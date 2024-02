Liga Federal de Basquet: El 27 de febrero se juega la primera fecha

0 0

La edición 2024 de La Liga Federal de Basquet tiene sus primeras fechas confirmadas. Tal como se adelantara, el debut de Nueve de Julio de Morteros está previsto para el día 27 del corriente.

Otros equipos de la región, comparten zona, y también debutan ese día.

Programa

Martes 27/2

Conferencia Centro/Oeste

Grupo A

21:00 horas – 9 de Julio de Morteros vs. Libertad de Sunchales

21:00 horas – Argentino de Marcos Juárez vs. Almafuerte de Las Varillas

21:00 horas – El Ceibo vs. Central Argentino

