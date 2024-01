A nueve años de la muerte del Fiscal Alberto Nisman

0 0

18 de enero, se cumplen nueve años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien estuvo a cargo de la causa que investigaba el atentado a la AMIA.

Nisman fue hallado muerto el 18 de enero de 2015 de un disparo en la cabeza en el baño de su departamento, en la zona de Puerto Madero, horas antes de la fecha en que tenía que presentarse en el Congreso para explicar la denuncia que había presentado hacía cuatro días contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.El fiscal, quien encabezaba la unidad especial de la causa que investiga el atentado a la AMIA, había denunciado a Fernández de Kirchner, a su canciller Héctor Timerman y a otros dirigentes kirchneristas por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el ataque terrorista a través del memorándum de entendimiento firmado en 2013 entre la Argentina e Irán.En un principio, las investigaciones judiciales no pudieron determinar si su muerte se trató de un suicidio o un ataque, hasta que un juez dictaminó en 2017 que habría sido un asesinato, aunque aún se desconocen los autores del presunto crimen.La investigación no cuenta aún con acusados como autores intelectuales o materiales del homicidio. Hasta ahora fueron procesados el ex colaborador de Nisman Diego Lagomarsino, un técnico informático, señalado como partícipe necesario, y cuatro custodios investigados por supuesto incumplimiento de los deberes y encubrimiento.Lagomarsino le prestó a Nisman el arma desde la cual se disparó la bala que mató al fiscal.Nisman tenía 51 años cuando fue encontrado muerto, fue un abogado penalista que alcanzó notoriedad por su intervención como fiscal en las causas vinculadas al atentado a la AMIA.Todos los años, en la fecha de su muerte, los familiares de Nisman asisten al cementerio de La Tablada para realizar una ceremonia íntima

