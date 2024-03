Morteros: Anuncios del Intendente Sebastián Demarchi, en la apertura de las Sesiones del Concejo Deliberante

0 0

En la apertura del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Morteros, el intendente Sebastián Demarchi, reafirmó el compromiso de dialogar y trabajar en equipo, con humildad, austeridad y responsabilidad.

El acto se concretó en la Plazoleta Islas Malvinas. Luego del mensaje de la Pte del Cuerpo Deliberativo Cristina De Carli, el Intendente trazó las bases de su primer año de gestión.

Mensaje del Intendente

BUENAS NOCHES A TODOS, VENGO A CUMPLIR

CON LO QUE ESTABLECE NUESTRA CARTA

ORGÁNICA MUNICIPAL DANDO INICIO AL

PERIODO LEGISLATIVO DEL AÑO 2024.

HACE 87 DIAS ASUMIMOS EL MANDATO QUE NOS

CONFIO LA CIUDADANÍA DE MORTEROS Y LAS

COLONIAS.

EN ESE MOMENTO LES DECIA QUE COMENZABA

UNA NUEVA HISTORIA PARA LA CIUDAD. Y

ASUMI EL COMPROMISO DE TRABAJAR CON

RESPONSABILIDAD Y RESPETO, SOBRE LA BASE

DEL DIALOGO Y EL CONSENSO, LOS GRANDES

TEMAS QUE HAGAN AL MORTEROS DE LOS

PROXIMOS 30 AÑOS.

Y PARA ESO DECIDIMOS COMENZAR POR

ORDENAR LA SITUACION DEL MUNICIPIO,

SABEMOS QUE EL CAMBIO QUE BUSCA ORDEN

MUCHAS VECES ES RESISTIDO, PERO

ENTENDEMOS QUE ES NECESARIO PARA LOGRAR

LOS OBJETIVOS QUE NOS PROPUSIMOS.

ASUMIMOS LA GESTIÓN INMERSOS EN UNA

CRISIS ECONÓMICA NACIONAL A LA QUE EL

MUNICIPIO NO ES AJENA. YA LES HE CONTADO

EN SU MOMENTO EL ESTADO EN QUE

ENCONTRAMOS EL MUNICIPIO QUE ADEMAS

ESTABA A LA VISTA DE CADA UNO DE USTEDES.

POR ESO, TUVIMOS QUE ENVIAR A ESTE

CONCEJO DELIBERANTE UNA RECOMPOSICION

EN LAS TASAS MUNICIPALES, QUE CREANME NO

FUE UNA DECISIÓN AGRADABLE, PERO SI

NECESARIA PARA PODER DAR ORDEN A LA

SITUACION MUNICIPAL Y COMENZAR A

PENSAR EN LA REESTRUCTURACION DE LA

PRESTACION DE SERVICIOS.

EL OBJETIVO ES CLARO: SER MAS EFICIENTES

TANTO EN LA RECAUDACION, COMO EN LA

EJECUCION DEL GASTO, PARA LOGRAR ASI

REDUCIR LAS TASAS Y CONTRIBUCIONES

MEJORANDO LOS SERVICIOS. EN ESTE SENTIDO

TAMBIEN ENCONTRAMOS UN DESORDEN

CONSIDERABLE QUE COMENZAMOS A

REESTRUCTURAR.

UN EJEMPLO ES LA FALTA DE GESTION DE

COBRO AL USO DEL ESPACIO AÉREO O LAS

EXIMISIONES CONCEDIDAD DE MANERA

DISCRECIONAL. ESTAS SON CUESTIONES QUE

AFECTAN LOS INGRESOS Y, DE MANERA

INDIRECTA, ESA FALTA DE EFICIENCIA CAE

SOBRE LOS MISMOS DE SIEMPRE, LOS QUE

PAGAN CON ESFUERZO Y COMPROMISO.

POR ESO QUIERO AGRADECER A AQUELLOS

CIUDADANOS CUMPLIDORES Y DECIRLES QUE

HEMOS DECIDIDO, EN RECONOCIMIENTO AL

ESFUERZO Y COMPROMISO, Y MAS EN ESTE

CONTEXTO, ENVIAR A ESTE CONCEJO UNA

ORDENZA PARA REDUCIR EN UN 15 % LA

PRÓXIMA TASA POR SERVICIO A LA

PROPIEDAD A QUIENES ESTEN AL DÍA CON SUS

TASAS HASTA EL 15 DE MARZO, LA QUE SE

VERA REFLEJADA EN EL SEMESTRE PROXIMO.

EN MATERIA DE ORDEN HEMOS ENVIADO A ESTE

CONCEJO UNA MORATORIA PARA

REGULARIZACIÓN DE DUEDA, CON EL

OBJETIVO DE RECUPERAR CONTRIBUYENTES,

QUE SERÁ LA ÚNICA QUE ENVIAREMOS EN EL

TRASNCURSO DE NUESTRA GESTIÓN. Y PARA

SER JUSTOS CON TODOS, UNA VEZ FINALIZADA

LA MISMA COMENZAREMOS LOS PROCESOS

ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

CORRESPONDIENTES PARA EL COBRO POR

PROCURACIÓN.

POR OTRO LADO, QUIERO AGRADECER A LOS

TRABAJADORES DE LA PRENSA QUE HAN

LLEVADO LA INFORMACION A NUESTROS

VECINOS MAS ALLA QUE DECIDIMOS

SUSPENDER LA PAUTA OFICIAL EN LOS

PRIMEROS MESES DEL AÑO. Y TAMBIEN A LOS

PROVEEDORES DEL MUNICIPIO QUE

SOSTUVIERON LA RELACION COMERCIAL MAS

ALLA DE ALGUN ATRASO AL QUE AUN NO

PUDIMOS DAR RESPUESTA, PRODUCTO DE

VARIAS IREGULARIDAD EN EL PROCESOS DE

COMPRA. QUIERO DARLES LA TRANQUILIDAD

QUE VAMOS A NORMALIZAR UNA VEZ

FINALIZADA LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA

QUE COMENZARA LA PROXIMA SEMANA.

QUERIDOS VECINOS Y VECINAS, HOY VENGO A

ESTE CONCEJO DELIBERANTE A EXPONER

PARTE DE LO QUE SERA NUESTRO PROGRAMA

DE GOBIERNO PARA ESTE AÑO, UN AÑO QUE

SERA DIFICIL PARA TODOS.

COMO LES DECIA EL ORDEN ES NECESARIO

PARA LOGRAR EL DESARROLLO.

EN ESTE SENTIDO, COMO PRIMER MEDIDA

LOGRAMOS UN ACUERDO SALARIAL CON

NUESTROS TRABAJADORES QUE SON QUIENES

TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE PRESTAR LOS

SERVICIOS MUNICIPALES, LOS QUE SABEMOS

DEBEN MEJORAR. ESTE ACUERDO POR PIMERA

VEZ TOMA COMO VARIABLE DE AJUSTE LOS

INGRESOS QUE TIENE EL MUNICIPIO, LO QUE

NOS PERMITE AFRONTAR EL PAGO DE SUELDOS

SIN PERJUDICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS

RESPONSABILIDADES DEL MUNICIPIO. NO

PODEMOS GASTAR MAS DE LO QUE

RECAUDAMOS.

EN ESTE SENTIDO HEMOS DECIDIDO

TERCERIZAR ALGUNOS DE NUESTROS SERVICIOS

Y EVALUAREMOS EL DESARROLLO DE

AQUELLOS QUE AUN NO LO ESTAN PARA TOMAR

UNA DECISIÓN. EN EL MISMO SENTIDO HEMOS

REASIGNADO Y REASIGNAREMOS A MUCHOS

DE LOS AGENTES MUNICIPALES BUSCANDO

EFICIENTIZAR LA PRESTACION DE LOS

SERVICIOS.

EL DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD HA

SIDO INCREIBLE EN LAS ULTIMAS DECADAS.

Y POR ESO VEMOS NECESARIO TOMAR

DECISIÓNES CLAVES PARA REORDENAR Y

AVANZAR EN LA INTERVENCION DE ESTOS

NUEVOS DESARROLLOS, VAMOS A ENVIAR A

ESTE CONCEJO DELIOBERANTE UN PROYECTO

DE ORDENANZA PARA LA REGULARIZACION

DE LAS CONSTRUCCIONES COMO TAMBIEN

UNO QUE CONTEMPLE UN NUEVO

ORDENAMIENTO DEL USO DEL SUELO.

EN ESTOS TIEMPOS DIFICILES DE LA ECONOMIA

CONSIDERO QUE EL ESTADO DEBE ESTAR

PRESENTE EN CUANTO PUEDA, Y GENERAR LAS

ALIZANZAS ESTRATEGICAS PARA EL

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA QUE

LLEVEN MEJOR CALIDAD DE VIDA A NUESTROS

VECINOS.

QUIERO CONTARLES CON GRAN ENTUSIASMO

QUE EL PRÓXIMO MIÉRCOLES FIRMAREMOS

EL DECRETO QUE LLAMA A LICITACION

PUBLICA PARA LA COMPRA DE UNA PLANTA

DE HORMIGON ELABORADO, LA QUE NOS

PERMITIRA AVANZAR POR ADMINISTRACION

CON UN PROGRAMA INTENSIVO DE

PAVIMENTACION EN NUESTRA CIUDAD Y DAR

RESPUESTA A LAS REITERADAS DEMANDAS DE

NUESTROS VECINOS POR EL MAL ESTADO DE

LAS CALLES.

VAMOS A ENVIAR A ESTE CONCEJO

DELIBERANTE UN PEDIDO DE AUTORIZACION

PARA LA TOMA DEL FINANCIAMIENTO

NECESARIO PARA LA ADQUICISION DE LA

MISMA, PARA QUE DE ESTA MANERA NO

COMPROMETAMOS LA ESTABILIDAD DE LAS

FINANZAS PUBLICAS.

ANTES DE AVANZAR QUIERO HACER UNA

REFERENCIA AL DEFIT HABITACIONAL, QUE NO

SOLO EXISTE EN NUESTRA CIUDAD SINO EN

TODA LA ARGENTINA Y A LA ALTA DEMANDA

QUE EN TIEMPOS DE CRISIS SE HACE MUY

DIFICIL AFRONTAR.

HOY ESTAMOS DANDO RESPUESTA A LOS

ÚLTIMOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 114

QUE AÚN NO HAN PODIDO HABITAR SUS

VIVIENDAS, Y TAMBIÉN ACOMPAÑAREMOS A

LOS VECINOS ADJUDICADOS DEL PLAN

SEMILLA, PARA QUE PUEDAN FINALIZAR SUS

CASAS.

UNA VEZ CUMPLIDO ESTE COMPROMISO

COMENZAREMOS A TRABAJAR EN LA PUESTA EN

MARCHA DE UN PROGRAMA COOPERATIVO DE

VIVIENDAS.

SABEMOS QUE CUANDO HABLAMOS DE

INFRAESTRUCTUTA URBANA HABLAMOS DE

DESARROLLO. POR ESO VAMOS A CONTINUAR

CON LA EJECUCION DE LA OBRA DE GAS

NATURAL, CON PROYECTOS SITUADOS A

SOLICITUD DE LOS VECINOS, LO QUE IMPLICARA

UNA GESTION PERSONALIZADA PARA QUIENES

QUIERAN ACCEDER AL SERVICIO.

EN ESTOS TIEMPOS DE CRISIS ES DONDE EL

TRABAJO CONJUNTO DEBE PERMITIRNOS EL

CRECIMIENTO. POR ESO VAMOS A CONVOCAR A

COOPERATIVAS Y MUTUALES EN EL MARCO DE

LAS GESTIONES PROVINICALES PARA QUE

PODAMOS TRABAJAR EN EL DESARROLLO DE

LA AMPLIACIÓN DE LA RED CLOACAL.

QUIERO CONTARLES QUE DE MANERA

CONJUNTA CON LA COOPERATIVA DE

MORTEROS, HEMOS COMENZADO CON EL

RECAMBIO DE LUMINARIAS LED EN EL

SECTOR DE BARRIO SUCRE, A LO QUE

SUMAREMOS EN EL TRASNCURSO DE ESTE AÑO

LA FINALIZACION DE UN SECTOR DE BARRIO

NORTE Y BARRIO ROCA Y LA COLOCACIÓN EN

ESPACIOS PUBLICOS QUE AUN NO CUENTAN

CON EL SERVICIO.

ESTO NOS VA A PERMITIR, POR UN LADO EL

AHORRO ENERGÉTICO QUE NO SOLO SERÁ EN EL

ALUMBRADO PÚBLICO SINO QUE TAMBIEN EN

TODOS LOS EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

Y POR EL OTRO, CREAR ENTONRNOS SOCIALES

SEGUROS Y AGRADABLES, QUE SE SUMARA A

NUESTRA DECISIÓN DE TRABAJAR POR UNA

CIUDAD SEGURA.

COMO PRIMERA ACTIVIDAD PARA ALCANZAR

ESTE OBJETIVO, ME HAN VISTO PARTICIPAR DE

LA PRIMERA CAPACITACION PARA GUARDIAS

URBANAS DIRIGIDA A LIDERES LOCALES EN EL

MARCO DE LA LEY PROVINCIAL DE SEGURIDAD

PUBLICA Y CIUDADANA.

ESTA LEY A LA QUE ESTE CONCEJO APROBO SU

ADHESION, VINO A DAR LETRA A LA

COSTUMBRE EN MUCHAS ACCIONES, PERO

TAMBIEN NOS MARCA EL CAMINO A SEGUIR EN

NUESTRAS LOCALIDADES.

QUIERO CONTARLES QUE LA GUARDIA URBANA

CONTARA CON 10 AGENTES Y POR PRIMERA

VEZ EL MUNCIPIO LLAMARA A CONCURSO

PUBLICO Y ABIERTO DE ANTENCEDENTES PARA

LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL DE SERVICIO

QUE FORMARA LA GUARDIA. ESTO ES TAMBIEN

PARTE DE LO QUE HAY QUE CAMBIAR.

EN CUANTO AL MONITOREO POR

VIDEOVIGILANCIA QUIERO DECIRLES QUE HOY

LA CIUDAD CUENTA CON UN TOTAL DE 30

CAMARAS DE SEGURIDAD, DE LAS CUALES 14 SE

ENCONTRABAN DESCONECTADAS. ESTAMOS

TRABAJANDO EN SU REPARACION Y PUESTA EN

FUNCIONAMIENTO, Y VAMOS A SUMAR EN ESTE

AÑO 30 CAMARAS MAS, LO QUE NOS PERMITIRA

MEJORAR EL SERVICIO DE MONITOREO

Y PARA ESO, VAMOS A CREAR UN CENTRO DE

OPERACIONES QUE ESTARA INSTALADO EN LA

TERMINAL DE OMNIBUS CUYA FUNCION SERA,

ADEMAS DE LA VIDEOVIGILANCIA, EL

ORDENAMIENTO DE DATOS QUE PROVENGAN

DE DISTINTOS SECTORES DE LA SOCIEDAD Y SE

PUEDAN VINCULAR ENTRE SÍ PARA DAR

RESPUESTA EFECTIVA Y RÁPIDA A LAS

SITUACIONES QUE SURJAN, NO SOLO

RELACIONADAS A LA SEGURIDAD, SINO

TAMBIÉN A LAS QUE HAGAN AL

FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

MUNICIPAL Y LAS NECESIDADES DE LOS

VECINOS EN MATERIA DE SERVICIOS

PÚBLICOS, DE SALUD, DE SITUACIONES DE

VULNERABILIDAD SOCIAL, ENTRE OTRAS

TANTAS.

UNA POLITICA PUBLICA PUEDE SER: HACER

PERO TAMBIEN NO HACER.

ESTAMOS DECIDIDOS A TRABAJAR EN

MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, Y EN

ESTO EL ROL DEL MUNICIPIO ES EL DE LA

PREVENCION. POR ESO ADEMAS DE ESTAS

ACCIONES, VAMOS A INTERVENIR LOS

ESPACIOS PUBLICOS, COMO NUESTROS

PARQUES Y PLAYONES BARRIALES, CREANDO

ESPACIOS SEGUROS Y EQUIPADOS PARA

NUESTROS NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS,

DOTÁNDOLOS DE LA INFRAESTRUCTURA

NECESARIA Y DE LA CONECTIVIDAD CON LA

QUE HOY NO CUENTAN.

LOS LUGARES QUE DEJAMOS DE OCUPAR, LOS

GANA EL DELITO Y ESO ES LO QUE NO DEBE

SUCEDER.

ADEMÁS, VAMOS A CREAR LOS CONCEJOS DE

SEGURIDAD BARRIAL, LOS QUE A TRAVES DE

LA PARTICIPACION VECINAL NOS PERMITIRAN

AVANZAR EN LA TOMA DE DESICIONES

SITUADAS DE ACUERDO A LA DEMANDA DE

CADA UNO DE LOS SECTORES DE NUESTRA

CIUDAD.

UNA SALUD Y UNA EDUCACIÓN FUERTE SON

FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA

COMUNIDAD.

ES POR ESO QUE VAMOS A PONER EN MARCHA

UN PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA QUE

NOS PERMITIRÁ FORTALECER LA ATENCIÓN

PRIMARIA Y GENERAR LAS ACCIONES DE

PREVENCIÓN EN LOS DISTINTOS BARRIOS DE

NUESTRA CIUDAD.

ESTE PROGRAMA PERMITIRÁ

REFUNCIONALIZAR EL CONCEPTO Y LA

FINALIDAD DE LOS CAPS, ENTENDIENDO QUE

ES NECESARIA UNA MAYOR VINCULACIÓN CON

LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA EN NUESTRO

HOSPITAL MUNICIPAL.

EN ESTE PUNTO, QUIERO HACER UNA

REFERENCIA AL PERSONAL DEL HOSPITAL QUE

TRABAJA DE MANERA CONSTANTE PARA

DEFENDER LA SALUD PÚBLICA. A ELLOS LES

AGRADEZCO SU COMPROMISO Y LOS

CONVOCO A TODOS A QUE DEJEMOS

CUESTIONES PERSONALES DE LADO PARA

PONER POR SOBRE TODO LA SALUD DE NUESTRA

GENTE.

AQUÍ TAMBIEN TOMAREMOS DESICIONES QUE

NOS PERMITAN ORDENAR Y TRANSPARENTAR

LA SITUACION ACTUAL Y ASI OPTIMIZAR

NUESTROS RECURSOS.

TODOS SABEMOS, POR EJEMPLO, QUE EL

SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA NO FUNCIONA

COMO TAL. HEMOS PODIDO RELEVAR LOS

DATOS NECESARIOS PARA AFIRMAR ESTO Y UNO

DE LOS MAS SIGNIFICATIVOS ES EL NUMERO DE

INTERVENCIONES, DE DERIVACIONES Y LAS

CARACTERÍSTICAS DE LAS MISMAS QUE SE

REALIZARON EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.

EN ESTE TIEMPO DE CRISIS ES FUNDAMENTAL

QUE UTILICEMOS LOS RECURSOS DISPONIBLES

DE MANERA EFICIENTE. ES POR ESO QUE VAMOS

A CREAR UN “SHOCK ROOM”, QUE ES UNA

SALA PREPARADA ESPECIALMENTE PARA

RECIBIR Y ATENDER DE MANERA INMEDIATA

CUALQUIER URGENCIA O EMERGENCIA, CON LA

TECNOLOGÍA Y LOS RECURSOS NECESARIOS

PARA QUE LA ATENCIÓN SEA DE MANERA

RÁPIDA Y EFECTIVA.

EN PARALELO, AVANZAREMOS EN UN TRABAJO

COLABORATIVO PUBLICO PRIVADO CON LA

FIRMA DE UN CONVENIO CON LAS TERAPIAS

INTENSIVAS PRIVADAS, GARANTIZANDO ASÍ

UNA ATENCIÓN LOCAL CONTINUA Y DE

CALIDAD, ANTES DE TOMAR LA DECISIÓN DE LA

DERIVACIÓN AL SISTEMA HOSPITALARIO

PROVINCIAL.

OPTIMIZAR LOS RECURSOS NOS PERMITIRÁ

MEJORAR LAS INVERSIONES EN SALUD

PUBLICA, SABIENDO ADEMÁS QUE, EN ESTOS

TIEMPOS DIFICILES, NUESTRO HOSPITAL DEBE

ESTAR PREPARADO PARA BRINDAR LOS MEJORES

SERVICIOS.

SABEMOS QUE EN LAS CRISIS ECONÓMICAS LA

DEMANDA DE ATENCIÓN EN SALUD PUBLICA

AUMENTA Y DEBEMOS PREPARARNOS PARA ESO.

EN ESTA LÍNEA, VAMOS A ORDENAR Y

REFUNCIONALIZAR EL SISTEMA

ADMINISTRATIVO HOSPITALARIO PARA QUE,

ADEMÁS DE LOS APORTES RECIBIDOS POR EL

GOBIERNO PROVINCIAL PARA SOSTENER LA

ATENCIÓN GRATUITA, LA AUTOGESTIÓN

HOSPITALARIA NOS PERMITA RECUPERAR LAS

PRESTACIONES QUE SE BRINDEN A AQUELLOS

VECINOS QUE CUENTAN CON OBRA SOCIAL Y

ELIGEN RECIBIR ATENCIÓN EN NUESTRO

HOSPITAL.

DEBE QUEDAR CLARO QUE NO PERSEGUIMOS UN

OBJETIVO COMERCIAL, PERO SI TENEMOS LA

FIRME DECISIÓN DE QUE TODOS PUEDAN

ACCEDER A UNA ATENCIÓN DE CALIDAD EN

EL SISTEMA DE SALUD, ESTO QUIERE DECIR

QUE SI ALGUIEN QUIERE ATENDERSE EN

NUESTRO HOSPITAL Y TIENE OBRA SOCIAL O

PREPAGA PUEDE HACERLO.

CUANDO PENSAMOS EN UNA COMUNIDAD SANA

NO PODEMOS OLVIDARNOS DE LA

PROBLEMÁTICA DE LAS ADICCIONES.

ES POR ESO QUE DESDE LA PRIMERA SEMANA DE

GOBIERNO INICIÉ LA GESTIÓN ANTE LA

PROVINCIA PARA QUE MORTEROS SEA PARTE

DE LA RAAC, LA RED ASISTENCIAL DE LAS

ADICCIONES DE CÓRDOBA.

QUIERO CONTARLES QUE NUESTRO EQUIPO DE

PROFESIONALES Y COLABORADORES YA ESTÁ

FINALIZANDO SU CAPACITACIÓN PARA QUE EN

LOS PRÓXIMOS DÍAS NUESTRA CIUDAD CUENTE

CON EL NIVEL 2 DE ESTE PROGRAMA DE

ATENCIÓN Y CONTENCIÓN DE ADICCIONES.

ESTOY CONVENCIDO QUE LA BATALLA ES

LARGA Y LA VAMOS A DAR, PERO NUESTRO

DESAFIO ES LLEGAR ANTES, ES EL DE

ANTICIPARNOS AL PROBLEMA. POR ESO,

VAMOS A TRABAJAR DESDE TEMPRANA EDAD

PARA QUE TODOS NUESTROS VECINOS ESTÉN

CONTENIDOS.

Y UNA DE LAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS

SERÁ LA EDUCACION:

VAMOS A GARANTIZAR EL ACCESO, LA

PERMANENCIA Y LA CALIDAD EDUCATIVA

PARA TODOS NUESTROS VECINOS.

EN ESTE SENTIDO, VAMOS A PONER EN MARCHA

EL PROGRAMA «TE QUEREMOS EN LA

ESCUELA», QUE TIENE COMO PROPÓSITO

ASEGURAR QUE TODOS LOS NIÑOS, JÓVENES Y

ADULTOS, DESDE LOS 45 DÍAS DE EDAD Y A LO

LARGO DE TODA SU VIDA, TENGAN ACCESO A

LA EDUCACIÓN Y PUEDAN COMPLETAR SUS

ESTUDIOS DE MANERA EXITOSA.

HEMOS TOMADO LA DECISIÓN DE QUE A

NUESTROS CENTROS DE CUIDADOS INFANTILES

PUEDAN INGRESAR TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS

DESDE LOS 45 DÍAS DE VIDA, SIN NINGÚN TIPO

DE RESTRICCIÓN. DESDE ESTE AÑO,

COMENZAREMOS A CONTAR CON UNA

PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICA Y HEMOS

INCORPORADO PROFESIONALES DOCENTE PARA

QUE ESTEN AL FRENTE DE CADA UNA DE LAS

SALAS.

EL MUNICIPIO NO SOLO ADMINISTRARÁ DESDE

AHORA LOS FONDOS PROVINCIALES PARA EL

MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES,

QUE COMO YA SABEN HEMOS INTERVENIDO EN

CASI TODOS NUESTROS CENTROS EDUCATIVOS

RESPONDIENDO A LA DEMANDA DE CADA UNO

DE LOS DIRECTIVOS, SINO QUE TAMBIÉN

TENDREMOS, POR DECISIÓN DEL MINISTERIO DE

EDUCACIÓN, UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA

REALIDAD EDUCATIVA DE NUESTRA CIUDAD A

TRAVÉS DEL PROGRAMA QUE CREA LAS

COORDINACIONES LOCALES DE EDUCACIÓN.

AQUÍ TAMBIÉN VAMOS A ENVIAR LA PRÓXIMA

SEMANA A ESTE CONSEJO DELIBERANTE LA

APROBACIÓN DEL CONVENIO QUE GARANTICE

SU PUESTA EN MARCHA. ESTO NOS VA A

PERMITIR PARTICIPAR Y ACOMPAÑAR DE

MANERA EFECTIVA LAS ACCIONES PARA EL

FORTALECIMIENTO DE UNA ESCUELA POSIBLE Y

ACCEDER A LOS DATOS QUE ORIENTEN LA TOMA

DE DECISIONES PARA COMO, POR EJEMPLO,

EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR.

EL DESAFÍO ES QUE TODOS NUESTROS

JÓVENES ESTÉN EN EL SISTEMA EDUCATIVO Y

FINALICEN SUS ESTUDIOS.

PARA ESTO VAMOS A CREAR UNA RED DONDE

TRABAJAREMOS DE MANERA CONJUNTA CON LA

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA REALZAR UN

SEGUIMIENTO DE RENDIMIENTO Y ASISTENCIA

DE TODOS NUESTROS ALUMNOS, CON EL

OBJETIVO DE REDUCIR LA DESERCIÓN ESCOLAR

Y MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO.

PARA LOGRARLO DISPONDREMOS DE UN

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO QUE TRABAJE

EN TERRITORIO, TANTO EN LA ESCUELA COMO

EN LA CALLE, PARA ABORDAR CUALQUIER

PROBLEMA O DIFICULTAD QUE PUEDAN

ENFRENTAR LOS ESTUDIANTES, BRINDANDO UN

APOYO INTEGRAL QUE GARANTICE SU

CRECIMIENTO TANTO ACADÉMICO COMO

EMOCIONAL.

EL DESAFIO ES QUE EN MORTEROS LA

EDUCACIÓN SEA FUERTE Y POR ESO ES

NECESARIO QUE NOS ANIMEMOS A SOÑAR.

VAMOS A TRABAJAR CON EL INSTITUTO

EZPELETA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA

PROPUESTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

MORTEROS TIENE QUE SER UNA ALTERNATIVA

PARA QUIENES QUIERAN CONTINUAR SUS

ESTUDIOS TERCIARIOS O UNIVERISTARIOS. LA

PROPUESTA DEBE SER SUPERADORA.

COMO USTEDES SABEN, HEMOS FIRMADO CON

EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA UN CONVENIO

QUE NOS PERMITE LA UTILIZACIÓN DE LA

PLATAFORMA DE CIUDADANO DIGITAL, ESTO

NOS PERMITIRA ACELERAR EL PROCESO DE

DIGITALIZACION DE LA GESTION.

DE ESTA MANERA LOGRAREMOS FACILITAR A

NUESTROS VECINOS LAS TRÁMITES

MUNICIPALES, Y COMENZAR CON UN

PROCESO DE DESPAPELIZACION

ADMINISTRATIVA, REDUCIENDO COSTOS Y

GENERANDO UNA ACCIÓN CONCIENTE CON

NUESTRO AMBIENTE.

EL DESAFÍO ES QUE ESTE SEA EL ULTIMO AÑO

EN QUE EL MUNICIPIO IMPRIMA POR EJEMPLO

LOS CEDULONES DE TASAS Y CONTRIBUCIONES,

O QUE NUESTROS COMERCIANTES DEBAN

PRESENTAR EN PAPEL SUS HABILITACIONES;.

NO SOLO ESTAS ACCIONES NOS PERMITIRÁN

PENSAR EN UN AMBIENTE FUERTE EN NUESTRA

CIUDAD.

ESTAMOS COMPROMETIDOS A DARLE

SOLUCIÓN DEFINITIVA A NUESTRO BASURAL A

CIELO ABIERTO MEDIANTE LA

CICATRIZACIÓN TOTAL.

VAMOS A CONVERTIRLO EN UN CENTRO DE

TRASFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS

URBANOS PARA SU TRATAMIENTO O

DISPOSICIÓN FINAL EN EL VERTEDERO

REGIONAL DEL CUAL PARTICIPAMOS COMO

MUNICIPIO.

SABEMOS QUE LOS RESIDUOS PUEDEN

TRANSFORMARSE EN RECURSOS. POR ESO

MORTEROS TENDRÁ SU PROPIO “CENTRO DE

ECONOMÍA CIRCULAR” EN EL LUGAR DONDE

AHORA FUNCIONA EL CENTRO DE ACOPIO.

EL OBJETIVO ES QUE ESTE ESPACIO NO SOLO

SEA UN LUGAR DE SEPARACIÓN Y VENTA, SINO

QUE TAMBIÉN SEA UN CENTRO DE

PRODUCCIÓN, DONDE SE PROMUEVA

ACTIVAMENTE LA REUTILIZACIÓN DE

MATERIALES Y LA CREACIÓN DE NUEVOS

PRODUCTOS A PARTIR DE RECURSOS

RECICLADOS.

ESTO REDUCIRÁ LA GENERACIÓN DE

RESIDUOS, FOMENTARÁ LA INNOVACIÓN, LA

GENERACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS Y LA

ECONOMÍA LOCAL.

EN EL MES DE ENERO HEMOS FIRMADO UN

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA RED DE

POLÍTICAS PÚBLICAS, ENTIENDO QUE ES

NECESARIO DAR UNA SOLUCIÓN ÉTICA Y

EFICIENTE AL PROBLEMA DE

SOBREPOBLACIÓN DE PERROS Y GATOS.

QUIERO CONTARLES QUE NUESTRO EQUIPO

VETERINARIO Y AUXILIARES HOY FINALIZARON

SU CAPACITACIÓN EN LA CIUDAD DE

ALMIRANTE BROWN. ESTO NOS VA A PERMITIR

COMENZAR CON EL PROGRAMA DE CONTROL

POBLACIONAL DE PERROS Y GATOS, A TRAVÉS

DEL MÉTODO DE CASTRACIONES MASIVAS,

GRATUITAS, ABARCATIVAS, SISTEMÁTICAS Y

EXTENSIVA, EL PRÓXIMO MES, CON UN NUMERO

200 CASTRACIONES MENSUALES A RITMO DE

CAMPAÑA.

ES NECESARIO DEJAR EN CLARO QUE ESTO SE

TRATA DE UNA CUESTIÓN DE SALUD PÚBLICA.

POR LO QUE CUALQUIER MEZQUINDAD SOLO

OBEDECE A RESPONDER INTERESES

CORPORATIVOS QUE NO VAN A TENER LUGAR EN

ESTA DECISIÓN.

EN ESTE MARCO CREAREMOS TAMBIEN EL

CENTRO DE ZOONOSIS MUNICIPAL Y

TRABAJAREMOS DE MANERA ACTIVA PARA

LOGRAR EL CIERRE DEFINITIVO DEL REFUGIO

CANINO.

EL DEPORTE ES UNO DE LOS EJES QUE

PROPUSIMOS PARA NUESTRA GESTIÓN, PORQUE

ENTENDEMOS QUE DEBEMOS POTENCIAR LOS

RECURSOS DISPONIBLES Y TRABAJAR DE

MANERA COLABORATIVA, PÚBLICO Y PRIVADO,

PARA LOGRAR EL DESARROLLO LOCAL.

ENTENDEMOS EL DEPORTE DESDE UNA

PERSPECTIVA SOCIAL, QUE CUMPLE UNA

FUNCIÓN FUNDAMENTAL, LOS QUE NOS

CRIAMOS EN EL CLUB SABEMOS QUE DESPUÉS

DE LA CASA Y LA ESCUELA ES EL LUGAR MÁS

SEGURO.

ES POR ESO QUE VAMOS A TRABAJAR PARA QUE

NUESTROS NIÑOS Y JÓVENES ESTÉN EN EL

CLUB Y NO EN LA ESQUINA.

Y SI ALGO CARACTERIZA A NUESTRA CIUDAD Y

QUE SE TRASFORMA EN UN ORGULLO, ES EL

DESARROLLO DE NUESTROS DEPORTISTAS Y DE

NUESTROS CLUBES.

Y CUANDO HABLO DE ESTO NO SOLO ME

REFIERO A TIRO Y 9, SINO TAMBIEN A NUESTROS

CLUBES DE BARRIO QUE NOS PERMITEN

LLEGAR A TODA LA CIUDAD Y CON LOS QUE

VAMOS A TRABAJAR PERMANENTEMENTE.

Y A LOS CLUBES QUE TIENEN PROPUESTAS

DEPORTIVAS ÚNICAS Y DISTINTIVAS COMO EL

JOKEY CLUB, EL CLUB DE CAZADORES “EL

CIERVO”, EL COMPLEJO DE DEPORTE MOTOR,

QUE HA LOGRADO RECUPERAR ACTIVIDADES EN

NUESTRA CIUDAD COMO EL MIGDET, EL

MOTOCROSS, EL KARTING. Y MUCHAS OTRAS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EMERGENTES.

ESTOY CONVENCIDO DE QUE MORTEROS TIENE

DOS FACTORES QUE NOS PERMITIRÁN

DESARROLLAR EL TURISMO EN LA REGIÓN DE

ANZENUZA.

UNO ES EL DEPORTE. POR ESO VAMOS

ACOMPAÑAR A TODAS LAS INSTITUCIONES

DEPORTIVAS DE LA CIUDAD Y A NUESTROS

DEPORTISTAS, PARA CONVERTIR A MORTEROS

EN UN POLO DEPORTIVO REGIONAL Y

NACIONAL.

EL OTRO FACTOR ES NUESTRA CULTURA

LOCAL, QUE VAMOS A POTENCIAR Y

DESARROLLAR. PARA HACER UNA CIUDAD

ATRACTIVA TANTO PARA NUESTROS VECINOS Y

COMO PARA QUIENES NOS VISITAN.

ACOMPAÑAREMOS LA FORMACION Y

PROMOCION DE NUESTROS ARTISTAS

LOCALES Y EN MATERIA EDILICIA, HEMOS

COMENZADO CON LA RESTAURACIÓN DE

NUESTRO CENTRO CULTURAL.

VAMOS A RECUPERAR LA CASA ABRATTE PARA

TRANSFORMARLA EN UN ESPACIO DE

RECREACIÓN PARA LA FAMILIA Y LA

JUVENTUD; Y VAMOS A COMENZAR CON LA

PUESTA EN VALOR DE LA CASA DEL

BANDERILLEO DEL FERROCARRIL EN EL SECTOR

NORTE DEL PARQUE CENTRAL.

QUIERO CONTARLES QUE ESTAMOS PRONTOS A

FIRMAR UN CONVENIO PUBLICO PRIVADO PARA

LA INSTALACIÓN DE UNA GALERÍA DE ARTES

PLÁSTICAS Y CONTEMPORANEAS Y QUE SERÁ

UN HITO PARA LA CULTURA DE TODA LA

REGIÓN.

ENVIAREMOS A ESTE CONCEJO DELIBERANTE

UN PROYECTO DE ORDENANZA QUE CONTEMPLE

LA EXIMICIÓN EN TASAS A TERRENOS

BALDÍOS O VIEJAS CONSTRUCCIONES PARA

CONVERTIRLOS EN PASEOS Y ESPACIOS DE

EXPRESIÓN ARTÍSTICA.

PARA CERRAR, QUIERO CONTARLES QUE VAMOS

A ESTABLECER LA FIESTA DE LA PACHAMAMA

COMO UN FESTIVAL POPULAR LOCAL, QUE SE

DESARROLLARÁ DURANTE DOS DÍAS EN

NUESTRA CIUDAD.

ESTE EVENTO QUE SERÁ DE LA TIERRA Y LA

TRADICIÓN, SE LLEVARÁ A CABO DESDE ESTE

AÑO EN EL MES DE NOVIEMBRE Y SIN DUDAS

SERÁ UN ATRACTIVO TURÍSTICO Y CULTURAL

PARA TODA LA REGIÓN Y LA FIESTA DISTINTIVA

DE NUESTRA CIUDAD, TAL COMO SE ORIGINÓ.

EN DEFINITIVA, UNA CIUDAD FUERTE SOLO

SERÁ AQUELLA QUE RECONOCE EN SU GENTE

Y SUS INSTITUCIONES SU FORTALEZA PARA

PROMOVER LA INCLUSIÓN, EL BIENESTAR Y

EL DESARROLLO INTEGRAL DE SU

COMUNIDAD.

CIERRE

DE ESTA MANERA COMPARTO CON USTEDES

ALGUNAS DE LAS ACCIONES QUE NOS

PROPONEMOS LLEVAR ADELANTE A LO LARGO

DE ESTE AÑO.

SIN EMBARGO, QUIERO DECIRLES QUE HAY

OTRAS INICIATIVAS IGUALMENTE

SIGNIFICATIVAS QUE NO HAN SIDO

MENCIONADAS EN ESTE MOMENTO, PERO QUE

NO POR ELLO SON MENOS IMPORTANTES.

EL EJE DE NUESTRA GESTIÓN ESTÁ CLARO: SER

ORDENADOS PARA HACER UNA CIUDAD

FUERTE.

EN TIEMPOS DONDE EL INDIVIDUALISMO

PARECE GANAR TERRENO SOBRE EL BIENESTAR

COLECTIVO, ES NECESARIO RECORDAR LA

IMPORTANCIA DE PENSAR Y ACTUAR EN

COMUNIDAD Y SER SOLIDARIOS CON AQUELLOS

QUE MAS LO NECESITAN.

POR ESO, VENGO A REAFIRMAR EL

COMPROMISO DE DIALOGAR, DE ESCUCHAR

CON ATENCIÓN A CADA UNO DE NUESTROS

VECINOS Y DE TRABAJAR INCANSABLEMENTE

EN EQUIPO, CON HUMILDAD, AUSTERIDAD Y

RESPONSABILIDAD.

SOLO ASÍ, ADMINISTRANDO EFICIENTEMENTE

NUESTROS RECURSOS Y RETOMANDO LOS

VALORES DE RESPETO, HONESTIDAD Y

COMPROMISO, PODREMOS LLEVAR A

MORTEROS HACIA UN FUTURO MEJOR, DANDO

UNA MANO AL VECINO QUE TENEMOS AL

LADO, FORTALECIENDO LOS LAZOS QUE NOS

UNEN, SIENDO SOLIDARIOS Y, SOBRE TODO,

BUENAS PERSONAS.

HOY MÁS QUE NUNCA, EN MEDIO DE LA CRISIS

QUE ATRAVESAMOS, HAGO UN LLAMADO AL

DIÁLOGO Y A LA SENSATEZ.

ES FUNDAMENTAL QUE NOS UNAMOS COMO

SOCIEDAD PARA HACER FRENTE A LAS

DIFICULTADES Y MITIGAR EL DOLOR QUE

PUEDAN OCASIONAR.

CONFÍO EN QUE, CON LA VOLUNTAD Y EL

ESFUERZO DE TODOS, VAMOS A LOGRAR

SUPERAR ESTA ETAPA DIFÍCIL.

RUEGO A DIOS QUE EL DIÁLOGO PREVALEZCA

SOBRE LAS PELEAS Y QUE LA SENSATEZ GUÍE

NUESTRAS ACCIONES, PARA QUE NUNCA

PERDAMOS LA PAZ SOCIAL QUE TANTO NOS

COSTÓ CONSEGUIR COMO ARGENTINOS.

LOS INVITO A TRABAJAR JUNTOS PARA HACER

UNA CIUDAD FUERTE.

MUCHAS GRACIAS, BUENAS NOCHES

