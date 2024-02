Asociación de Basquet San Francisco tiene calendario. 9 de Freyre jugará como club invitado

0 0

La Asociación de Basquet de San Francisco, ya definió el comienzo de la temporada para este año 2024. Se divide en tres torneos diferentes, de acuerdo a las categorías.

El primero para el Minibásquet, el segundo categorías U15 y U19 y el tercero para U17 y Primera. El dato destacado, es que Nueve de Julio Olímpico de Freyre, jugará este torneo como club invitado (por lo tanto la Morterense tendrá un equipo menos)

La fecha de inicio es el viernes 8 de marzo.

Fixture de la categoría Primera

Categoría Primera

Son 7 equipos, con la incorporación 9 de Freyre. 14 fechas en total (12 partidos más 2 libres). Comienza el 8 de marzo.

9 de Freyre Vs. El Tala

Cultural Vs. Almafuerte

Devoto Vs. El Ceibo

Libre: San Isidro

Nueve de Julio Olímpico de Freyre, lo comunicó mediante una nota a la Asociación de Morteros, a la que pertenece, aduciendo motivos económicos y logísticos.

El «Patrio» jugará con San Isidro, El Ceibo, El Tala, Sociedad Sportiva Devoto, Cultural de Arroyito y Almafuerte de Las Varillas en categorías superiores, mientras que en minibásquet también juega Alumni.

Fuente: Diario Sports San Francisco

