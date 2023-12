Todos los ganadores de la Fiesta del Deporte 2023 en Brinkmann

DISCIPLINA DESTACADOS MÉRITO DEPORTIVO ENTREGA DISTINCIONES

DESTREZAS GAUCHAS MINI- MENORES Y MENORES MASCULINO BENICIO DEMARCO NEHEMIAS BAZAN ITALO FERREYRA 1ROS PUESTOS EN MINI MENORES EN VILLA FONTANA, MORTEROS Y BRINKMANN, LA SALADA, EUSEBIA, COLONIA CASTELAR, ALTOS DE CHIPIÓN Y LA PARA. 2DOS PUESTO EN MINI MENORES BRINKMANN, LA PAQUITA. 3ER PUESTO EN OBISPO TREJO, LA PAQUITA, EUSEBIA, ALICIA, BRINKMANN. PARTICIPÓ EN LAS FINALES MINI MENORES OBTENIENDO EL 4TO PUESTO EN JESUS MARIA. SECRETARIO DE CULTURA GERMÁN ARGAÑARAZ Y COMISIÓN DEL DEPORTE.

DESTREZAS GAUCHAS MINI-MENORES Y MENORES FEMENINO RENATA FERREYRA FRANCHESCA MICHELUD MARIANELA DEMARCO 1EROS PUESTO EN LA CATEGORIA MENORES EN LA CIUDAD DE RAFAELA, BRINKMANN Y PORTEÑA. 2DOS PUESTOS EN LA PAQUITA, LA SALADA Y BRINKMANN. 3EROS PUESTOS EN VILLA FONTANA Y BRINKMANN.

DESTREZAS GAUCHAS DAMAS Y JUVENILES EMILSE ALBORNOZ FRANCISCO ANGULO URIEL ANDRES 1ER PUESTO EN DICHA CATEGORIA EN LA LOCALIDAD DE BRINKMANN. 2DOS PUESTOS EN LA SALADA, BRINKMANN Y OBISPO TREJO. 3EROS PUESTOS EN MORTEROS, BRINKMANN, OBISPO TREJO, LA PAQUITA Y SEEBER.

DESTREZAS GAUCHAS CABALLEROS FERNANDO IBAÑEZ GONZALO DEMARCO LEANDRO LEDESMA 1ER PUESTO EN SEEBER, LA SALADA Y ALTOS DE CHIPION. 2DO PUESTO EN OBISPO TREJO. 3ER PUESTO EN LA PUERTA Y LA PAQUITA.

DESTREZAS GAUCHAS VETERANOS RAUL UTRERA ALEJANDRA PRADO 1ER PUESTO EN SEEBER, LA PAQUITA, LA SALADA, VILLA FONTA, LA PUERTA Y ALTOS DE CHIPIÓN. 3ER PUESTO EN LA PARA, OBISPO TREJO Y EN LAS FINALES DE DEAN FUNES.

BOCHAS. FERNANDO UTRERA PABLO AVILA MACIEL GIORDANO MAXIMILIANO TOSOLINI EN 1° CATEGORIA, EN 6 MESES QUE ESTÁ EN EL CLUB GANÓ 8 PRIMER PUESTO. SECRETARIO DE GOBIERNO Y COMISIÓN DEL DEPORTE.

MENCIÓN ESPECIAL PARA LA SEÑORA ROSA GOROSITO BOCHOFILA DEL CLUB LA FLOR DE COLONIA MILESSI QUIEN PARTICIPÓ DEL TORNEO PROVINCIAL REALIZADO EN JUÁREZ CELMAN, SIENDO LA ÚNICA MUJER PRACTICANDO EL DEPORTE DE FORMA COMPETITIVA.

RUGBY INFERIORES VICTORIO VITTOZZI NICOLAS ALLOATI BENJAMIN VANETTI BUEN COMPAÑERO..LE METO MUY DURO A LOS ENTRENAMIENTOS Y NO FALLA A NINGUNO

RUGBY MAYORES LUIS UTRERA BRUNO MONETI EMANUEL TONDA BUEN FOWARD,VA PARA ADELANTE,BUEN TACKLE Y TIENE TRY..ES BUENA PERSONA Y MUY CUMPLIDOR EN LOS ENTRENAMIENTOS.

TIRO A LA HELICE SERGIO GAMARRA ALBERTO FALCO CATEGORÍA SENIOR: 1° PUESTO FINAL EN SACANTA: 1° PUESTO PREMIO DEL DÍA JUNTO A SERGIO GAMARRA MAYORANZA SUMA DE TODOS LOS TIROS: ALBERTO FALCO. SECRETARIO DE DESARROOLO SOCIAL Y BIENESTAR HUMANO, SR HUGO TOSOLINI Y COMISIÓN DEL DEPORTE.

TIRO CON ARCO ALBERTO CAVALLO DANIEL PISANI ALEJANDRO VACA CAMPEÓN REGIONAL ZONA NORTE. 5to PUESTO NACIONAL. CATEGORÍA “AIRE LIBRE- RASO +50”. PERTENECIENTE A CLUB BERTOSSI

RECONOCIMIENTO A DARIO COSEANI POR INCORPORARSE EN ESTE AÑO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE TIRO CON ARCO, POR SER UN EJEMPLO DE SUPERACIÓN PERSONAL

TENIS MASCULINO SUB 10 Y 12 JERÓNIMO BURGENER REALIZÓ UN GRAN AÑO, LLEGANDO A TERMINAR 3 EN EL RANKING ANUAL SUB 10 VARONES DE LA LITZO. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE BRINKMANN Y COMISIÓN DEL DEPORTE

TENIS FEMENINO SUB 14 ISABELLA GORGERINO. DELFINA DAVICO. TUVO UN GRAN AÑO DEPORTIVO, SIENDO FINALISTA EN VARIAS OPORTUNIDAD Y FINALIZANDO EL AÑO 4 EN LA CATEGORÍA SUB 14 NIÑAS DE LA LITZO.

TENIS MASCULINO SUB 14 GAEL PERFUMO MATÍAS MARANZANA CULMINÓ UN GRAN AÑO DE TORNEOS, LLEGANDO A LA SEMIFINALES DE TORNEOS Y PARTICIPANDO DEL MÁSTER FINAL DE FIN DE AÑO.

HOCKEY FEMENINO BRIZZIO COLOMBA REBOLA PAULINA WILLINER JOSEFINA CAMPEONA DEL TORNEO EN CATEGORÍA RESERVA. SUBCAMPEONA DEL TORNEO EN CATEGORÍA PRIMERA CAMPEONATO EN RESERVA SUBCAMPEONATO EN PRIMERA CLASIFICACIÓN A LA COPA CHALLENGER 4TO MEJOR EQUIPO DE TODO LA FEDERACIÓN COMISIÓN DEL DEPORTE

MENCIÓN ESPECIAL A LA DEPORTISTA LUCÍA DANIELE JUGÓ EN RESERVA Y EN LA PRIMERA EN CLUB UNIVERSITARIO DE CÓRDOBA, ENTRENANDO Y COMPARTIENDO EQUIPO CON 2 LEONAS. (TROFEO)

15. ESCUELA DE KARATE MIXTO (HASTA 12 AÑOS) BAUTISTA ARNAUDO TEO ALMADA JUAN CORTEZ. 3° kata 1° kumite «TORNEO INTERESTILOS KAI, CARLOS PAZ, CBA». 2° kata «TORNEO INTERESTILOS KAI, VILLA MERCEDES, SAN LUIS». 3° kata TORNEO INTERESTILOS REGIONAL, BRINKMANN, CORDOBA. 2° kata XV TORNEO DE KARATE SENSEI PEDRO FATTORE, SUNCHALES, SANTA FE. 2° kumite TORNEO INTERESTILOS PORTEÑA, CBA. 1° kumite TORNEO KARATE INTERESTILOS, CIUDAD DE CÓRDBA SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICO SR WALTER OLIVERA Y COMISIÓN DEL DEPORTE.

16. ESCUELA DE KARATE MASCULINO MENORES (HASTA 18 AÑOS) MATEO MILANESIO AUGUSTO POSSETTO JOAQUIN CORTEZ 3° kata 3° kumite TORNEO INTERESTILOS KAI, CARLOS PAZ, CBA. 2° kata 1° kumite TORNEO INTERESTILOS REGIONAL, BRINKMANN, CORDOBA. 1° kata TORNEO ARGENTINO KYUDOKAN HIGA TE, AVELLANEDA, BS. AS. 3° kata 3° kumite XV TORNEO DE KARATE SENSEI PEDRO FATTORE, SUNCHALES, SANTA FE. 2° kumite TORNEO KARATE INTERESTILOS, CIUDAD DE CÓRDBA. .

HACEMOS QUEDAR AL KARATEKA JOAQUIN CORTEZ PARA ENTREGARLE UNA MENCIÓN ESPECIAL POR TRAER SEGUNDO PUESTO DE LA CATEGORÍA KUMITE EN EL TORNEO INTERNACIONAL DE INTERESTILOS REALIZADO EN SAO PAULO BRASIL. (TROFEO)

18.KARATE FEMENINO MENORES MUCHA MAGDALENA CATALINA CZECH 1° KUMITE TORNEO ARGENTINO AVELLANEDA, BS. AS. 1° KATA 1° KUMITE TORNEO INTERESTILOS KAI, CARLOS PAZ, CBA. 3° KATA TORNEO INTERESTILOS KAI, VILLA MERCEDES, SAN LUIS. 2° KATA TORNEO INTERESTILOS REGIONAL, BRINKMANN, CORDOBA. 1° KATA 1° KUMITE TORNEO ARGENTINO KYUDOKAN HIGA TE, AVELLANEDA, BS. AS. 3° KATA 1° KUMITE TORNEO KARATE INTERESTILOS CIUDAD DE CÓRDBA.

19.KARATE MASCULINO MAYORES ALLANIS ADRIÁN JUAREZ ROMERO JAVIER 1° PUESTO KUMITE TORNEO FCK CÓRDOBA (6/8) 2° PUESTO KUMITE TORNEO KAI CÓRDOBA (16/4) 3° PUESTO KUMITE TORNEO KAI 1° PUESTO KUMITE TORNEO VILLA DE SOTO 1° AÑO SIENDO SELECCIONADO ARGENTINO DE KARATE INTERESTILO (REPRESENTANDO EN BRASIL) 6TO AÑO CONSECUTIVO SELECCIONADO CORDOBÉS FCK ( REPRESENTANDO 3 AÑOS EN BRASIL) SIENDO PARTICIPE DE LA COMISIÓN

21-PATÍN COMPETITIVO FEDERADO FORMATIVA UTRERA CATALINA MATEOMARTINEZ TROGOLO CAMPEONA ZONAL. 3ER PUESTO PROVINCIAL. 12 REGIONAL. COMPITIÓ CONTRA UN TOTAL DE 60 PATINADORAS QUEDANDO ENTRE LAS 20 MEJORES. CONCEJALES – TRIBUNOS Y COMISIÓN DEL DEPORTE.

PATIN COMPETITIVO FEDERADO C5 ANGELES UTRERA ADALUZ FARIAS CAMPEONA ZONAL. CAMPEONA PROVINCIAL. 6TO PUESTO REGIONAL. 31 PUESTO NACIONAL ENTRE 68 COMPETIDORES.

PATIN COMPETITIVO FEDERADO B PROMOCIONAL ALUMINÉ MORRA MARTINA PEGINI CAMPEONA ZONAL Y PROVINCIAL EN SANTA ROSA DE CALAMUCHITA. 6TO PUESTO REGIONAL. 36 PUESTO NACIONAL.

PATÍN COMPETITIVO NO FEDERADO QUINTA Y CUARTA JAZMIN NARETTO SEEBER SARA JULIETA BONINO CAMPEONA ANUAL EN CUARTA CATEGORIA. Participo en categoría C CUARTA obtenienso 1 segundo puesto y 3 primeros puestos en los 4 torneos anuales entre 7 competidoras. Quedándose con el título de Campeona anual de la liga L.A.P.A.C ARGENTINA en su categoría.

PATÍN COMPETITIVO NO FEDERADO TERCERA Y SEGUNDA GIANELLA BONINO SOFIA GIMENEZ AGUSTINA GARIONE CAMPEONA ANUAL EN SEGUNDA CATEGORÍA. Participo en categoría avanzada C SEGUNDA obtenienso 2 segundos puestos y dos primeros puestos en los 4 torneos anuales entre 5 competidoras. Quedándose con el título de Campeona anual de la liga L.A.P.A.C ARGENTINA en su categoría.

MENCIÓN ESPECIAL A PATÍN COMPETITIVO NO FEDERADO CATEGORÍA ESPECIAL: MELINA GARIONE. (MEDALLA) PATÍN COMPETITIVO NO FEDERADO SHOW AVANZADO: SHOW GRUPAL “EL RAPTO” (TROFEO)

FORMACIÓN DEPORTIVA DESTACAMOS EL TRABAJO MINUCIOSO A AQUEL PROFESOR QUE EN SU FORMACIÓN DEPORTIVA ATRAVESÓ LAS DISTINTAS DISCIPLINAS, DESEMPEÑANDO SU LABOR EN: BÁSQUET, NEWCOM, VOLEY, FÚTBOL Y SU DESTACADO DESEMPEÑO PROFESIONAL EN NATACIÓN: MARTIN SANCHEZ (trofeo)

GIMNASIA ARTÍSTICA CESANA FRANCIA (JUVENIL) JULIETA PEROSSINO (PREINFANTIL-INFANTIL) EMILIA PEROSSINO (MINI) Puesto 8 en el provincial, en el club Sporting de Corral de Bustos. Clasificada al Nacional, que por motivos personales no pudo concurrir. JUVENIL. Puesto 15 en el provincial, en el club Sporting de Corral de Bustos PRE INFANTIL. Puesto 13 en el provincial, en el club Sporting de Corral de Bustos y merecedora de la terna, elegida por su profesora Luisina Ruiz como la gimnasta de mayor progreso de éste año. MINI. JUEZA DE PAZ YANINA CÓRDOBA Y COMISIÓN DEL DEPORTE.

PADEL FEMENINO ROSSO ANDREA OLIVERO LORENA PAGANI DANIELA OBTUVO 4 SUBCAMPEONATOS, 1ER PUESTO (CAMPEONA) DEL MASTER 2023 Y 2DO PUESTO EN EL RANKING ANUAL. TODO EN LA 6TA CATEGORÍA DE DAMAS DE LA ASOCIACIÓN DE PÁDEL APC. ROSSO ANDREA OBTUVO 3 SUBCAMPEONATOS Y LOGRÓ EL 3ER PUESTO EN EL RANKING ANUAL EN CATEGORÍA 5TA DAMAS DE LA ASOCIACIÓN DE PÁDEL APC. TAMBIÉN LOGRÓ EL SUBCAMPEONATO EN EL TORNEO INTERCLUBES, CON EL CLUB SAN JORGE. PAGANI DANIELA OBTUVO 1 SUBCAMPEONATO, 1ER PUESTO (CAMPEONA) DEL MASTER 2023 Y 5TO PUESTO EN EL RANKING ANUAL EN CATEGORÍA 8VA DAMAS DE LA ASOCIACIÓN DE PÁDEL APC.

PADEL MASCULINO MARTIN MATIAS VIROGLIO GUILLERMO ACTIS DAVID OBTUVO 3 CAMPEONATOS Y 1 SUBCAMPEONATO DE LOS TORNEOS PUNTUABLES DE LA ASOCIACIÓN, LOGRÓ TAMBIÉN EL 1ER PUESTO (CAMPEÓN) DEL MASTER 2023 Y TERMINÓ 1RO EN EL RANKING ANUAL DE LA CATEGORÍA 5TA CABALLEROS DE LA ASOCIACIÓN DE PÁDEL APC. TAMBIÉN LOGRÓ SALIR CAMPEÓN DEL TORNEO INTERCLUBES DE CABALLEROS CON EL CLUB CENTRO SOCIAL. VIROGLIO GUILLERMO OBTUVO 3 CAMPEONATOS DE LOS TORNEOS PUNTUABLES DE LA ASOCIACIÓN, LOGRÓ TAMBIÉN EL 1ER PUESTO (CAMPEÓN) DEL MASTER 2023 Y TERMINÓ 2DO EN EL RANKING ANUAL DE LA CATEGORÍA 6TA CABALLEROS DE LA ASOCIACIÓN DE PÁDEL APC. TAMBIÉN LOGRÓ SALIR CAMPEÓN DEL TORNEO INTERCLUBES DE CABALLEROS CON EL CLUB CENTRO SOCIAL. ACTIS DAVID OBTUVO 1 CAMPEONATO Y 2 SUBCAMPEONATOS DE LOS TORNEOS PUNTUABLES DE LA ASOCIACIÓN, LOGRÓ TAMBIÉN EL 1ER PUESTO (CAMPEÓN) DEL MASTER 2023 Y TERMINÓ 3RO EN EL RANKING ANUAL DE LA CATEGORÍA 7MA CABALLEROS DE LA ASOCIACIÓN DE PÁDEL APC.

NATACIÓN FEMENINA CATEGORÍA PREINFANTIL ABRIL PEREZ PEROSINO EMILIA BARONE ISABELLA 4TO PUESTO TORNEO ZONAL 25 MTS LIBRE Y EN MARIPOSA Y EN ESPALDA POR EQUIPO. 3ERA TORNEO ZONAL 25 MTS PECHO. REPRESENTANTES DE ACUAGYM Y DE LA DIRECTIVA DEL CLUB BERTOSSI

NATACIÓN FEMENINA INFANTIL BARBERO ALMA CERUTTI CÁRCANO MAIA CORTESINI CONSTANZA PRIMEROS PUESTOS EN 50MTS MARIPOSA, LIBRE Y ESPALDA EN EL TORNEO ZONAL Y 2DA 50 MTS PECHO. EN 100MTS LIBRE Y 100MTS MIDLEY LOGRÓ PRIMER PUESTO. DURANTE EL INVIERNO COMPITE EN LA FEDERACIÓN CORDOBESA CON EXCELENTES RESULTADOS.

NATACIÓN FEMENINA CATEGORIA JUVENILES- CADETE ALLENDE OVIEDO PILAR ESPIL NATALIA MARTINO SAMIRA SUBCAMPEONA PROVINCIAL 200MTS COMBINADOS, TERCER PUESTO PROVINCIAL 50 MTS ESPALDA, 50 MTS MARIPOSA, 100 MTS LIBRE.

NATACIÓN MASCULINA CATEGORÍA PREINFANTIL CLIMINIO THIAGO ARDUSSO JUAN MARTIN FERRERO FAUSTO 1 PUESTO TORNEO ZONAL EN 25MTS MARIPOSA Y EN POSTA 4X25MTS 4 ESTILOS. 2 PUESTO TORNEO ZONAL EN 25MTS LIBRES Y EN 25MTS ESPALDA 4 PUESTO TORNEO ZONAL EN 25MTS PECHO LOGRO POR EQUIPO. SAN JORGE LOGRO EL 3º PUESTO A NIVEL CLUB EN EL TORNEO ZONAL QUE ORGANIZA LA AGRUPACIÓN ANSENUZA.

NATACIÓN MASCULINA CATEGORÍA INFANTIL PONCE JUAN CRUZ QUEVEDO MATEO BORRE MARTIN 1 PUESTO TORNEO ZONAL EN 50 METROS MARIPOSA 2 PUESTO TORNEO ZONAL EN 50 METROS LIBRE, 100 M MIDLEY, 100 M LIBRES, 50 ESPALDA 3 PUESTO TORNEO ZONAL EN 50 METROS PECHO. LOGRO POR EQUIPO. SAN JORGE LOGRO EL 3º PUESTO A NIVEL CLUB EN EL TORNEO ZONAL QUE ORGANIZA LA AGRUPACIÓN ANSENUZA.

NATACION MASCULINA JUVENIL- CADETE-MAYORES CERUTTI CÁRCANO TIAGO ACTIS TIAGO TOSORATTO ANGEL NADADOR DE CSYDB HASTA TERMINAR LA TEMPORADA 22-23. A PARTIR DE ABRIL SE INCORPORÓ AL EQUIPO DE NADADORES FEDERADOS PARA TFYDM EN CUÁL COMPITIÓ EN VARIOS TORNEOS PROVINCIALES OBTENIENDO 7 PRIMEROS PUESTOS , 7 SEGUNDOS PUESTOS Y 5 TERCEROS PUESTOS EN DISTINTOS ESTILOS . SUS MARCAS LO CONSAGRARON ENTRE LOS 12 NADADORES CON MEJORES TIEMPOS DENTRO DE LAS CATEGORÍAS 2009;2010 Y 2011 PARA REPRESENTAR A LA PCIA DE CÓRDOBA EN LOS JUEGOS EVITA 2023 , LOGRANDO SUPERAR MARCAS PERSONALES Y COMPARTIR UNA MEDALLA DE BRONCE EN LA POSTA 4 ×50 MTS 4 ESTILOS . ESTE VERANO SI LOGRA SUPERAR SUS TIEMPOS QUIERE SER FEDERADO NACIONAL .

NATACIÓN AGUAS ABIERTAS FEMENINO GORGERINO MARIA CLARA CESANA CAMILA SERVER CARINA MIRAMAR 2000M N°5 DE 100, 2 EN CLASIFICACIÓN MUJER Y 1 EN LA CATEGORIA LAGUNA AZUL 2000M N°10 DE 126, 2 EN CLASIFICACIÓN MUJER Y 1 EN LA CATEGORÍA ALMAFUERTE 2000M N°12 DE 133, 4 EN CLASIFICACIÓN MUJER Y 1 EN LA CATEGORÍA

NATACIÓN AGUAS ABIERTAS MASCULINO DALMASSO CLAUDIO RODRIGUEZ MARCOS MAINA MARIANO POTRERO DE GARAY 3000M N°50 DE 89, 38 EN CLASIFICACIÓN HOMBRES, 5° EN LA CATEGORÍA LOS MOLINOS 3000M N° 51 DE 94, 37 EN CLASIFICACIÓN HOMBRES, 6° EN LA CATEGORÍA MIRAMAR 3000M N°36 DE 74, 29 EN CLASIFICACIÓN HOMBRE Y 7° EN LA CATEGORIA LAGUNA AZUL 3000M N°49 DE 104, 34 EN CLASIFICACIÓN HOMBRES Y 6° EN LA CATEGORÍA ALMAFUERTE 3000M N°33 DE 76, 22 EN CLASIFICACIÓN HOMBRE Y 4° EN LA CATEGORÍA.

CICLISMO MASCULINO MENORES THIAGO ACTIS SANTINO GAIDO MANUEL ECHAVARRIA CAMPEÓN PROVINCIAL RURAL BIKE ANSENUZA 2023. SUBCAMPEÓN RURAL BIKE SANTAFESINO. 1ER PUESTO LA FRANCIA Y MORTEROS. PARTICIPÓ TAMBIÉN DE OTRAS CARRERAS OBTENIENDO VARIOS PODIOS. SECRETARIO DE GOBIERNO ALEXIS ALESSO Y SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL HUGO TOSOLINI.

CICLISMO MASCULINO MAYORES JOAQUIN ECHAVARRIA JUAN PONCE CARLOS VACA 2 AÑO CONSECUTIVO CAMPEÓN MTB XC CAMPEONATO 2 PROVINCIAS 3 PUESTO CAMPEONATO RURAL BIKE ANSENUZA 12 PUESTO RALLY TANTI COSQUÍN 8 PUESTO DOBLE SAN FRANCISCO MIRAMAR 5 PUESTO RURAL BIKE FREYRE. LOGRANDO CON ELLO UNA EXCELENTE PARTICIPACIÓN TRASCENDIENDO LOS LÍMITES DE LA REGIÓN.

CICLISMO FEMENINO SOLEDAD ARGUELLO MIRIAM VILLANUEVA ADRIANA DAVICO DOBLE SAN FRANCISCO – QUINTO PUESTO DESAFIO SANAVIRONES VILLA DEL ROSARIO – CUARTO PUESTO RALLY DE LOS 4 VIENTOS, CERES – CUARTO PUESTO RURAL BIKE FREYRE – TERCER PUESTO SALADO PASO LAS PIEDRAS 7MO ESPERANZSUBE CAMPEONA SANTAFESINO DE RURAL BIKE SUBE CAMPEONA REGIONAL ANZENUSA

MENCIÓN A PABLO MALDONADO POR SU TRAYECTORIA EN EL CICLISMO PROFESIONAL. 27 AÑOS RODANDO. ESTOS SON LOS LOGROS DEL ULTIMO AÑO. DESAFÍO SAN ESTEBAN 3RO (SAN ESTEBAN) RALLY ALTAS CUMBRES 2DO(MINA CLAVERO) DESAFÍO PISCO HUASI 2DO ( SAN JOSÉ D LA DORMIDA) RALLY PAN D AZÚCAR 1RO (VILLA ALLENDE) RIO PINTO 6TO (LA CUMBRE) RURAL BIKE RAFAELA 2DO RURAL BIKE FREYRE 2DO DESAFÍO AL CAMINO REAL 2DO (TOTORAL) CAMPEONATO ARGENTINO DE RALLY MARATHON 120K 9NO (LA FALDA) CANDONGA RACE (EL MANZANO )3ERO PARACACHA RACE (ALTA GRACIA) 2DO

KARTING JUVENILES GUIDO FERRERO ALEJANDRO VERCELLI MÁXIMO SOLA FUE UN AÑO DE DEBUT DENTRO DE LA CATEGORÍA 150 KAYAK PROMOCIONAL. EN SAN CARLOS- 4 PUESTO. EN LA SÉPTIMA FECHA LOGRAMOS UN 6 PUESTO EN SANTA CLARA DE BUENA VISTA EN LA NOVENA FECHA- 3 PUESTO EN HUMBOLDT ÚLTIMA FECHA CORONACIÓN EN RAMONA GANANDO TANTO EN LA SERIE COMO EN LA FINAL CON RÉCORD DE VUELTA EN PISTA, ESTO LO UBICO 5 EN EL CAMPEONATO DE 56 KARTING RANKEADOS SIENDO UN BUEN RESULTADO DE TODO EL AÑO DE TRABAJO. SECRETARIO DE CULTURA GERMÁN ARGAÑARAZ Y SECRETARIO DE OBRAS – SERVICIOS PÚBLICOS Y AMBIENTE, SR WALTER OLIVERA

KARTING MAYORES TOMÁS BREZZO MARTIN FERRERO HA CORRIDO EN 4 CATEGORÍAS. INTER CAMPEÓN 5 VICTORIAS 2 SEGUNDO PUESTO 1 TERCER PUESTO CAMPEONES EN LA COPA DE VERANO MINIMARCA LIVIANO- TERMINANDO 3. PELEANDO EL CAMPEONATO HASTA LA ÚLTIMA FECHA 3 VICTORIAS KAYAK SE TERMINÓ 6 MULTIMARCA PESADO -SE TERMINÓ 14 CON 2 VICTORIAS.

MOTOCICLISMO IVAN DIAZ PAEZ GABRIEL STRUMIA MICHELE FERRERO SUBCAMPEÓN ARGENTINO EN ÓVALOS DE TIERRA DEL CAM CATEGORÍA MINIMOTOS 50CC. SE CORRIERON 10 FECHAS DE 11 PACTADAS 1 SUSPENDIDA PRIMERO EN 2DA GALVEZ. SEGUNDO EN CENTENO, SUARDI Y SAN GUILLERMO TERCERO FORRES S.D.E CUARTO SELVA QUINTO EN SANTA CDBV, TOTORAS, RAMONA, 1RA VILLA TRINIDAD ADEMÁS GANÓ 3 SERIES Y FUE EL ÚNICO PILOTO QUE SUBIÓ AL PODIO EN LAS 10 CARRERAS CONSAGRÁNDOSE

AUTOMOVILISMO TOMÁS BREZZO FRANCO NAZZI MATIAS BELTRAMINO 10 FECHAS CORRIDAS. 1 PUESTO EN LA PLATA CON 300 PILOTOS EN PISTA. 2DO PUESTO EN BS AS. ENTRÓ ENTRE LOS 10 MEJORES ENTRE VARIAS CARRERAS, CULMINANDO 8VO EN EL CAMPEONATO TC PISTA.

MENCIÓN ESPECIAL A FACUNDO GODOY POR SUS 35 PELEAS AMATEURS Y SUS 7 PELEAS EN EL AÑO, LAS CUALES 4 DE ELLAS FUERON GANADAS, SIENDO EL ÚNICO EN BRINKMANN QUE HACE PRACTICA DEL DEPORTE. PREPARÁNDOSE PARA EL AÑO Q VIENE PASAR A SER PROFESIONAL

ATLETISMO MAYCO RODRIGUEZ JAVIER GAIDO – MARATÓN DE REYES BRINKMANN 10 KM: 7TO PUESTO EN LA GENERAL Y 2DO EN LA CATEGORÍA. -PORTEÑA 10KM: 9NO PUESTO EN LA GENERAL Y 2DO EN LA CATEGORÍA. -DEVOTO 10KM: 8VO PUESTO EN LA GENERAL Y 3ER EN LA CATEGORÍA. – BALNEARIA 10KM: 6TO PUESTO EN LA GENERAL Y 3ER EN LA CATEGORÍA. -VILLA CARLOS PAZ 42KM 25 PUESTO EN LA GENERAL Y 4TO EN LA CATEGORÍA. -FREYRE 10KM: 14o EN LA GENERAL Y 8VO EN LA CATEGORÍA. -PARANÁ 10 KM: 18 TO EN LA GENERAL Y 5TO EN LA CATEGORÍA. -MORTEROS 10 KM 9TO EN LA GENERAL Y 4TO EN LA CATEGORÍA. -SAN FRANCISCO 10 KM: 9TO EN LA GENERAL Y 3ER EN LA CATEGORÍA. – SAN GUILLERMO 10KM: 4TO EN LA GENERAL Y 1ER EN LA CATEGORÍA. -ALPAS CORRAL CBA: 25 KM 6TO EN LA GENERAL Y 1ER EN LA CATEGORÍA. -CHIPION 10KM: 5TO PUESTO EN LA GENERAL Y 2DO EN LA CATEGORÍA .

MENCIÓN ESPECIAL AL TEAM MAURO GALLO POR SU INICIACION EN EL ATLETISMO. INVITAMOS PASAR A LOS Y LAS NUEVAS ATLETAS DE NUESTRA CIUDAD

DEPORTE EN EL RECUERDO MIGUEL GOYTEA RECONOCIMIENTO AL DEPORTISTA MIGUEL GOYTEA QUIEN A LO LARGO DE SU TRAYECTORIA HA REALIZADO DISTINTOS DEPORTES DESTACÁNDOSE EN ELLOS, EN ESTA OCASIÓN SE RECONOCERÁ SU PARTICIPACIÓN EN DISTINTAS PELEAS DE BOXEO, CODEANDOSE CON MARTIN LATIGO COGGI E INCLUSO ENTRENANDO PÚGILES DE DISTINTAS CATEGORÍAS A LO LARGO DE TODA SU CARRERA.

VOLEY MASCULINO PRIMERA DIVISIÓN MILANESIO GUSTAVO • CAMPEÓN TORNEO NACIONAL ABIERTO COPA DE ORO, LOS HALCONES SAN ISIDRO, SAN FCO. • SUBCAMPEÓN COPA DE PLATA, LIGA AVNOS, SANTA FE. • CAMPEÓN TORNEO INTERPROVINCIAL DE BEACH VOLEY, TIRO FEDERAL MORTEROS . • CAMPEÓN TORNEO CIRCUITO NACIONAL DE BEACH VOLEY, PADEL X4 SAN FCO • CAMPEÓN TORNEO ABIERTO INTERPROVINCIAL, BICHO VERDE UNIÓN DE SUNCHALES. • SUBCAMPEÓN TORNEO NACIONAL ABIERTO CELESTES, ATLÉTICO RAFAELA, SANTA FE. REINA DE BRINKMANN MORENA ARGAÑARAZ Y SEGUNDA PRINCESA LUCÍA GUZMÁN – COMISIÓN DEL DEPORTE.

VOLEY FEMENINO SUB 12 Y SUB 13 CASALIS JOSEFINA ACUÑA JULIA DALMA CAPELLO • CAMPEÓN PROVINCIAL SUB 13 • SELECCIÓN INTERASOCIATIVO DE LA LIGA MORTERENSE SUB 13 • CITACIÓN SELECCIÓN DE CÓRDOBA CATEGORÍA SUB 13 • CAMPEÓN APERTURA LIGA MORTERENSE CATEGORÍA SUB 13 • CAMPEÓN APERTURA LIGA MORTERENSE CATEGORÍA SUB 14 • 3ER PUESTO PROVINCIAL CATEGORÍA SUB 14 • PARTICIPACIÓN EN LA COPA ARGENTINA SUB 14 PUESTO 24 . • SUBCAMPEÓN TORNEO NACIONAL JUSTINIANO POSSE SUB 13 • 3ER PUESTO TORNEO NACIONAL NICO BIANCHI, CAÑADA ROSQUIN SUB 14 • 3ER PUESTO TORNEO NACIONAL BIANCA CUGNO, SOCIEDAD S. DEVOTO CATEGORÍA SUB 13 • CAMPEÓN TORNEO GRAND PRIX CATEGORÍA SUB 14, LIGA M. • 3ER PUESTO NIVEL PROVINCIAL, CÓRDOBA JUEGA CATEGORÍA SUB 15 • CAMPEÓN TORNEO NACIONAL AURINEGRO, SUNCHALES CATEGORÍA SUB 16 • CAMPEÓN TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA MORTERENSE CATEGORÍA SUB 16 • CAMPEÓN ABSOLUTO DE LA LIGA MORTERENSE CATEGORÍA SUB 16 • CAMPEÓN TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA MORTERENSE, CATEGORÍA SUB 14 • CAMPEÓN ABSOLUTO DE LA LIGA MORTERENSE, CATEGORÍA SUB 14 • SUBCAMPEÓN TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA MORTERENSE, CATEGORIA SUB 13

4 5-VOLEY FEMENINO SUB 14 Y SUB 16 WANDA CESPEDES MILAGROS GOROSITO JULIETA SANCHEZ • SELECCIÓN INTERASOCIATIVO DE LA LIGA MORTERENSE, SUB 16. • SELECCIÓN DE CÓRDOBA CATEGORÍA SUB 16 • SUBCAMPEÓN TORNEO ARGENTINO DE SELECCIÓN CATEGORÍA SUB 16. SUBCAMPEÓN TORNEO INTERNACIONAL DE VILLA OCAMPO, CON VILLA DORA (SNATA FE), COMO REFUERZO. • LIGA FEDERAL 2024, EN EL CLUB SAN ISIDRO DE SAN FRANCISCO, COMO REFUERZO. • SUBCAMPEÓN TORNEO DE LAS 3 PROVINCIAS, SELECCIÓN DE CÓRDOBA SUB 16. • CAMPEÓN COPA DE PLATA, COPA ARGENTINA CATEGORÍA SUB 16 (PUESTO 9° A NIVEL PAÍS) • COPA ARGENTINA CATEGORÍA SUB 18 OBTENIENDO EL PUESTO 15 A NIVEL NACIONAL. • SUBCAMPEÓN COPA PROVINCIAL CATEGORÍA SUB 16 • 3ER PUESTO COPA PROVINCIAL CATEGORÍA SUB 18 • CAMPEÓN TORNEO NACIONAL ROJINEGRO, BRINKMANN CATEGORÍA SUB 16. • CAMPEÓN TORNEO NACIONAL PROGRESISTA, VILLA ANGELA CHACO. • 3ER PUESTO TORNEO NACIONAL URUGUAYO SAN JORGE, SANTA FE CATEGORÍA SUB 16 . • SUBCAMPEÓN SUPER 4, VILLA DORA SANTA FE. • CAMPEÓN TORNEO NACIONAL ABIERTO AURINEGRO, CATEGORÍA SUB 16. • SUBCAMPEÓN TORNEO APERTURA PRIMERA DIVISIÓN, LIGA MORTERENSE. • CAMPEÓN TORNEO APERTURA LIGA MORTERENSE CATEGORÍA SUB 16 • CAMPEÓN TORNEO APERTURA LIGA MORTERENSE CATEGORÍA SUB 18 • SUBCAMPEÓN TORNEO NACIONAL COPA ALMAFUERTE, LAS VARILLAS CATEGORÍA SUB 16 • CAMPEÓN TORNEO NACIONAL ARGENTINO POZO DEL MOLLE, CATEGORÍA SUB 18. CAMPEÓN TORNEO NACIONAL VICTOR PIOVESAN, MARIA JUANA SANTA FE, CATEGORÍA SUB 16. • CAMPEÓN TORNEO NACIONAL ABIERTO ROJINEGRO PRIMERA DIVISIÓN. • CAMPEÓN TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA MORTERENSE, CATEGORÍA SUB 18 • CAMPEÓN ABSOLUTO DE LA LIGA MORTERENSE, CATEGORÍA SUB 18 • CAMPEÓN TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA MORTERENSE, CATEGORÍA SUB 16 • CAMPEÓN ABSOLUTO DE LA LIGA MORTERENSE, CATEGORÍA SUB 16

RECONOCIMIENTO A WANDA CESPEDES POR SU EXCELENTE AÑO PARTICIPANDO DE LAS SELECCIONES DE LA LIGA MORTERENSE Y LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, JUGO TORNEOS NACIONALES CON SU EQUIPO Y COMO REFUERZO EN OTROS. AHORA FUE CONVOCADA PARA JUGAR EL TORNEO FEDERAL ARGENTINO DE PRIMERA DIVISIÓN POR EL CLUB SAN ISIDRO DE SAN FCO. SU MÉRITO ES SER CONVOCADA A PARTICIPAR DE UN TORNEO DE PRIMERA CON TAN SOLO 16 AÑOS. ARMADORA CREATIVA, DE UNA TÉCNICA PRECISA Y DESLUMBRANTE.

VOLEY FEMENINO SUB 18 Y PRIMERA FEMENINO VALENTINA VIANO MORENA MONTENEGRO VALENTINA TEJEDA CAMPEÓN TORNEO APERTURA DE LA LIGA MORTERENSE CATEGORÍA SUB 18. SUBCAMPEÓN TORNEO APERTURA DE LA LIGA MORTERENSE PRIMERA DIVISIÓN CAMPEÓN TORNEO NACIONAL ABIERTO ROJINEGRO PRIMERA DIVISIÓN. CAMPEÓN TORNEO NACIONAL ARGENTINO POZO DEL MOLLE, CATEGORÍA SUB 18 3ER PUESTO COPA PROVINCIAL CATEGORÍA SUB 18. COPA ARGENTINA CATEGORÍA SUB 18 OBTENIENDO EL PUESTO 15 A NIVEL NACIONAL. CAMPEÓN TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA MORTERENSE, CATEGORÍA SUB 18.

▶ CATEGORÍA SUB 12 CAMPEÓN DEL APERTURA, COPA DE PLATA CAMPEÓN DEL CLAUSURA, COPA DE PLATA CUARTO PUESTO A NIVEL PROVINCIAL, Y CLASIFICACIÓN A COPA ARGENTINA. SUBCAMPEÓNAS DE COPA DE PLATA, TORNEO NACIONAL BIANCA CUGNO DE SSDEVOTO.

▶ CATEGORÍA SUB 13 CAMPEONAS PROVINCIALES INVICTAS CAMPEÓN DEL APERTURA, COPA DE ORO CAMPEONAS ABSOLUTAS EN LA LIGA MORTERENSE SUBCAMPEONAS DE ORO TORNEO NACIONAL DE COMPLEJO, JUSTINIANO POSSE. TERCER PUESTO DE ORO, TORNEO NACIONAL BIANCA CUGNO, SSDEVOTO SUBCAMPEONAS DE ORO, TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA MORTERENSE

▶ CATEGORÍA SUB 14 3ER PUESTO DE COPA PROVINCIAL Y CLASIFICACIÓN A COPA ARGENTINA PUESTO 24 A NIVEL NACIONAL EN COPA ARGENTINA DE CLUBES CAMPEÓN GRAND PRIX SUB 14 DE LA LIGA MORTERENSE CAMPEÓN DEL APERTURA, COPA DE ORO CAMPEÓN DEL CLAUSURA COPA DE ORO CAMPEÓN ABSOLUTO 2023 🏆 ▶ CATEGORÍA SUB 16 SUBCAMPEÓN PROVINCIAL Y CLASIFICACIÓN A COPA ARGENTINA CAMPEÓN DE COPA DE PLATA EN COPA ARGENTINA DE CLUBES, OBTENIENDO EL 9NO PUESTO A NIVEL PAÍS 3ER PUESTO EN COPA DE ORO, TORNEO NACIONAL ABIERTO DE SAN JORGE, SANTA FE SUBCAMPEÓN TORNEO SUPER 4 DE VILLA DORA, SANTA FE CAMPEÓN TORNEO NACIONAL ABIERTO, COPA CIUDAD DE VILLA ANGELA, CHACO. CAMPEÓN TORNEO NACIONAL ABIERTO ROJINEGRO, DE BRINKMANN CDBA. CAMPEÓN TORNEO NACIONAL ABIERTO AURINEGRO, 12° EDICIÓN, SUNCHALES, SANTA FE. SUBCAMPEÓN TORNEO NACIONAL ABIERTO, MUTUAL ALMAFUERTE, LAS VARILLAS CÓRDOBA. CAMPEÓN TORNEO NACIONAL ABIERTO, VICTOR PIOVESAN DE MARIA JUANA SANTA FE. CAMPEÓN DEL TORNEO APERTURA, COPA DE ORO CAMPEÓN DEL TORNEO CLAUSURA, COPA DE ORO CAMPEÓN ABSOLUTO 2023 🏆 ▶ CATEGORÍA SUB 18 TERCER PUESTO EN COPA PROVINCIAL Y CLASIFICACIÓN A COPA ARGENTINA PUESTO N°15 A NIVEL PAÍS EN COPA ARGENTINA DE CLUBES. CAMPEÓN TORNEO NACIONAL ABIERTO, MUTUAL ALMAFUERTE DE POZO DEL MOLLE, CÓRDOBA • CAMPEÓN DEL TORNEO APERTURA, COPA DE ORO CAMPEÓN DEL TORNEO CLAUSURA, COPA DE ORO CAMPEÓN ABSOLUTO 2023 🏆 ▶ CATEGORÍA PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA SUBCAMPEÓNAS DEL TORNEO APERTURA CAMPEÓN TORNEO NACIONAL ABIERTO ROJINEGRO, BRINKMANN CÓRDOBA (QUEDA POR DEFINIR EL CLAUSURA)

49-MAXI VOLEY CARINA CUADRADO ESTEFANIA LOPEZ SILVINA GALANZINO ES UNA JUGADORA MUY COMPROMETIDA Y SE DISTINGUE POR SUS ATAQUES MUY POTENTES, EXCELENTE DEFENSAS.

DIRIGENCIA DEPORTIVA CLUB SAN JORGE POR SUS DESTACADAS OBRAS A LO LARGO DEL AÑO; LA CREACIÓN DE LA PORTADA OFICIAL DEL PREDIO DEL CLUB, LA RENOVACIÓN TOTAL DEL TECHO DEL SALÓN DE FIESTAS HABILITANDO ASÍ A LA PRÁCTICA DE MÁS DISCIPLINAS DEPORTIVAS, ADEMÁS SIENDO EL EJE DE LOS LOGROS OBTENIDOS POR LAS DISTINTAS CATEGORÍAS Y DEPORTES DURANTE EL AÑO. AUMENTARON LA CANTIDAD DE DISCIPLINAS QUE SE DESEMPEÑAN DIARIAMENTE EN LA INSTITUCIÓN Y CON ELLO, LA CANTIDAD DE DEPORTISTAS QUE SE HAN SUMADO.

NEWCOM FEMENINO PATRICIA PERRACINO, GRACIELA TOSSOLINI MARIELA LÓPEZ POR SU COMPROMISO, RESPONSABILIDAD Y SOBRE TODO EL GRAN CRECIMIENTO A LO LARGO DE ESTE AÑO A NIVEL DEPORTIVO, EN CATEGORÍA MIXTA LOGRÓ VARIOS CAMPEONATOS. GANÓ EL TORNEO NACIONAL DE SAN FCO Y LA LIGA 3 PROVINCIAS EN MONTEVERA. 4TO PUESTO TORNEO INTERNAC. BRINKMANN. ESTOS LOGROS SON EN CATEGORÍA FEMENINA. COMISIÓN DEL DEPORTE

NEWCOM MASCULINO GUSTAVO FERNÁNDEZ JOEL LEIVA ANDRÉS ROTELA CAPITÁN DEL EQUIPO, MEJOR ATACANTE, HA TENIDO UN GRAN DESEMPEÑO EN EL TORNEO 3 PCIAS Y A NIVEL NACIONAL.

MENCION NEWCOM SAN JORGE MENCIÓN AL EQUIPO DE NEWCOM MIXTO DE SAN JORGE. 5 CAMPEONATOS EN EL TORNEO 3 PROVINCIAS. CAMPEONES EN COPA DE ORO EN EL TORNEO REALIZADO POR CENTRO SOCIAL BUEN DESEMPEÑO EN TORNEOS NACIONALES.

MENCIÓN NEWCOM CENTRO SOCIAL MENCIÓN ESPECIAL AL NEWCOM DE CENTRO SOCIAL POR LOS CAMPEONATOS OBTENIDOS EN EL FEMENINO POR EL TORNEO NACIONAL DE SAN FCO Y LA LIGA 3 PROVINCIAS EN MONTEVERA. 4TO PUESTO TORNEO INTERNAC. BRINKMANN. MUY BUEN DESEMPEÑO DEL MASCULINO EN DIFERENTES TORNEOS. Y UN GRAN LOGRO HABER REALIZADO EL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE NEWCOM EN LA ZONA.

BÁSQUET FEMENINO U 13 BARBERO ALMA SACAVINO FRIDA CASTELLARI VALENTINA EN U13| -SELECCIÓN DE CÓRDOBA ARGENTINO U13, SIENDO CAPITANA. -CAMPEONA PROVINCIAL Y MVP DE LA FINAL. -CAMPEONA ASOCIATIVO APERTURA. -CAMPEONA ASOCIATIVO CLAUSURA INVICTO. -FASE SEMIFINAL DEL NACIONAL DE CLUBES. |EN U15| -CAMPEONA ASOCIATIVO APERTURA INVICTO. -CAMPEONA ASOCIATIVO CLAUSURA INVICTO. -TERCER PUESTO PROVINCIAL. SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y COMISIÓN DEL DEPORTE

FEMENINO U 15 CESANA EMILIA, SCOLASTRICHI MAGALÍ EN U15| -ARGENTINO U15 TERCER PUESTO. -CAMPEÓN ASOCIATIVO APERTURA INVICTO. -CAMPEÓN ASOCIATIVO CLAUSURA INVICTO. |EN U17| -5TO PUESTO A NIVEL PAÍS. -3ER PUESTO JUEGOS EVITA. -CAMPEÓN ASOCIATIVO APERTURA INVICTO. -CAMPEÓN ASOCIATIVO CLAUSURA INVICTO. |EN PRIMERA| -SUB CAMPEÓN ASOCIATIVO APERTURA. -CAMPEÓN ASOCIATIVO CLAUSURA.

MENCIÓN ESPECIAL A EMILIA CESANA POR SU DESEMPEÑO EN LA SELECCIÓN DE CORDOBA Y POR SU PARTICIPACIÓN DE LOS JUEGOS EVITAS En U15 -3er puesto Juegos Evita Mar del Plata. -Tercer puesto en Provincial. |En U17| -Campeón Provincial.

BÁSQUET FEMENINO U 17 y PRIMERA VALDEZ MARTINA, GRANT MILAGROS ALEJANDRA RAUCH -MÉRITOS DEPORTIVOS. |EN U17| -CAMPEÓN INVICTO ASOCIATIVO APERTURA. -CAMPEÓN INVICTO ASOCIATIVO CLAUSURA. |EN PRIMERA| -SUB CAMPEÓN ASOCIATIVO APERTURA. -CAMPEÓN ASOCIATIVO CLAUSURA.

MENCIÓN ESPECIAL A MILAGROS GRANT POR LA PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS EVITA, EN LOS BINACIONALES DE VALPARAÍSO CHILE, JUGADORA MVP DE LA FEDERACIÓN CORDOBESA DE BÁSQUET -CAMPEÓN PROVINCIAL INVICTO. -5TO PUESTO NACIONAL. -3ER PUESTO JUEGOS EVITA. -3ER PUESTO JUEGOS BI NACIONALES EN VALPARAÍSO, CHILE.

MENCIÓN ESPECIAL AL BÁSQUET FEMENINO DEL CLUB CENTRO SOCIAL: U13, U15 Y U17 CAMPEONAS DE LA ASOCIACIÓN MORTERENSE DEL TORNEO APERTURA Y CLAUSURA PRIMERA DIVISIÓN CAMPEONAS DEL CLAUSURA DE LA ASOCIACIÓN MORTERENSE U13 Y U17 CAMPEONAS PROVINCIALES U13 Y U15 PARTICIPARON DEL TORNEO NACIONAL, LLEGARON HASTA LAS ULTIMAS INSTANCIAS CON BUENOS RESULTADOS. U17 OBTUVO EL TERCER PUESTO EN LOS JUEGOS EVITAS

BÁSQUET MASCULINO U 13 y 15 URIEL GIGENA BERTOLA SOBRERO FACUNDO AGUSTÍN ENRICO FORMÓ PARTE DE LA PRE SELECCIÓN DE CBA U13, MÁXIMO ANOTADOR EN EL APERTURA Y CLAUSURA DE U13. PARTICIPA TAMBIÉN EN EL PLANTEL DE U15 REPRESENTANTES DE MEDIOS DE PRENSA RADIO 102.9 – COONET – UNIVERSAL MEDIOS – ABRAZO DE GOL Y FORMACIÓN INICIAL

BÁSQUET MASCULINO U 17 y 19 SIMEONE MARCELO JUAN JOSE BORRE CAPPONI GIOVANI DEPORTISTA COMPROMETIDO, RESPETUOSO, RESPONSABLE Y CON MUCHA DEDICACIÓN Y COMPAÑERISMO DEMOSTRADO A LO LARGO DE ESTE AÑO EN CADA ENTRENAMIENTO Y EN CADA PARTIDO, EN ESTE 2023 COMENZÓ A FORMAR PARTE DEL PLANTEL DE PRIMERA DIVISIÓN, DONDE SUMÓ MINUTOS Y COMENZÓ A HACER SUS PRIMEROS PASOS EN EL PLANTEL MAYOR DEL CLUB, ESTANDO TAMBIÉN EN EL PLANTEL DE U19. FORMÓ PARTE DE LA SELECCIÓN U16.

BÁSQUET DE PRIMERA MARTIN JAVIER FERRARESI MAXIMILIANO VALDEZ FACUNDO BASE DEL EQUIPO, ESLABÓN NECESARIO DEL MISMO. PARTE PRINCIPAL DEL PROYECTO DEL BASQUET. JUGADOR DE 9 DE JULIO. CAMPEÓN DEL ASOCIATIVO APERTURA, SUBCAMPEÓN DEL ASOCIATIVO CLAUSURA. ASCENSO CON EL 9 EN EL TORNEO PRE FEDERAL AL FEDERAL.

MENCIÓN ESPECIAL A SANTINO CULASSO POR JUGAR SU PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO PRE FEDERAL Y FEDERAL CON EL CLUB TREBOLENSE CAMPEÓN CON LA CATEGORÍA U21 DE LA ACBOS SIENDO FIGURA CLAVE EN LA SEMIFINAL Y SUBCAMPEÓN U18 DEL TORNEO APERTURA.

FÚTBOL PROMOCIONAL- PRE INFANTIL TIRANTI VICENTE ROMERO ALEX RAMIRO TOLOSA CAMPEÓN ZONA NORTE APERTURA, CLAUSURA, CAMPEÓN EN TORNEOS DE LA ZONA. INTEGRO PLANTELES DE LOS EQUIPOS TALLERES DE CORDOBA, ATLÉTICO DE RAFAELA Y ESTUDIANTES DE LA PLATA, REPRESENTADOS EN DISTINTOS TORNEOS DEL PAÍS, DISPUTA LA FINAL DEL TORNEO ABSOLUTO DE DIVISIONES INFERIORES. CAPITÁN Y REFERENTE DEL EQUIPO, JUGANDO DE DEFENSOR CONVIRTIÓ GOLES CLAVES PARA LA CATEGORÍA. REPRESENTANTES DE LOS CLUBES CSYDB – SAN JORGE Y ATLAS.

FUTBOL INFANTIL– PREJUVENIL- JUVENIL TEVEZ LIONEL FRANCO RACCA FRANCISCO SINGER DEBUT EN PRIMERA DIVISIÓN, INTEGRÓ EL PLANTEL DE PRIMERA QUE DISPUTÓ LA FINAL DE LA ZONA NORTE Y LA SEMIFINAL DEL TORNEO ABSOLUTO. CAMPEÓN DEL APERTURA, CLAUSURA DE LA ZONA NORTE. FINALISTA DEL TORNEO ABSOLUTO CON LA CATEGORÍA JUVENIL. CAPITÁN DE SU EQUIPO. VISTO Y EN CARPETA DE VARIOS EQUIPOS DE PRIMERA DIVISIÓN.

MENCIÓN ESPECIAL A LA CATEGORÍA PRE JUVENIL DE CENTRO SOCIAL QUE SALIÓ CAMPEÓN EN EL TORNEO CLAUSURA DE LA ZONA NORTE DE LA LIGA DE SAN FRANCISCO. MENCIÓN ESPECIAL EN LAS INFERIORES DE SAN JORGE POR: LOS CAMPEONATOS OBTENIDOS EN EL APERTURA Y EN EL CLAUSURA CON LA CATEGORÍA PROMOCIONAL Y PREINFANTIL. POR OTRO LADO, CONSIGUIERON LA MAYOR SUMATORIA DE PUNTOS EN LA TABLA GENERAL, SALIENDO CAMPEONES ABSOLUTOS, LOGRO QUE FUE CONSEGUIDO TAMBIÉN EL AÑO PASADO.

68.FÚTBOL DE PRIMERA UTRERA SANTIAGO STELCALDO SANTIAGO JUAN IGNACIO DELRIBO CAMPEÓN DE LA ZONA NORTE CLAUSURA, CAMPEÓN DE LA FINALÍSIMA DE LA NORTE , CAMPEÓN DE SU EQUIPO Y GOLEADOR DE LA LIGA,

MENCIÓN ESPECIAL AL CLUB SAN JORGE POR GANAR EL TORNEO APERTURA DE LA ZONA NORTE EN LA LIGA REGIONAL DE SAN FRANCISCO. MENCIÓN ESPECIAL AL CLUB CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BRINKMANN POR GANAR EL TORNEO CLAUSURA DE LA ZONA NORTE EN LA LIGA REGIONAL DE SAN FRANCISCO, QUEDANDO A DISPUTAR LA FINALÍSIMA CON SU CLÁSICO RIVAL EN DONDE SE CONSAGRARON CAMPEONES. TAMBIÉN HAN JUGADO EN EL TORNEO FEDERAL DE AFA.

TRAYECTORIA DEPORTIVA NICOLAS ISLEÑO COMENZO SU CARRERA FUTBOLISTICA EN EL CLUB CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO, QUIEN LO ALBERGO HASTA EL DIA DE HOY, OBTENIENDO LOS SIGUIENTES LOGROS: CAMPEÓN PREINFANTIL AÑO 96. CAMPEÓN TORNEO AMISTAD AÑO 97. CAMPEÓN DE LA LIGA Y ABSOLUTO DE LA CATEGORÍA INFANTIL AÑO 1998. EN 2019 ENTRA POR PRIMERA VEZ CON SU HIJA A LA CANCHA. 2009 CAMPEÓN TORNEO ABSOLUTO 2010 CAMPEÓN TORNEO DE LA NORTE 2023 CAMPEÓN TORNEO CLAUSURA 2023 FINALÍSIMA GANANDO A SU HISTÓRICO CLÁSICO POR 3-1

FUTBOL INFANTIL FEMENINO PEROSINO JULIETA PERALTA JACQUELINE TEVEZ TAMARA COMPITIERON EN LA ZONA NORTE Y LOGRARON ESTAR ENTRE LOS 4 MEJORES CLUBES DE LA LIGA REGIONAL, CON UN GRAN CRECIMIENTO DEL FUTBOL FEMENINO, AFIANZANDOSE EN LA ZONA.

FUTBOL JUVENIL FEMENINO ELIANA WARNER LUISINA TABORDA ISABELLA GORGERINO COMPITIERON EN LA ZONA NORTE Y LOGRARON ESTAR ENTRE LOS 4 MEJORES CLUBES DE LA LIGA REGIONAL, CON UN GRAN CRECIMIENTO DEL FUTBOL FEMENINO, AFIANZANDOSE EN LA ZONA. PARTICIPÓ DE LA PRIMERA EDICIÓN DEL AMISTAD DE ORO FEMENINO, LLEGANDO A SEMIFINALES.

FUTBOL PRIMERA FEMENINO MICAELA MARTINEZ FLORENCIA LOPEZ VIVIANA MARQUEZ COMPITIERON EN LA ZONA NORTE Y LOGRARON ESTAR ENTRE LOS 4 MEJORES CLUBES DE LA LIGA REGIONAL, CON UN GRAN CRECIMIENTO DEL FUTBOL FEMENINO, AFIANZANDOSE EN LA ZONA.

MENCIÓN ESPECIAL A EMILSE ALBORNOZ HACE DESDE LOS 5 AÑOS QUE PRACTICA EL DEPORTE. MUY BUEN DESEMPEÑO COMO DELANTERA, CONVIRTIÓ 8 GOLES EN EL TORNEO Y EN LA FINAL POR ASCENSO HIZO EL GOL QUE LES DA EL TRIUNFO PARA ASCENDER A LA B. COMENZÓ SU TRAYECTORIA EN C.A Y C. S. J, SIGUIÓ EN DEFENSORES FRONTERA Y AHORA SE DESEMPEÑA EN ATLÉTICO DE RAFAELA. FUE GOLEADORA EN VARIOS TORNEOS, JUGADORA FUNDAMENTAL PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS EN QUE PARTICIPA.

FÚTBOL SENIORS PABLO DARDATI (Bertossi) EZEQUIEL CORTEZ (Barrio Jardín) LUIS GONZÁLEZ (Atlas) SUBCAMPEÓN DEL TORNEO DE LA LIGA MORTERENSE. HA TENIDO UN COMPORTAMIENTO EJEMPLAR DENTRO DEL CAMPO DE JUEGO Y CON SUS COMPAÑEROS.

FÚTBOL SUPER SENIOR DAVICO DIEGO GERMÁN FERRERO DARIO GONZALEZ EXCELENTE JUGADOR EN TODAS LAS POSICIONES DEL CAMPO DE JUEGO, CON UNA PEGADA Y UN RECORRIDO ÚNICO PERO ADEMÁS DE TODO ESTO, UNA GRAN PERSONA Y UN GRAN COMPAÑERO

FÚTBOL SABATINO LAZARO VIVAS (Atlético Este) MAXIMILIANO UTRERA (Urquiza) EMILIANO NIEVA (Urquiza) SUBCAMPEÓN DE LA LIGA MORTERENSE SIENDO UN MUY BUEN ARQUERO DEL TORNEO.

REVELACIÓN DEPORTIVA ALMA BARBERO EN U13| -SELECCIÓN DE CÓRDOBA ARGENTINO U13, SIENDO CAPITANA. -CAMPEONA PROVINCIAL Y MVP DE LA FINAL. -CAMPEONA ASOCIATIVO APERTURA. -CAMPEONA ASOCIATIVO CLAUSURA INVICTO. -FASE SEMIFINAL DEL NACIONAL DE CLUBES. |EN U15| -CAMPEONA ASOCIATIVO APERTURA INVICTO. -CAMPEONA ASOCIATIVO CLAUSURA INVICTO. -TERCER PUESTO PROVINCIAL. INTENDENTE MUNICIPAL LIC. MAURICIO ACTIS Y COMISIÓN DEL DEPORTE

TÉCNICO DEL AÑO DIEGO PETRELLI CATEGORÍA SUB 12 CAMPEÓN DEL APERTURA, COPA DE PLATA CAMPEÓN DEL CLAUSURA, COPA DE PLATA CUARTO PUESTO A NIVEL PROVINCIAL, Y CLASIFICACIÓN A COPA ARGENTINA. SUBCAMPEÓNAS DE COPA DE PLATA, TORNEO NACIONAL BIANCA CUGNO DE SSDEVOTO. CATEGORÍA SUB 13 CAMPEONAS PROVINCIALES INVICTAS CAMPEÓN DEL APERTURA, COPA DE ORO CAMPEONAS ABSOLUTAS EN LA LIGA MORTERENSE SUBCAMPEONAS DE ORO TORNEO NACIONAL DE COMPLEJO, JUSTINIANO POSSE. TERCER PUESTO DE ORO, TORNEO NACIONAL BIANCA CUGNO, SSDEVOTO SUBCAMPEONAS DE ORO, TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA MORTERENSE CATEGORÍA SUB 14 3ER PUESTO DE COPA PROVINCIAL Y CLASIFICACIÓN A COPA ARGENTINA PUESTO 24 A NIVEL NACIONAL EN COPA ARGENTINA DE CLUBES CAMPEÓN GRAND PRIX SUB 14 DE LA LIGA MORTERENSE CAMPEÓN DEL APERTURA, COPA DE ORO CAMPEÓN DEL CLAUSURA COPA DE ORO CAMPEÓN ABSOLUTO 2023 🏆 CATEGORÍA SUB 16 SUBCAMPEÓN PROVINCIAL Y CLASIFICACIÓN A COPA ARGENTINA CAMPEÓN DE COPA DE PLATA EN COPA ARGENTINA DE CLUBES, OBTENIENDO EL 9NO PUESTO A NIVEL PAÍS 3ER PUESTO EN COPA DE ORO, TORNEO NACIONAL ABIERTO DE SAN JORGE, SANTA FE SUBCAMPEÓN TORNEO SUPER 4 DE VILLA DORA, SANTA FE CAMPEÓN TORNEO NACIONAL ABIERTO, COPA CIUDAD DE VILLA ANGELA, CHACO. CAMPEÓN TORNEO NACIONAL ABIERTO ROJINEGRO, DE BRINKMANN CDBA. CAMPEÓN TORNEO NACIONAL ABIERTO AURINEGRO, 12° EDICIÓN, SUNCHALES, SANTA FE. SUBCAMPEÓN TORNEO NACIONAL ABIERTO, MUTUAL ALMAFUERTE, LAS VARILLAS CÓRDOBA. CAMPEÓN TORNEO NACIONAL ABIERTO, VICTOR PIOVESAN DE MARIA JUANA SANTA FE. CAMPEÓN DEL TORNEO APERTURA, COPA DE ORO CAMPEÓN DEL TORNEO CLAUSURA, COPA DE ORO CAMPEÓN ABSOLUTO 2023 🏆 CATEGORÍA SUB 18 TERCER PUESTO EN COPA PROVINCIAL Y CLASIFICACIÓN A COPA ARGENTINA PUESTO N°15 A NIVEL PAÍS EN COPA ARGENTINA DE CLUBES. CAMPEÓN TORNEO NACIONAL ABIERTO, MUTUAL ALMAFUERTE DE POZO DEL MOLLE, CÓRDOBA • CAMPEÓN DEL TORNEO APERTURA, COPA DE ORO CAMPEÓN DEL TORNEO CLAUSURA, COPA DE ORO CAMPEÓN ABSOLUTO 2023 🏆 CATEGORÍA PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA SUBCAMPEÓNAS DEL TORNEO APERTURA CAMPEÓN TORNEO NACIONAL ABIERTO ROJINEGRO, BRINKMANN CÓRDOBA (QUEDA POR DEFINIR EL CLAUSURA) INTENDENTE MUNICIPAL LIC. MAURICIO ACTIS Y COMISIÓN DEL DEPORTE

EMBAJADOR DEPORTIVO NICOLÁS UTRERA EN ESTE 2023 INTEGRO EL PLANTEL PROFESIONAL DE PRIMERA DIVISION DEL CLUB COLON DE SANTA FE, EL DEBUT LO FUE EN EL PARTIDO FRENTE A RIVER PLATE EN EL MONUMENTAL.CAPITAN DEL PLANTEL DE RESERVA DE AFA JUGANDO EL TORNEO PROYECCION 2023. CONVIRTIO 4 GOLES EN DICHO TORNEO. TITULAR Y SEMIFINALISTA DEL EQUIPO DE COLON QUE DISPUTO LA COPA SANTA FE. CIERRA ESTE 2023 CON LA OFERTA DE SER UNO DE LOS POCOS JUVENILES QUE EL CLUB LES PROPUSO LA FIRMA DEL CONTRATO PARA EL 2024. INTENDENTE MUNICIPAL LIC. MAURICIO ACTIS Y COMISIÓN DEL DEPORTE