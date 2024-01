Sobre el rol de la División Canes del Servicio Penitenciario Provincial

0 0

Read Time: 1 Minute, 53 Second

La División Canes del Servicio Penitenciario Provincial, que cumple un importante rol en las requisas realizadas en los distintos establecimientos donde se alojan reclusos, cuenta con un plantel de 33 perros a cargo de guías y adiestradores con tareas de entrenamiento y selección canina.

Se dividen en diferentes líneas de trabajo y pueden ser canes de seguridad e intervención; canes detectores de narcóticos, sustancias y elementos prohibidos (celulares y armas de fuego) y canes de exhibición.

Según explican desde este cuerpo, con los perros se trabaja sobre sus instintos. Para ello se utiliza una pelota, única para cada can, con la cual mediante el juego se logra traer sus “instintos predatorios”. De esta manera se busca que los animales desarrollen sus capacidades.

Marcelo Emiliani, jefe de la División Canes del Servicio Penitenciario, explica: “Nos dedicamos a la crianza y selección de los animales y hacemos detección de sustancias prohibidas, elementos electrónicos no autorizados y armas de fuego. Se trabaja para que a través del olfato los perros busquen lo que el ojo humano no llega a ver. Una vez que detecta el objeto buscado, el can puede dar aviso mediante distintas conductas.”

Por su parte el médico veterinario subayudante, Joaquín Alvigini, explicó los cuidados que se tienen con los animales: “A estos canes se los alimenta con alimento Súper Premium 2 veces al día. En cuanto al acicalamiento, se realiza una vez por semana e incluye cepillado y baño. También realizamos desparasitaciones internas de forma trimestral. En cuanto a la vacunación se realiza de forma anual, tanto la vacuna antirrábica como la quíntuple».

Canes premiados

Esta división recibió dos premios en la Competencia Interfuerza organizada por el club internacional RSV Global, que se realizó en la escuela de suboficiales de la Fuerza Aérea. Por un lado, fue premiada Maya, una hembra que va a cumplir dos años y obtuvo el primer puesto en la categoría “Armas de fuego”. Por otro, fue premiado Jacob, un macho ovejero alemán línea de trabajo que salió 4to en la categoría narcóticos en la misma competencia.

Ante este reconocimiento Hugo Mucarcel, ayudante de primera y adiestrador en el Servicio Penitenciario, agregaba: Fue muy gratificante poder medirnos ante las fuerzas del país y obtener dichos puestos.

Video

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn