁSQUET MASCULINO U 17 y 19
SIMEONE MARCELO
JUAN JOSE BORRE
CAPPONI GIOVANI
55- BÁSQUET DE PRIMERA
MARTIN JAVIER
FERRARESI MAXIMILIANO
VALDEZ FACUNDO
56- FÚTBOL PROMOCIONAL- PRE INFANTIL
TIRANTI VICENTE
ROMERO ALEX
RAMIRO TOLOSA
57- FUTBOL INFANTIL-PREJUVENIL-JUVENIL
TEVEZ LIONEL
FRANCO RACCA
FRANCISCO SINGER
58- FÚTBOL DE PRIMERA
UTRERA SANTIAGO
STELCALDO SANTIAGO
JUAN IGNACIO DELRIBO
59- FUTBOL INFANTIL FEMENINO
PEROSINO JULIETA
PERALTA JACQUELINE
TEVEZ TAMARA
60- FUTBOL JUVENIL FEMENINO
ELIANA WARNER
LUISINA TABORDA
ISABELLA GORGERINO
61- FÚTBOL PRIMERA FEMENINO
MICAELA MARTINEZ
FLORENCIA LOPEZ
VIVIANA MARQUEZ
62- FÚTBOL SENIORS
PABLO DARDATI
EZEQUIEL CORTEZ
LUIS GONZÁLEZ
63- FÚTBOL SUPER SENIOR
DAVICO DIEGO
GERMÁN FERRERO
DARIO GONZALEZ
64- FÚTBOL SABATINO
LAZARO VIVAS
MAXIMILIANO UTRERA
EMILIANO NIEVA
TAMBIÉN SE RECONOCERÁ AL DEPORTE ESCOLAR DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO QUE LOGRARON OBTENER PRIMEROS PUESTOS EN LAS INSTANCIAS PROVINCIALES