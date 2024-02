La Provincia ofrece circuito turístico para conocer la vida y obra del Cura Brochero

La provincia ofrece a los visitantes que se acerquen a Villa Cura Brochero un circuito turístico diseñado para conocer la vida y obra del cura gaucho.

El 13 de marzo se iniciará una nueva edición de La Brocheriana, la peregrinación que recrea el recorrido que José Gabriel del Rosario Brochero realizaba por los agrestes senderos de las altas cumbres para cumplir con las tareas sacerdotales y de asistencia y consejo a los lugareños.

Pocos de los que en 1996 se animaron a concretar un homenaje de esta naturaleza imaginaron que la iniciativa continuaría ininterrumpidamente en el nuevo siglo y que al puñado de jinetes del comienzo se le sumarían con los años decenas de caminantes.

Tampoco sabían los pioneros que el curita gaucho amado por generaciones en una región de la geografía cordobesa conseguiría, por fin, el reconocimiento institucional y se convertiría en 2013 en beato y en 2016 en el primer santo argentino que vio la luz en el país.

Mucho antes del proceso que culminó en la canonización, los cordobeses en general y los transerranos en particular pensaban en Brochero a la hora de pedir salud y prosperidad o acudían a algún relato que lo tenía como protagonista cuando había que dejar constancia del amor por la naturaleza y las criaturas que la habitan.

Sencillo, de carácter resuelto, el curita que ahora es patrono de la provincia que lo vio nacer y vicepatrono de la policía de Córdoba dejó claro desde el principio que concebía su misión como un acto piadoso y no como una imposición jerárquica.

“El sacerdote que no tiene mucha lástima de los pecadores es medio sacerdote. Estos trapos benditos que llevo encima no son los que me hacen sacerdote; si no llevo en mi pecho la caridad, ni a cristiano llego”.

Tradicionalmente la cabalgata de homenaje a José Gabriel se realiza en marzo para que coincida con el aniversario de su nacimiento, ocurrido el 16 de marzo de 1840.

Este año se iniciará el 13 y cabalgantes y caminantes partirán desde la plaza San Martín de Córdoba tras la celebración de una misa en la iglesia Catedral.

Los organizadores de esta particular y ya conocida peregrinación que en todo el país se conoce como La Brocheriana han formulado la convocatoria convencidos de que “cada paso, ya sea a pie o a caballo, te llevará más cerca del legado del Santo Brochero, un hombre cuya devoción y amor por los demás resonó en las tierras que exploraremos juntos”.

Lo que en los comienzos parecía una aventura de difícil realización para los que se atrevían a enfrentar las dificultades de una geografía bella pero hostil, adquirió con el tiempo el magnetismo de una cita impostergable.

La consolidación se produjo tras la beatificación y canonización de Brochero, cuando los senderos que transitaba el curita pasaron a integrar uno de los circuitos de turismo religioso más importantes del país.

Pasado y presente

Brochero llegó en 1869 a la localidad de San Pedro, donde comenzó una actividad pastoral. Tres años después se convirtió en párroco de Villa del Tránsito, el lugar que hoy lleva su nombre.

El cura gaucho tenía en su tierra miles de devotos mucho antes de que prosperara el camino iniciado en los 60 para su santificación.