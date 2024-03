Federal A: Sp. Belgrano tiene fixture para el Torneo 2024

0 0

Read Time: 46 Second

El Consejo Federal de AFA, dio a conocer el formato del Torneo Federal A de Fútbol. A pesar que habrá reunión el martes 5, se supo que no habrá más ascensos.

Serán 38 equipos divididos en cuatro zonas: dos de diez y dos de nueve equipos.

Sp. Belgrano de San Francisco integra la Zona 3.

Zona

Sp. Belgrano, Gimnasia de Concepción del Uruguay, Defensores de Pronunciamiento, Douglas Haig, 9 de Julio de Rafaela, El Linqueño, Independiente de Chivilcoy, Sportivo Las Parejas y Defensores de Belgrano.

Fixture– Primera fecha se juega el domingo 24 de marzo

1° fecha: Sportivo Belgrano vs Sportivo Las Parejas

2° fecha: 9 de Julio vs Sportivo Belgrano

3° fecha: Sportivo Belgrano vs DEPRO

4° fecha: El Linqueño vs Sportivo Belgrano

5° fecha: Sportivo Belgrano vs Gimnasia (CdU)

6° fecha: Independiente (CH) vs Sportivo Belgrano

7° fecha: Sportivo Belgrano vs Douglas Haig

8° fecha: Libre

9° fecha: Defensores de Belgrano vs Sportivo Belgrano

Fuente: Diario Sports San Francisco

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn