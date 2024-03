CRES San Francisco: Designaron al nuevo coordinador

0 0

Se trata de Matías Bordese, docente y uno de los primeros egresados de la carrera de Diseño Industrial que se dicta en el Centro

El nuevo coordinador, que viene a reemplazar a Germán Fassetta luego de que este asumiera nuevas responsabilidades desde Diciembre pasado, cursó la escuela primaria en la Primera Junta, la secundaria en el Ipem N°315 y egresó como Diseñador Industrial en 2018 en primer promoción de esta carrera que se dicta en el CRES San Francisco, a través del Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Villa María.

Actualmente se encuentra en la etapa final de su TFG de Posgrado de la Especialización en Gestión de Pymes, es Docente en el espacio curricular Técnicas de Modelos y Prototipos y responsable del Laboratorio de Prototipado Rápido del CRES.

Investigador del programa Jóvenes en Ciencia y Proyectos internos de la UNVM. Integró el equipo de trabajo del Área de Extensión, en I+D y es integrante del Centro de Innovación y Diseño de esta carrera en la mencionada institución educativa, como así también docente de distintos cursos de Impresión 3D dictados en el Parque Industrial y en otras organizaciones.

Sobre esta designación, Matías Bordese expresó estar «muy contento por este nuevo desafío, puesto que siento un gran cariño y agradecimiento por el CRES y todo su equipo de trabajo. Me entusiasma seguir apostando al crecimiento de esta institución educativa en tiempos tan complejos. Soy un eterno agradecido con la Universidad Pública y con este proyecto que ha venido a transformar la vida de tantos jóvenes, como en mi caso en particular, que desde hace 10 años me permite desarrollarme y crecer profesionalmente en mi ciudad».

Con más de 300 egresados de las distintas carreras que allí se dictan, el Centro Regional de Educación Superior San Francisco es el fruto del esfuerzo conjunto de la Municipalidad de la Ciudad de San Francisco, la Universidad Nacional de Villa María y la UTN Facultad Regional San Francisco, quienes, a través de la puesta en marcha de esta institución buscan acercar, a nuestra ciudad y región, nuevas carreras universitarias públicas, gratuitas y de excelencia.

Este Centro nace con la firma del “Convenio de Complementación entre la Universidad Nacional de Villa María y la Municipalidad de la Ciudad de San Francisco” el día 19 de Diciembre de 2012 con el objetivo ampliar la oferta educativa de nivel universitario de nuestra ciudad, cuestión primordial dentro del proyecto “San Francisco Polo Educativo”.

Esta realidad busca crear un ámbito académico de primer nivel en nuestra ciudad que permita a los alumnos acceder a la educación superior, complementando la actividad puramente académica con un amplio programa de extensión e investigación que vinculen al Centro con la sociedad y el desarrollo productivo en todos sus aspectos.

Fuente: Diario San Francisco

