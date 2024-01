Efemérides del día 29 de enero

0 0

1 595 – ROMEO Y JULIETA. Se estrena en Londres la tragedia Romeo y Julieta (The most excellent and lamentable tragedie of Romeo and Juliet) del poeta, dramaturgo y actor William Shakespeare, el autor más célebre de lengua inglesa y uno de los más importantes de la literatura universal. Junto a Hamlet y Macbeth es la obra de Shakespeare que más veces ha sido representada. 1879 – CASA DE CORREOS . El presidente Nicolás Avellaneda inaugura la Casa de Correos y Telégrafos en el cruce de las actuales calles Hipólito Yrigoyen y Balcarce, en el ala sureste del solar que hoy ocupa la Casa Rosada. La construcción del edificio había sido dispuesta en 1873, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. 1896 – ARISTÓBULO DEL VALLE. A la edad de 50 años muere en Buenos Aires el abogado y político Aristóbulo del Valle, fundador junto a Leandro Alem de la Unión Cívica Radical. 1926 – ROBERTO GOYENECHE. Nace en el barrio porteño de Saavedra el cantante Roberto “Polaco” Goyeneche, uno de los intérpretes más destacados en la historia del tango. Ganó dos premios Estrella de Mar y un Konex. Fue declarado Ciudadano Ilustre de Buenos Aires. 1949 – TOMMY RAMONE . Nace en Budapest el baterista húngaro Tommy Ramone (Tamás Erdélyi), co-fundador de la banda de punk rock The Ramones. Es el autor de Blitzkrieg Bop, uno de los mejores temas del grupo al que la crítica considera como la primera canción punk. 1954 – OPRAH WINFREY. Nace en la ciudad de Kosciusko (Misisipi, EEUU) la actriz y conductora de televisión estadounidense Oprah Winfrey, presentadora del programa de entrevistas The Oprah Winfrey Show, el más visto en la historia de la tv de Estados Unidos. 1966 – CHAPULÍN ROMÁRIO . Nace en la ciudad brasileña de Río de Janeiro el exfutbolista y político Romario de Souza Faria, apodado el “chapulín”, único jugador que ha sido 14 veces máximo goleador en torneos de Primera División: diez veces en Brasil, tres en los Países Bajos y una en España. Con la selección de Brasil ganó el Mundial de Estados Unidos 1994 y la Copa América de 1989 y 1997. Actualmente ocupa una banca de senador. 1982 – LEONARDO PONZIO. Nace en la ciudad santafesina de Las Rosas el mediocampista Leonardo Ponzio, surgido en Newell’s Old Boys de Rosario y emblema del River Plate de Marcelo Gallardo. Con River ganó 14 títulos, entre ellos una Copa Sudamericana y doss Libertadores de América. Jugó en el Real Zaragoza español y en la selección argentina. 1997 – OSVALDO SORIANO. A la edad de 54 años muere en Buenos Aires el periodista y escritor Osvaldo Soriano, autor de las novelas Triste, solitario y final y Cuarteles de invierno, que fueron llevadas al cine. Varias de sus novelas fueron traducidas a quince idiomas. 2005 – CARLOS TEVEZ. El delantero debuta en el Corinthians de Brasil, en la victoria por 1 a 0 ante el América en el estadio Morumbí. Con la camiseta del Timão marcó 34 goles en 58 partidos.

