Verano: Extremar cuidados para evitar picaduras de animales ponzoñosos

Con la llegada del verano, es necesario extremar los cuidados para evitar las picaduras o mordeduras de animales ponzoñosos. Para ello, el Ministerio de Salud brinda recomendaciones y recuerda qué se debe hacer ante un accidente. Las picaduras o mordeduras se producen generalmente cuando una persona toma contacto accidentalmente con alacranes, arañas o serpientes, por lo que las medidas más importantes están orientadas a evitar la exposición.En relación con la protección personal, se recomienda: Revisar y sacudir prendas de vestir y calzados, en especial si se encuentran en el suelo.Controlar y sacudir la ropa de cama. Separar las camas de la pared de la habitación.Examinar cajones y estantes, retirando con cuidado y despacio los objetos que se encuentren ahí. No introducir la mano.Evitar caminar descalzo. Usar botas de caña alta al caminar por el campo. En el ámbito domicilio, también es importante extremar las precauciones: Colocar mallas tipo mosquitera en resumideros y salidas de cañería, como así también burletes en puertas y ventanas, a fin de evitar el acceso de los animales a la vivienda.Tapar las grietas que haya en pisos, paredes y techos.Controlar regularmente las cámaras subterráneas y sótanos.Desmalezar y mantener limpio los alrededores del domicilio.Sacar la basura los días correspondientes, a fin de evitar que se acumule y atraiga insectos.Evitar acumulación de materiales de construcción, escombros, leña y hojas secas. No se deben recolectar con las manos de forma directa. Qué hacer ante una picadura o mordeduraEn caso de que ocurra un accidente con animales ponzoñosos, es necesario acudir de forma inmediata al centro de salud más cercano.Cabe aclarar que se puede colocar hielo en la herida para calmar el dolor, pero no apretar o perforar el área, tampoco automedicarse ni aplicar remedios caseros o torniquetes sobre la zona afectada.En el caso de alacranes, siempre que sea posible y no se exponga a mayor riesgo la persona, es conveniente capturar el animal y llevarlo vivo o muerto, para facilitar la identificación de la especie. En cuanto a las serpientes, se solicita que al encontrar una, en capital, se de aviso a la Policía (911) o a la Patrulla Ambiental (4344163); para localidades del interior intervienen Defensa Civil y Bomberos. Si aparece una araña, lo mejor es alejarse.

