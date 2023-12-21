Fiesta del Deporte en Brinkmann: Dieron a conocer ternas de las disciplinas deportivas

Universal Medios admin 1 hora ago
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Según lo informado en la conferencia de prensa brindada en el Municipio local, dieron a conocer las ternas deportivas 2023.

La Fiesta del Deporte de Brinkmann organizado desde el Concejo Deliberante, se lleva a cabo este viernes 22 a partir de las 20,30 horas en el Parque Central.

TERNAS

1- DESTREZAS GAUCHAS MINI- MENORES Y MENORES MASCULINO:

BENICIO DEMARCO

MHEMIAS BAZAN

ITALO FERREYRA

2- DESTREZAS GAUCHAS MINI-MENORES Y MENORES FEMENINO

RENATA FERREYRA

FRANCHESCA MICHELUD

MARIANELA DEMARCO

3- DESTREZAS GAUCHAS DAMAS Y JUVENILES

EMILSE ALBORNOZ

FRANCISCO ANGULO

URIEL ANDRES

4- DESTREZAS GAUCHAS CABALLEROS

FERNANDO IBAÑEZ

GONZALO DEMARCO

LEANDRO LEDESMA

5- DESTREZAS GAUCHAS VETERANOS

RAUL UTRERA

ALEJANDRA PRADO

6- BOCHAS

FERNANDO UTRERA

PABLO AVILA

MACIEL GIORDANO

MAXIMILIANO TOSOLINI

7- RUGBY INFERIORES

VICTORIO VITTOZZI

NICOLAS ALLOATI

BENJAMIN VANETTI

8- RUGBY MAYORES

LUIS UTRERA

BRUNO MONETI

EMANUEL TONDA

9- TIRO A LA HÉLICE

SERGIO GAMARRA

ALBERTO FALCO

10- TIRO CON ARCO

ALBERTO CAVALLO

DANIEL PISANI

ALEJANDRO VACA

11- TENIS MASCULINO SUB 10 Y 12

JERÓNIMO BURGENER

12- TENIS FEMENINO SUB 14

ISABELLA GORGERINO.

DELFINA DAVICO.

13- TENIS MASCULINO SUB 14

GAEL PERFUMO

MATÍAS MARANZANA

14- HOCKEY FEMENINO

BRIZZIO COLOMBA

REBOLA PAULINA

WILLINER JOSEFINA

15- ESCUELA DE KARATE MIXTO (HASTA 12 AÑOS)

BAUTISTA ARNAUDO

TEO ALMADA

JUAN CORTEZ.

16- ESCUELA DE KARATE MASCULINO MENORES (HASTA 18 AÑOS)

MATEO MILANESIO

AUGUSTO POSSETTO

JOAQUIN CORTEZ

17- KARATE FEMENINO MENORES

MUCHA MAGDALENA

CATALINA CZECH

18- KARATE MASCULINO MAYORES

ALLANIS ADRIÁN

JUAREZ ROMERO JAVIER

19- PATÍN COMPETITIVO FEDERADO FORMATIVA

UTRERA CATALINA

MATEO MARTINEZ TROGOLO

20- PATÍN COMPETITIVO FEDERADO C5

ANGELES UTRERA

ADALUZ FARIAS

21- PATÍN COMPETITIVO FEDERADO B PROMOCIONAL

ALUMINÉ MORRA

MARTINA PEGINI

22- PATÍN COMPETITIVO NO FEDERADO- QUINTA Y CUARTA

JAZMIN NARETTO

SEEBER SARA

JULIETA BONINO

23- PATÍN COMPETITIVO NO FEDERADO- TERCERA Y SEGUNDA

GIANELLA BONINO

SOFIA GIMENEZ

AGUSTINA GARIONE

24- GIMNASIA ARTÍSTICA

CESANA FRANCIA (JUVENIL)

JULIETA PEROSSINO (PREINFANTIL-INFANTIL)

EMILIA PEROSSINO (MINI)

25- PÁDEL FEMENINO

ROSSO ANDREA

OLIVERO LORENA

PAGANI DANIELA

26- PADEL MASCULINO

MARTIN MATIAS

VIROGLIO GUILLERMO

ACTIS DAVID

27- NATACIÓN FEMENINA CATEGORÍA PREINFANTIL

ABRIL PEREZ

PEROSINO EMILIA

BARONE ISABELLA

28- NATACIÓN FEMENINA INFANTIL

BARBERO ALMA

CERUTTI CÁRCANO MAIA

CORTESINI CONSTANZA

29- NATACIÓN FEMENINA CATEGORÍA JUVENILES- CADETE

ALLENDE OVIEDO PILAR

ESPIL NATALIA

MARTINO SAMIRA

30- NATACIÓN MASCULINA CATEGORÍA PREINFANTIL

CLIMINIO THIAGO

ARDUSSO JUAN MARTIN

FERRERO FAUSTO

31- NATACIÓN MASCULINA CATEGORÍA INFANTIL

PONCE JUAN CRUZ

QUEVEDO MATEO

BORRE MARTIN

32- NATACIÓN MASCULINA JUVENIL-CADETE-MAYORES

CERUTTI CÁRCANO TIAGO

ACTIS TIAGO

TOSORATTO ANGEL

33- NATACIÓN AGUAS ABIERTAS FEMENINO

GORGERINO MARIA CLARA

CESANA CAMILA

SERVER CARINA

34- NATACIÓN AGUAS ABIERTAS MASCULINO

DALMASSO CLAUDIO

RODRIGUEZ MARCOS

MAINA MARIANO

35- CICLISMO MASCULINO MENORES

THIAGO ACTIS

SANTINO GAIDO

36- CICLISMO MASCULINO MAYORES

JOAQUIN ECHAVARRIA

JUAN PONCE

CARLOS VACA

37- CICLISMO FEMENINO

SOLEDAD ARGUELLO

MIRIAM VILLANUEVA

ADRIANA DAVICO

38- KARTING JUVENILES

GUIDO FERRERO

ALEJANDRO VERCELLI

MÁXIMO SOLA

39- KARTING MAYORES

TOMÁS BREZZO

MARTIN FERRERO

40- MOTOCICLISMO

IVAN DIAZ PAEZ

GABRIEL STRUMIA

MICHELE FERRERO

41- AUTOMOVILISMO

TOMÁS BREZZO

FRANCO NAZZI

MATIAS BELTRAMINO

42- ATLETISMO

MAYCO RODRIGUEZ

JAVIER GAIDO

43- VOLEY MASCULINO PRIMERA DIVISIÓN

MILANESIO GUSTAVO

44- VOLEY FEMENINO SUB 12 Y SUB 13

CASALIS JOSEFINA

ACUÑA JULIA

DALMA CAPELLO

45- VOLEY FEMENINO SUB 14 Y SUB 16

WANDA CESPEDES

MILAGROS GOROSITO

JULIETA SANCHEZ

46- VOLEY FEMENINO SUB 18 Y PRIMERA FEMENINO

VALENTINA VIANO

MORENA MONTENEGRO

VALENTINA TEJEDA

47- MAXI VOLEY

CARINA CUADRADO

ESTEFANIA LOPEZ

SILVINA GALANZINO

48- NEWCOM FEMENINO

PATRICIA PERRACINO

GRACIELA TOSSOLINI

MARIELA LÓPEZ

49- NEWCOM MASCULINO

GUSTAVO FERNÁNDEZ

JOEL LEIVA

ANDRÉS ROTELA

50- BÁSQUET FEMENINO U 13

BARBERO ALMA

SACAVINO FRIDA

CASTELLARI VALENTINA

51- BÁSQUET FEMENINO U 15

CESANA EMILIA

SCOLASTRICHI MAGALÍ

52- BÁSQUET FEMENINO U 17 y PRIMERA

VALDEZ MARTINA,

GRANT MILAGROS

ALEJANDRA RAUCH

53- BÁSQUET MASCULINO U 13 y 15

URIEL GIGENA

BERTOLA SOBRERO FACUNDO

AGUSTÍN ENRICO

54- BÁSQUET MASCULINO U 17 y 19

SIMEONE MARCELO

JUAN JOSE BORRE

CAPPONI GIOVANI

55- BÁSQUET DE PRIMERA

MARTIN JAVIER

FERRARESI MAXIMILIANO

VALDEZ FACUNDO

56- FÚTBOL PROMOCIONAL- PRE INFANTIL

TIRANTI VICENTE

ROMERO ALEX

RAMIRO TOLOSA

57- FUTBOL INFANTIL-PREJUVENIL-JUVENIL

TEVEZ LIONEL

FRANCO RACCA

FRANCISCO SINGER

58- FÚTBOL DE PRIMERA

UTRERA SANTIAGO

STELCALDO SANTIAGO

JUAN IGNACIO DELRIBO

59- FUTBOL INFANTIL FEMENINO

PEROSINO JULIETA

PERALTA JACQUELINE

TEVEZ TAMARA

60- FUTBOL JUVENIL FEMENINO

ELIANA WARNER

LUISINA TABORDA

ISABELLA GORGERINO

61- FÚTBOL PRIMERA FEMENINO

MICAELA MARTINEZ

FLORENCIA LOPEZ

VIVIANA MARQUEZ

62- FÚTBOL SENIORS

PABLO DARDATI

EZEQUIEL CORTEZ

LUIS GONZÁLEZ

63- FÚTBOL SUPER SENIOR

DAVICO DIEGO

GERMÁN FERRERO

DARIO GONZALEZ

64- FÚTBOL SABATINO

LAZARO VIVAS

MAXIMILIANO UTRERA

EMILIANO NIEVA

TAMBIÉN SE RECONOCERÁ AL DEPORTE ESCOLAR DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO QUE LOGRARON OBTENER PRIMEROS PUESTOS EN LAS INSTANCIAS PROVINCIALES

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