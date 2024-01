Día Mundial de la concientización por los Pinguinos

0 0

Los pingüinos hoy están expuestos a graves amenazas para su supervivencia, tanto en el mar como en la tierra. Por ello, cada 20 de enero, se celebra el Día de la Concientización por los Pingüinos, como muestra de la importancia de estas especies tan importantes para la biodiversidad y los océanos.

Esta especie de la naturaleza es una de las pocas que pueden permitirse la contradicción de ser aves (marinas) pero no volar. viven 70% de su vida en los océanos, en particular en el hemisferio sur. Son las únicas aves no voladoras adaptadas al buceo propulsado por las alas. Sus plumas son especiales, porque son impermeables, lo que les permite no mojarse cuando están en agua, de lo contrario se hundirían. Además, les permiten regular la temperatura corporal.

De las 18 especies y 6 géneros que existen, una buena parte habita en la Antártida Argentina. A saber: Emperador, Magallánico, Barbijo, Vincha o Papúa, Macaroni, Penacho Amarillo y Penacho Anaranjado.

Además, la colonia de pingüinos de Magallanes más grande del mundo está en Argentina, en la Reserva Natural de Punta Tombo (Chubut). Allí durante la época de reproducción se pueden encontrar más de un millón de individuos. Esta especie anida en terrenos blandos cercanos a la costa y padres y madres se turnan para empollar los huevos y buscar alimento. Las crías alcanzan la madurez a los 90 días.

