En toda la temporada se calculan 1.200 casos de Dengue en Brinkmann. Nota Secretaria de Salud

En contacto con Universalmedios, aprovechando la visita en el Viejo Galpón donde se realizan los controles a los alumnos por las fichas escolares, la Secretaria de Salud Municipal Dra. Laura Cravero, se refirió a la situación sanitaria local, especialmente por la problemática del Dengue.Al respecto, la profesional expresó: “Seguimos trabajando, el dengue está presente, hay varios casos… seguimos con la fumigación, y haciendo la asistencia médica por la importante demanda de los pacientes que presentan dengue y tratamos de acompañar en todo lo que se puede…”“Seguimos manejándonos de la misma manera… luego de la reunión a nivel Provincial realizada recientemente, nos han felicitado por toda la tarea que se viene llevando a cabo… nos piden que no bajemos los brazos, porque saben del esfuerzo que se viene llevando a cabo para dar respuesta a la situación…”En cuanto a la vacunación, dijo: ”No nos tenemos que vacunar si no tuvimos dengue”… La vacunación es para las personas que lo han padecido… nosotros no tenemos vacunación a nivel público…para dengue no hay, porque no se considera a la enfermedad para que así sea tratado (como fue en su momento el Covid)…”“Entonces debemos seguir apuntando a la prevención, descacharrar, algo que parece tan simple pero es tan importante, seguir usando repelente, tela mosquitera….. A veces nos piden que fumiguemos, y tratamos de llegar a todos lados, pero no es tan fácil… En ciertos casos, algunos pacientes no permitieron que ingresen a sus domicilios cuando concurrieron la primera vez, y ahora lo piden…”“Nosotros tenemos una estrategia, repartimos el pueblo de acuerdo a la cantidad de casos, y volver para atrás se hace difícil… pero volvemos… por eso pedimos paciencia…”También destacó la tarea conjunta que se realiza, destacó la labor junto a los Laboratorios locales, quienes notifican los casos que van surgiendo… hoy somos una población con circulación alta, por lo tanto no se requiere realizar el test de dengue… quién quiere hacerselo en la parte privada lo puede hacer…..en la Salud Pública se determina que estamos contagiados por nexo…Entonces en ese trabajo que se realiza con los Laboratorios con los cuales trabajamos, se estima que los ciudadanos que transitaron y transitan el DENGUE son aproximadamente 1.200 casos, en total…

Covid

En cuanto al Covid se pueden vacunar todos los ciudadanos a partir de los 18 años. Los días viernes de 7 a 13 horas pueden concurrir al Hospital… la única condición es que haya transcurrido 6 meses de la última aplicación… todos pueden recibir el refuerzo… ahora que falta para el invierno todos pueden hacerlo antes que llegue la etapa más crítica…

