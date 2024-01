Dengue: Primera reunión del Comité de seguimiento. Piden intensificar cuidados

0 0

En el marco de la primera reunión del Comité de Seguimiento de las enfermedades transmitidas por mosquitos, el Ministerio de Salud recuerda la importancia de sostener las medidas de prevención, ante el incremento de casos de dengue en el país y en el aumento de casos importados en nuestra provincia; así como también la identificación de casos autóctonos aislados en ciudad de Córdoba, La Calera y Villa del Rosario.

Además, es fundamental la notificación oportuna de los síndromes febriles por parte de los equipos de salud, y de la consulta temprana por parte de la población.Al respecto, Laura López, subsecretaria de Estrategias Sanitarias y Acceso a la Salud, destacó: “La consulta temprana, es importante, no solo porque permite arribar a un diagnóstico y tratamiento oportuno, sino también porque el profesional de salud brindará información sobre los síntomas de alarma por los cuales la persona deberá volver al centro de salud para una nueva valoración”.Vale destacar que la consulta rápida permite agilizar las acciones de control de foco, que consiste en la fumigación intra y peridomiciliaria de una zona determinada, la búsqueda de pacientes febriles que puedan estar cursando la enfermedad y la asesoría a los vecinos para la identificación de síntomas compatibles, la eliminación de objetos que acumulen agua y la protección de la picadura de mosquitos. “Esto contribuye a reducir la propagación de la enfermedad”, explicó la funcionaria.De igual manera, es importante mencionar que las personas que viajen o provengan de otros lugares, con circulación, se protejan de las picaduras de mosquitos y en caso de presentar síntomas compatibles, consulten inmediatamente; ya sea antes, durante o posterior a su viaje, nunca es recomendable postergar la atención. Actualización de casosDurante la reunión, se informó que en lo que va de la temporada, se confirmaron 148 casos importados de dengue y 17 autóctonos, con un marcado aumento de los casos de origen importado en las últimas cuatro semanas, los cuales corresponden a personas que viajaron o son oriundos de provincias del NEA.En relación a los casos autóctonos, se presentan de manera aislada en distintos barrios de la ciudad de Córdoba, La Calera y Villa del Rosario. Además, continúan las investigaciones de casos sin antecedentes de viaje en Río Cuarto y Villa María.Sobre la atención recibida, la mayoría de estos casos sólo requirió atención ambulatoria, y un 16 por ciento demandó internación con una evolución favorable.Por último, con respecto a la situación de chikungunya, se registraron dos casos con antecedente de viaje a la provincia de Chaco.Síntomas que deben llevar a la consulta“Los síntomas son inespecíficos, el paciente puede presentar fiebre, dolor muscular, articular, de cabeza o detrás de los ojos, decaimiento o erupciones en la piel, no necesariamente se presentarán todos los síntomas, pero la fiebre es lo más común. Recordamos por favor no automedicarse; en especial, no consumir aspirinas o ibuprofeno ni aplicarse inyecciones intramusculares, y acudir a la consulta rápidamente”, recomendó López.Medidas para reducir los criaderos de mosquitos

Eliminar, colocar boca abajo, tapar o vaciar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua.Mantener los patios y jardines ordenados y desmalezados.Limpiar a diario los bebederos de animales, cepillando las paredes del recipiente.Rellenar floreros y portamacetas con arena húmeda. Si no es posible, lavarlos diariamente y cambiar el agua.Limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos.Mantener el agua limpia de piscinas, especialmente las de lona.

Recomendaciones para evitar picaduras

Colocar telas mosquiteras en puertas y ventanas.Usar repelentes siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase.Utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre.Proteger con tules las cunas y cochecitos de bebés.

Acciones de Fumigación

Es importante mencionar que la fumigación no es una medida para prevenir la enfermedad, esta es una acción de emergencia que se debe realizar cuando hay casos en un área y tiende a eliminar o controlar los mosquitos adultos que posiblemente puedan estar infectados. El producto utilizado en Salud Pública no tiene residualidad y no controla huevos o los estadios juveniles acuáticos del insecto como las larvas y pupas, por esto es fundamental eliminar todos los objetos innecesarios que acumulen agua para reducir la población de estos mosquitos.