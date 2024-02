Recordaron el paso del primer Tren en Brinkmann, un 14 de febrero del año 1891

0 0

Read Time: 3 Minute, 34 Second

Brinkmann recordó el paso del primer tren. En una emotiva ceremonia, que contó con la presencia de autoridades que representaban a las Instituciones locales, y muchos habitantes que con muchos años sobre las espaldas, recordaban, no solamente ese momento histórico, sino lo que representó el FFCC en la historia de todas las comunidades de la región.

Apertura del acto y breve reseña, que sintetiza la historia…

Un 14 de febrero de 1891, se escuchó por primera vez el andar de una locomotora en este territorio en el que Julio Brinkmann y José Pantaleón Seeber compartían. Este y Oeste, se vieron unificados y para explicarlo mejor, apelamos a una metáfora: la de un cierre relámpago que une dos telas, – en este caso, dos colonias, y concretamente por el ferrocarril-. Si nos imaginamos la escena: a medida que ese cierre va subiendo termina de unir las dos partes de la prenda, -ahora bien, trascendiendo la figura retórica, esas partes que se unen serían las dos colonias-. Sin dudas los rieles que trajeron el progreso y el avance de esta ciudad, que finalmente recibe como nombre Brinkmann gracias a esta estación.

Con la llegada del tren, Julio Brinkmann y José Pantaleón Brinkmann habilitaron a que un grupo de inmigrantes y de criollos poblaran estas incipientes colonias. Muchos de ellos comenzaron a establecerse, a construir sus casas y a crear los primeros comercios.

El tren fue un pilar en el progreso de Brinkmann, no sólo por la llegada de mercaderías necesarias para el abastecimiento de la población, sino también porque permitían transportar nuestra producción al puerto de Buenos Aires.

Personajes que quizás hoy presentaremos caracterizados de época cobraron vida intensa en nuestras tierras. El jefe de estación, su ayudante, los obreros, los jóvenes, los niños, los abuelos y por qué no los famosos linyeras, eran personajes que tejieron sus propias historias junto a los ferrocarriles. Hoy no sólo los reconocemos sino que también queremos destacar la figura de Pietro Faustinelli Scarsi, quien construyó las estaciones de Luxardo, Freyre, Porteña y Brinkmann entre otras. Pero su presencia no fue la de un personaje efímero, porque Pietro luego de construir nuestra estación fue parte de Brinkmann, hasta su muerte en 1946.

Con nostalgia recordamos que a fines de la década de 1970 dejó de correr el tren de pasajeros, sin embargo, siguió funcionando el tren carguero que transportaba animales y cereales hasta mediados de la década de 1980. En la década del 90 finalmente, entre julio y agosto, pasó por última vez el tren llevándose no sólo documentos y materiales valiosos que permitían el registro de lo transportado, sino también las ilusiones y los sueños de quienes crecieron y construyeron sus vidas junto al andén.

Hoy nos quedan algunos vestigios del ayer y en objetos traemos un poco de historia, de esa que muchos compartieron desde niños jugando en esta estación o quizás mirando asombrados el paso de la locomotora. Hoy ya no corre por estas vías, pero en esta muestra los invitamos a soñar con aquellos tiempos y a recordar un poco de lo que hemos vivido aquí….

Luego fue el momento de la parte protocolar

Con la lectura de notas recibidas, autoridades presentes y discursos… En primer lugar del Intendente Municipal Lic. Mauricio Actis, quién destacó que así como la historia unificó a los que habitaban de uno y otro lado del FFCC en aquellos años, hoy debemos unirnos con ese mismo espíritu de Brinkmanenses…

También la Secretaria de Educación y Cultura Marisol Nuñez, fue la encargada de agradecer a todos los que trabajaron para que esta muestra, y este acto tome la relevancia que realmente se merece, un hecho de tanta trascendencia en la historia de nuestros pueblos… especialmente a toda la labor que lleva adelante la Comisión y todo el personal del Archivo Histórico Municipal…

Finalmente el Museólogo Santiago Seeber, contó la dinámica de la muestra, que tendrá una segunda parte en el mes de agosto…

Se cotaron las cintas de la exposición, pero también hubo una parte emotiva, cuando aparecieron los personajes de la historia, desde el Jefe de la Estación y todos aquellos que forjaron el nacimiento del FFCC en el país…

Al final, recorrida por la Estación y vagones, y música alegórica a través de Gustavo Martinez…

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn