Morteros: Anuncios del Intendente Sebastián Demarchi, en la apertura de las Sesiones del Concejo Deliberante

En la apertura del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Morteros, el intendente Sebastián Demarchi, reafirmó el compromiso de dialogar y trabajar en equipo, con humildad, austeridad y responsabilidad.
El acto se concretó en la Plazoleta Islas Malvinas. Luego del mensaje de la Pte del Cuerpo Deliberativo Cristina De Carli, el Intendente trazó las bases de su primer año de gestión.
Mensaje del Intendente
BUENAS NOCHES A TODOS, VENGO A CUMPLIR
CON LO QUE ESTABLECE NUESTRA CARTA
ORGÁNICA MUNICIPAL DANDO INICIO AL
PERIODO LEGISLATIVO DEL AÑO 2024.
HACE 87 DIAS ASUMIMOS EL MANDATO QUE NOS
CONFIO LA CIUDADANÍA DE MORTEROS Y LAS
COLONIAS.
EN ESE MOMENTO LES DECIA QUE COMENZABA
UNA NUEVA HISTORIA PARA LA CIUDAD. Y
ASUMI EL COMPROMISO DE TRABAJAR CON
RESPONSABILIDAD Y RESPETO, SOBRE LA BASE
DEL DIALOGO Y EL CONSENSO, LOS GRANDES
TEMAS QUE HAGAN AL MORTEROS DE LOS
PROXIMOS 30 AÑOS.
1
Y PARA ESO DECIDIMOS COMENZAR POR
ORDENAR LA SITUACION DEL MUNICIPIO,
SABEMOS QUE EL CAMBIO QUE BUSCA ORDEN
MUCHAS VECES ES RESISTIDO, PERO
ENTENDEMOS QUE ES NECESARIO PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS QUE NOS PROPUSIMOS.
ASUMIMOS LA GESTIÓN INMERSOS EN UNA
CRISIS ECONÓMICA NACIONAL A LA QUE EL
MUNICIPIO NO ES AJENA. YA LES HE CONTADO
EN SU MOMENTO EL ESTADO EN QUE
ENCONTRAMOS EL MUNICIPIO QUE ADEMAS
ESTABA A LA VISTA DE CADA UNO DE USTEDES.
POR ESO, TUVIMOS QUE ENVIAR A ESTE
CONCEJO DELIBERANTE UNA RECOMPOSICION
EN LAS TASAS MUNICIPALES, QUE CREANME NO
FUE UNA DECISIÓN AGRADABLE, PERO SI
NECESARIA PARA PODER DAR ORDEN A LA
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SITUACION MUNICIPAL Y COMENZAR A
PENSAR EN LA REESTRUCTURACION DE LA
PRESTACION DE SERVICIOS.
EL OBJETIVO ES CLARO: SER MAS EFICIENTES
TANTO EN LA RECAUDACION, COMO EN LA
EJECUCION DEL GASTO, PARA LOGRAR ASI
REDUCIR LAS TASAS Y CONTRIBUCIONES
MEJORANDO LOS SERVICIOS. EN ESTE SENTIDO
TAMBIEN ENCONTRAMOS UN DESORDEN
CONSIDERABLE QUE COMENZAMOS A
REESTRUCTURAR.
UN EJEMPLO ES LA FALTA DE GESTION DE
COBRO AL USO DEL ESPACIO AÉREO O LAS
EXIMISIONES CONCEDIDAD DE MANERA
DISCRECIONAL. ESTAS SON CUESTIONES QUE
AFECTAN LOS INGRESOS Y, DE MANERA
INDIRECTA, ESA FALTA DE EFICIENCIA CAE
3
SOBRE LOS MISMOS DE SIEMPRE, LOS QUE
PAGAN CON ESFUERZO Y COMPROMISO.
POR ESO QUIERO AGRADECER A AQUELLOS
CIUDADANOS CUMPLIDORES Y DECIRLES QUE
HEMOS DECIDIDO, EN RECONOCIMIENTO AL
ESFUERZO Y COMPROMISO, Y MAS EN ESTE
CONTEXTO, ENVIAR A ESTE CONCEJO UNA
ORDENZA PARA REDUCIR EN UN 15 % LA
PRÓXIMA TASA POR SERVICIO A LA
PROPIEDAD A QUIENES ESTEN AL DÍA CON SUS
TASAS HASTA EL 15 DE MARZO, LA QUE SE
VERA REFLEJADA EN EL SEMESTRE PROXIMO.
EN MATERIA DE ORDEN HEMOS ENVIADO A ESTE
CONCEJO UNA MORATORIA PARA
REGULARIZACIÓN DE DUEDA, CON EL
OBJETIVO DE RECUPERAR CONTRIBUYENTES,
4
QUE SERÁ LA ÚNICA QUE ENVIAREMOS EN EL
TRASNCURSO DE NUESTRA GESTIÓN. Y PARA
SER JUSTOS CON TODOS, UNA VEZ FINALIZADA
LA MISMA COMENZAREMOS LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y LEGALES
CORRESPONDIENTES PARA EL COBRO POR
PROCURACIÓN.
POR OTRO LADO, QUIERO AGRADECER A LOS
TRABAJADORES DE LA PRENSA QUE HAN
LLEVADO LA INFORMACION A NUESTROS
VECINOS MAS ALLA QUE DECIDIMOS
SUSPENDER LA PAUTA OFICIAL EN LOS
PRIMEROS MESES DEL AÑO. Y TAMBIEN A LOS
PROVEEDORES DEL MUNICIPIO QUE
SOSTUVIERON LA RELACION COMERCIAL MAS
ALLA DE ALGUN ATRASO AL QUE AUN NO
PUDIMOS DAR RESPUESTA, PRODUCTO DE
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VARIAS IREGULARIDAD EN EL PROCESOS DE
COMPRA. QUIERO DARLES LA TRANQUILIDAD
QUE VAMOS A NORMALIZAR UNA VEZ
FINALIZADA LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA
QUE COMENZARA LA PROXIMA SEMANA.
QUERIDOS VECINOS Y VECINAS, HOY VENGO A
ESTE CONCEJO DELIBERANTE A EXPONER
PARTE DE LO QUE SERA NUESTRO PROGRAMA
DE GOBIERNO PARA ESTE AÑO, UN AÑO QUE
SERA DIFICIL PARA TODOS.
COMO LES DECIA EL ORDEN ES NECESARIO
PARA LOGRAR EL DESARROLLO.
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EN ESTE SENTIDO, COMO PRIMER MEDIDA
LOGRAMOS UN ACUERDO SALARIAL CON
NUESTROS TRABAJADORES QUE SON QUIENES
TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE PRESTAR LOS
SERVICIOS MUNICIPALES, LOS QUE SABEMOS
DEBEN MEJORAR. ESTE ACUERDO POR PIMERA
VEZ TOMA COMO VARIABLE DE AJUSTE LOS
INGRESOS QUE TIENE EL MUNICIPIO, LO QUE
NOS PERMITE AFRONTAR EL PAGO DE SUELDOS
SIN PERJUDICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
RESPONSABILIDADES DEL MUNICIPIO. NO
PODEMOS GASTAR MAS DE LO QUE
RECAUDAMOS.
EN ESTE SENTIDO HEMOS DECIDIDO
TERCERIZAR ALGUNOS DE NUESTROS SERVICIOS
Y EVALUAREMOS EL DESARROLLO DE
AQUELLOS QUE AUN NO LO ESTAN PARA TOMAR
7
UNA DECISIÓN. EN EL MISMO SENTIDO HEMOS
REASIGNADO Y REASIGNAREMOS A MUCHOS
DE LOS AGENTES MUNICIPALES BUSCANDO
EFICIENTIZAR LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS.
EL DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD HA
SIDO INCREIBLE EN LAS ULTIMAS DECADAS.
Y POR ESO VEMOS NECESARIO TOMAR
DECISIÓNES CLAVES PARA REORDENAR Y
AVANZAR EN LA INTERVENCION DE ESTOS
NUEVOS DESARROLLOS, VAMOS A ENVIAR A
ESTE CONCEJO DELIOBERANTE UN PROYECTO
DE ORDENANZA PARA LA REGULARIZACION
DE LAS CONSTRUCCIONES COMO TAMBIEN
UNO QUE CONTEMPLE UN NUEVO
ORDENAMIENTO DEL USO DEL SUELO.
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EN ESTOS TIEMPOS DIFICILES DE LA ECONOMIA
CONSIDERO QUE EL ESTADO DEBE ESTAR
PRESENTE EN CUANTO PUEDA, Y GENERAR LAS
ALIZANZAS ESTRATEGICAS PARA EL
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA QUE
LLEVEN MEJOR CALIDAD DE VIDA A NUESTROS
VECINOS.
QUIERO CONTARLES CON GRAN ENTUSIASMO
QUE EL PRÓXIMO MIÉRCOLES FIRMAREMOS
EL DECRETO QUE LLAMA A LICITACION
PUBLICA PARA LA COMPRA DE UNA PLANTA
DE HORMIGON ELABORADO, LA QUE NOS
PERMITIRA AVANZAR POR ADMINISTRACION
CON UN PROGRAMA INTENSIVO DE
PAVIMENTACION EN NUESTRA CIUDAD Y DAR
RESPUESTA A LAS REITERADAS DEMANDAS DE
9
NUESTROS VECINOS POR EL MAL ESTADO DE
LAS CALLES.
VAMOS A ENVIAR A ESTE CONCEJO
DELIBERANTE UN PEDIDO DE AUTORIZACION
PARA LA TOMA DEL FINANCIAMIENTO
NECESARIO PARA LA ADQUICISION DE LA
MISMA, PARA QUE DE ESTA MANERA NO
COMPROMETAMOS LA ESTABILIDAD DE LAS
FINANZAS PUBLICAS.
ANTES DE AVANZAR QUIERO HACER UNA
REFERENCIA AL DEFIT HABITACIONAL, QUE NO
SOLO EXISTE EN NUESTRA CIUDAD SINO EN
TODA LA ARGENTINA Y A LA ALTA DEMANDA
QUE EN TIEMPOS DE CRISIS SE HACE MUY
DIFICIL AFRONTAR.
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HOY ESTAMOS DANDO RESPUESTA A LOS
ÚLTIMOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 114
QUE AÚN NO HAN PODIDO HABITAR SUS
VIVIENDAS, Y TAMBIÉN ACOMPAÑAREMOS A
LOS VECINOS ADJUDICADOS DEL PLAN
SEMILLA, PARA QUE PUEDAN FINALIZAR SUS
CASAS.
UNA VEZ CUMPLIDO ESTE COMPROMISO
COMENZAREMOS A TRABAJAR EN LA PUESTA EN
MARCHA DE UN PROGRAMA COOPERATIVO DE
VIVIENDAS.
SABEMOS QUE CUANDO HABLAMOS DE
INFRAESTRUCTUTA URBANA HABLAMOS DE
DESARROLLO. POR ESO VAMOS A CONTINUAR
CON LA EJECUCION DE LA OBRA DE GAS
NATURAL, CON PROYECTOS SITUADOS A
SOLICITUD DE LOS VECINOS, LO QUE IMPLICARA
11
UNA GESTION PERSONALIZADA PARA QUIENES
QUIERAN ACCEDER AL SERVICIO.
EN ESTOS TIEMPOS DE CRISIS ES DONDE EL
TRABAJO CONJUNTO DEBE PERMITIRNOS EL
CRECIMIENTO. POR ESO VAMOS A CONVOCAR A
COOPERATIVAS Y MUTUALES EN EL MARCO DE
LAS GESTIONES PROVINICALES PARA QUE
PODAMOS TRABAJAR EN EL DESARROLLO DE
LA AMPLIACIÓN DE LA RED CLOACAL.
QUIERO CONTARLES QUE DE MANERA
CONJUNTA CON LA COOPERATIVA DE
MORTEROS, HEMOS COMENZADO CON EL
RECAMBIO DE LUMINARIAS LED EN EL
SECTOR DE BARRIO SUCRE, A LO QUE
SUMAREMOS EN EL TRASNCURSO DE ESTE AÑO
LA FINALIZACION DE UN SECTOR DE BARRIO
NORTE Y BARRIO ROCA Y LA COLOCACIÓN EN
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ESPACIOS PUBLICOS QUE AUN NO CUENTAN
CON EL SERVICIO.
ESTO NOS VA A PERMITIR, POR UN LADO EL
AHORRO ENERGÉTICO QUE NO SOLO SERÁ EN EL
ALUMBRADO PÚBLICO SINO QUE TAMBIEN EN
TODOS LOS EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
Y POR EL OTRO, CREAR ENTONRNOS SOCIALES
SEGUROS Y AGRADABLES, QUE SE SUMARA A
NUESTRA DECISIÓN DE TRABAJAR POR UNA
CIUDAD SEGURA.
COMO PRIMERA ACTIVIDAD PARA ALCANZAR
ESTE OBJETIVO, ME HAN VISTO PARTICIPAR DE
LA PRIMERA CAPACITACION PARA GUARDIAS
URBANAS DIRIGIDA A LIDERES LOCALES EN EL
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MARCO DE LA LEY PROVINCIAL DE SEGURIDAD
PUBLICA Y CIUDADANA.
ESTA LEY A LA QUE ESTE CONCEJO APROBO SU
ADHESION, VINO A DAR LETRA A LA
COSTUMBRE EN MUCHAS ACCIONES, PERO
TAMBIEN NOS MARCA EL CAMINO A SEGUIR EN
NUESTRAS LOCALIDADES.
QUIERO CONTARLES QUE LA GUARDIA URBANA
CONTARA CON 10 AGENTES Y POR PRIMERA
VEZ EL MUNCIPIO LLAMARA A CONCURSO
PUBLICO Y ABIERTO DE ANTENCEDENTES PARA
LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL DE SERVICIO
QUE FORMARA LA GUARDIA. ESTO ES TAMBIEN
PARTE DE LO QUE HAY QUE CAMBIAR.
EN CUANTO AL MONITOREO POR
VIDEOVIGILANCIA QUIERO DECIRLES QUE HOY
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LA CIUDAD CUENTA CON UN TOTAL DE 30
CAMARAS DE SEGURIDAD, DE LAS CUALES 14 SE
ENCONTRABAN DESCONECTADAS. ESTAMOS
TRABAJANDO EN SU REPARACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO, Y VAMOS A SUMAR EN ESTE
AÑO 30 CAMARAS MAS, LO QUE NOS PERMITIRA
MEJORAR EL SERVICIO DE MONITOREO
Y PARA ESO, VAMOS A CREAR UN CENTRO DE
OPERACIONES QUE ESTARA INSTALADO EN LA
TERMINAL DE OMNIBUS CUYA FUNCION SERA,
ADEMAS DE LA VIDEOVIGILANCIA, EL
ORDENAMIENTO DE DATOS QUE PROVENGAN
DE DISTINTOS SECTORES DE LA SOCIEDAD Y SE
PUEDAN VINCULAR ENTRE SÍ PARA DAR
RESPUESTA EFECTIVA Y RÁPIDA A LAS
SITUACIONES QUE SURJAN, NO SOLO
RELACIONADAS A LA SEGURIDAD, SINO
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TAMBIÉN A LAS QUE HAGAN AL
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL Y LAS NECESIDADES DE LOS
VECINOS EN MATERIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS, DE SALUD, DE SITUACIONES DE
VULNERABILIDAD SOCIAL, ENTRE OTRAS
TANTAS.
UNA POLITICA PUBLICA PUEDE SER: HACER
PERO TAMBIEN NO HACER.
ESTAMOS DECIDIDOS A TRABAJAR EN
MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, Y EN
ESTO EL ROL DEL MUNICIPIO ES EL DE LA
PREVENCION. POR ESO ADEMAS DE ESTAS
ACCIONES, VAMOS A INTERVENIR LOS
ESPACIOS PUBLICOS, COMO NUESTROS
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PARQUES Y PLAYONES BARRIALES, CREANDO
ESPACIOS SEGUROS Y EQUIPADOS PARA
NUESTROS NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS,
DOTÁNDOLOS DE LA INFRAESTRUCTURA
NECESARIA Y DE LA CONECTIVIDAD CON LA
QUE HOY NO CUENTAN.
LOS LUGARES QUE DEJAMOS DE OCUPAR, LOS
GANA EL DELITO Y ESO ES LO QUE NO DEBE
SUCEDER.
ADEMÁS, VAMOS A CREAR LOS CONCEJOS DE
SEGURIDAD BARRIAL, LOS QUE A TRAVES DE
LA PARTICIPACION VECINAL NOS PERMITIRAN
AVANZAR EN LA TOMA DE DESICIONES
SITUADAS DE ACUERDO A LA DEMANDA DE
CADA UNO DE LOS SECTORES DE NUESTRA
CIUDAD.
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UNA SALUD Y UNA EDUCACIÓN FUERTE SON
FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA
COMUNIDAD.
ES POR ESO QUE VAMOS A PONER EN MARCHA
UN PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA QUE
NOS PERMITIRÁ FORTALECER LA ATENCIÓN
PRIMARIA Y GENERAR LAS ACCIONES DE
PREVENCIÓN EN LOS DISTINTOS BARRIOS DE
NUESTRA CIUDAD.
ESTE PROGRAMA PERMITIRÁ
REFUNCIONALIZAR EL CONCEPTO Y LA
FINALIDAD DE LOS CAPS, ENTENDIENDO QUE
ES NECESARIA UNA MAYOR VINCULACIÓN CON
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LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA EN NUESTRO
HOSPITAL MUNICIPAL.
EN ESTE PUNTO, QUIERO HACER UNA
REFERENCIA AL PERSONAL DEL HOSPITAL QUE
TRABAJA DE MANERA CONSTANTE PARA
DEFENDER LA SALUD PÚBLICA. A ELLOS LES
AGRADEZCO SU COMPROMISO Y LOS
CONVOCO A TODOS A QUE DEJEMOS
CUESTIONES PERSONALES DE LADO PARA
PONER POR SOBRE TODO LA SALUD DE NUESTRA
GENTE.
AQUÍ TAMBIEN TOMAREMOS DESICIONES QUE
NOS PERMITAN ORDENAR Y TRANSPARENTAR
LA SITUACION ACTUAL Y ASI OPTIMIZAR
NUESTROS RECURSOS.
TODOS SABEMOS, POR EJEMPLO, QUE EL
SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA NO FUNCIONA
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COMO TAL. HEMOS PODIDO RELEVAR LOS
DATOS NECESARIOS PARA AFIRMAR ESTO Y UNO
DE LOS MAS SIGNIFICATIVOS ES EL NUMERO DE
INTERVENCIONES, DE DERIVACIONES Y LAS
CARACTERÍSTICAS DE LAS MISMAS QUE SE
REALIZARON EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.
EN ESTE TIEMPO DE CRISIS ES FUNDAMENTAL
QUE UTILICEMOS LOS RECURSOS DISPONIBLES
DE MANERA EFICIENTE. ES POR ESO QUE VAMOS
A CREAR UN “SHOCK ROOM”, QUE ES UNA
SALA PREPARADA ESPECIALMENTE PARA
RECIBIR Y ATENDER DE MANERA INMEDIATA
CUALQUIER URGENCIA O EMERGENCIA, CON LA
TECNOLOGÍA Y LOS RECURSOS NECESARIOS
PARA QUE LA ATENCIÓN SEA DE MANERA
RÁPIDA Y EFECTIVA.
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EN PARALELO, AVANZAREMOS EN UN TRABAJO
COLABORATIVO PUBLICO PRIVADO CON LA
FIRMA DE UN CONVENIO CON LAS TERAPIAS
INTENSIVAS PRIVADAS, GARANTIZANDO ASÍ
UNA ATENCIÓN LOCAL CONTINUA Y DE
CALIDAD, ANTES DE TOMAR LA DECISIÓN DE LA
DERIVACIÓN AL SISTEMA HOSPITALARIO
PROVINCIAL.
OPTIMIZAR LOS RECURSOS NOS PERMITIRÁ
MEJORAR LAS INVERSIONES EN SALUD
PUBLICA, SABIENDO ADEMÁS QUE, EN ESTOS
TIEMPOS DIFICILES, NUESTRO HOSPITAL DEBE
ESTAR PREPARADO PARA BRINDAR LOS MEJORES
SERVICIOS.
SABEMOS QUE EN LAS CRISIS ECONÓMICAS LA
DEMANDA DE ATENCIÓN EN SALUD PUBLICA
AUMENTA Y DEBEMOS PREPARARNOS PARA ESO.
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EN ESTA LÍNEA, VAMOS A ORDENAR Y
REFUNCIONALIZAR EL SISTEMA
ADMINISTRATIVO HOSPITALARIO PARA QUE,
ADEMÁS DE LOS APORTES RECIBIDOS POR EL
GOBIERNO PROVINCIAL PARA SOSTENER LA
ATENCIÓN GRATUITA, LA AUTOGESTIÓN
HOSPITALARIA NOS PERMITA RECUPERAR LAS
PRESTACIONES QUE SE BRINDEN A AQUELLOS
VECINOS QUE CUENTAN CON OBRA SOCIAL Y
ELIGEN RECIBIR ATENCIÓN EN NUESTRO
HOSPITAL.
DEBE QUEDAR CLARO QUE NO PERSEGUIMOS UN
OBJETIVO COMERCIAL, PERO SI TENEMOS LA
FIRME DECISIÓN DE QUE TODOS PUEDAN
ACCEDER A UNA ATENCIÓN DE CALIDAD EN
EL SISTEMA DE SALUD, ESTO QUIERE DECIR
QUE SI ALGUIEN QUIERE ATENDERSE EN
22
NUESTRO HOSPITAL Y TIENE OBRA SOCIAL O
PREPAGA PUEDE HACERLO.
CUANDO PENSAMOS EN UNA COMUNIDAD SANA
NO PODEMOS OLVIDARNOS DE LA
PROBLEMÁTICA DE LAS ADICCIONES.
ES POR ESO QUE DESDE LA PRIMERA SEMANA DE
GOBIERNO INICIÉ LA GESTIÓN ANTE LA
PROVINCIA PARA QUE MORTEROS SEA PARTE
DE LA RAAC, LA RED ASISTENCIAL DE LAS
ADICCIONES DE CÓRDOBA.
QUIERO CONTARLES QUE NUESTRO EQUIPO DE
PROFESIONALES Y COLABORADORES YA ESTÁ
FINALIZANDO SU CAPACITACIÓN PARA QUE EN
LOS PRÓXIMOS DÍAS NUESTRA CIUDAD CUENTE
CON EL NIVEL 2 DE ESTE PROGRAMA DE
ATENCIÓN Y CONTENCIÓN DE ADICCIONES.
ESTOY CONVENCIDO QUE LA BATALLA ES
23
LARGA Y LA VAMOS A DAR, PERO NUESTRO
DESAFIO ES LLEGAR ANTES, ES EL DE
ANTICIPARNOS AL PROBLEMA. POR ESO,
VAMOS A TRABAJAR DESDE TEMPRANA EDAD
PARA QUE TODOS NUESTROS VECINOS ESTÉN
CONTENIDOS.
Y UNA DE LAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS
SERÁ LA EDUCACION:
VAMOS A GARANTIZAR EL ACCESO, LA
PERMANENCIA Y LA CALIDAD EDUCATIVA
PARA TODOS NUESTROS VECINOS.
EN ESTE SENTIDO, VAMOS A PONER EN MARCHA
EL PROGRAMA «TE QUEREMOS EN LA
ESCUELA», QUE TIENE COMO PROPÓSITO
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ASEGURAR QUE TODOS LOS NIÑOS, JÓVENES Y
ADULTOS, DESDE LOS 45 DÍAS DE EDAD Y A LO
LARGO DE TODA SU VIDA, TENGAN ACCESO A
LA EDUCACIÓN Y PUEDAN COMPLETAR SUS
ESTUDIOS DE MANERA EXITOSA.
HEMOS TOMADO LA DECISIÓN DE QUE A
NUESTROS CENTROS DE CUIDADOS INFANTILES
PUEDAN INGRESAR TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS
DESDE LOS 45 DÍAS DE VIDA, SIN NINGÚN TIPO
DE RESTRICCIÓN. DESDE ESTE AÑO,
COMENZAREMOS A CONTAR CON UNA
PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICA Y HEMOS
INCORPORADO PROFESIONALES DOCENTE PARA
QUE ESTEN AL FRENTE DE CADA UNA DE LAS
SALAS.
EL MUNICIPIO NO SOLO ADMINISTRARÁ DESDE
AHORA LOS FONDOS PROVINCIALES PARA EL
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MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES,
QUE COMO YA SABEN HEMOS INTERVENIDO EN
CASI TODOS NUESTROS CENTROS EDUCATIVOS
RESPONDIENDO A LA DEMANDA DE CADA UNO
DE LOS DIRECTIVOS, SINO QUE TAMBIÉN
TENDREMOS, POR DECISIÓN DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA
REALIDAD EDUCATIVA DE NUESTRA CIUDAD A
TRAVÉS DEL PROGRAMA QUE CREA LAS
COORDINACIONES LOCALES DE EDUCACIÓN.
AQUÍ TAMBIÉN VAMOS A ENVIAR LA PRÓXIMA
SEMANA A ESTE CONSEJO DELIBERANTE LA
APROBACIÓN DEL CONVENIO QUE GARANTICE
SU PUESTA EN MARCHA. ESTO NOS VA A
PERMITIR PARTICIPAR Y ACOMPAÑAR DE
MANERA EFECTIVA LAS ACCIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE UNA ESCUELA POSIBLE Y
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ACCEDER A LOS DATOS QUE ORIENTEN LA TOMA
DE DECISIONES PARA COMO, POR EJEMPLO,
EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR.
EL DESAFÍO ES QUE TODOS NUESTROS
JÓVENES ESTÉN EN EL SISTEMA EDUCATIVO Y
FINALICEN SUS ESTUDIOS.
PARA ESTO VAMOS A CREAR UNA RED DONDE
TRABAJAREMOS DE MANERA CONJUNTA CON LA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA REALZAR UN
SEGUIMIENTO DE RENDIMIENTO Y ASISTENCIA
DE TODOS NUESTROS ALUMNOS, CON EL
OBJETIVO DE REDUCIR LA DESERCIÓN ESCOLAR
Y MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO.
PARA LOGRARLO DISPONDREMOS DE UN
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO QUE TRABAJE
EN TERRITORIO, TANTO EN LA ESCUELA COMO
EN LA CALLE, PARA ABORDAR CUALQUIER
27
PROBLEMA O DIFICULTAD QUE PUEDAN
ENFRENTAR LOS ESTUDIANTES, BRINDANDO UN
APOYO INTEGRAL QUE GARANTICE SU
CRECIMIENTO TANTO ACADÉMICO COMO
EMOCIONAL.
EL DESAFIO ES QUE EN MORTEROS LA
EDUCACIÓN SEA FUERTE Y POR ESO ES
NECESARIO QUE NOS ANIMEMOS A SOÑAR.
VAMOS A TRABAJAR CON EL INSTITUTO
EZPELETA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA
PROPUESTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
MORTEROS TIENE QUE SER UNA ALTERNATIVA
PARA QUIENES QUIERAN CONTINUAR SUS
ESTUDIOS TERCIARIOS O UNIVERISTARIOS. LA
28
PROPUESTA DEBE SER SUPERADORA.
COMO USTEDES SABEN, HEMOS FIRMADO CON
EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA UN CONVENIO
QUE NOS PERMITE LA UTILIZACIÓN DE LA
PLATAFORMA DE CIUDADANO DIGITAL, ESTO
NOS PERMITIRA ACELERAR EL PROCESO DE
DIGITALIZACION DE LA GESTION.
DE ESTA MANERA LOGRAREMOS FACILITAR A
NUESTROS VECINOS LAS TRÁMITES
MUNICIPALES, Y COMENZAR CON UN
PROCESO DE DESPAPELIZACION
ADMINISTRATIVA, REDUCIENDO COSTOS Y
29
GENERANDO UNA ACCIÓN CONCIENTE CON
NUESTRO AMBIENTE.
EL DESAFÍO ES QUE ESTE SEA EL ULTIMO AÑO
EN QUE EL MUNICIPIO IMPRIMA POR EJEMPLO
LOS CEDULONES DE TASAS Y CONTRIBUCIONES,
O QUE NUESTROS COMERCIANTES DEBAN
PRESENTAR EN PAPEL SUS HABILITACIONES;.
NO SOLO ESTAS ACCIONES NOS PERMITIRÁN
PENSAR EN UN AMBIENTE FUERTE EN NUESTRA
CIUDAD.
ESTAMOS COMPROMETIDOS A DARLE
SOLUCIÓN DEFINITIVA A NUESTRO BASURAL A
CIELO ABIERTO MEDIANTE LA
CICATRIZACIÓN TOTAL.
VAMOS A CONVERTIRLO EN UN CENTRO DE
TRASFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS
30
URBANOS PARA SU TRATAMIENTO O
DISPOSICIÓN FINAL EN EL VERTEDERO
REGIONAL DEL CUAL PARTICIPAMOS COMO
MUNICIPIO.
SABEMOS QUE LOS RESIDUOS PUEDEN
TRANSFORMARSE EN RECURSOS. POR ESO
MORTEROS TENDRÁ SU PROPIO “CENTRO DE
ECONOMÍA CIRCULAR” EN EL LUGAR DONDE
AHORA FUNCIONA EL CENTRO DE ACOPIO.
EL OBJETIVO ES QUE ESTE ESPACIO NO SOLO
SEA UN LUGAR DE SEPARACIÓN Y VENTA, SINO
QUE TAMBIÉN SEA UN CENTRO DE
PRODUCCIÓN, DONDE SE PROMUEVA
ACTIVAMENTE LA REUTILIZACIÓN DE
MATERIALES Y LA CREACIÓN DE NUEVOS
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PRODUCTOS A PARTIR DE RECURSOS
RECICLADOS.
ESTO REDUCIRÁ LA GENERACIÓN DE
RESIDUOS, FOMENTARÁ LA INNOVACIÓN, LA
GENERACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS Y LA
ECONOMÍA LOCAL.
EN EL MES DE ENERO HEMOS FIRMADO UN
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA RED DE
POLÍTICAS PÚBLICAS, ENTIENDO QUE ES
NECESARIO DAR UNA SOLUCIÓN ÉTICA Y
EFICIENTE AL PROBLEMA DE
SOBREPOBLACIÓN DE PERROS Y GATOS.
QUIERO CONTARLES QUE NUESTRO EQUIPO
VETERINARIO Y AUXILIARES HOY FINALIZARON
SU CAPACITACIÓN EN LA CIUDAD DE
ALMIRANTE BROWN. ESTO NOS VA A PERMITIR
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COMENZAR CON EL PROGRAMA DE CONTROL
POBLACIONAL DE PERROS Y GATOS, A TRAVÉS
DEL MÉTODO DE CASTRACIONES MASIVAS,
GRATUITAS, ABARCATIVAS, SISTEMÁTICAS Y
EXTENSIVA, EL PRÓXIMO MES, CON UN NUMERO
200 CASTRACIONES MENSUALES A RITMO DE
CAMPAÑA.
ES NECESARIO DEJAR EN CLARO QUE ESTO SE
TRATA DE UNA CUESTIÓN DE SALUD PÚBLICA.
POR LO QUE CUALQUIER MEZQUINDAD SOLO
OBEDECE A RESPONDER INTERESES
CORPORATIVOS QUE NO VAN A TENER LUGAR EN
ESTA DECISIÓN.
EN ESTE MARCO CREAREMOS TAMBIEN EL
CENTRO DE ZOONOSIS MUNICIPAL Y
TRABAJAREMOS DE MANERA ACTIVA PARA
LOGRAR EL CIERRE DEFINITIVO DEL REFUGIO
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CANINO.
EL DEPORTE ES UNO DE LOS EJES QUE
PROPUSIMOS PARA NUESTRA GESTIÓN, PORQUE
ENTENDEMOS QUE DEBEMOS POTENCIAR LOS
RECURSOS DISPONIBLES Y TRABAJAR DE
MANERA COLABORATIVA, PÚBLICO Y PRIVADO,
PARA LOGRAR EL DESARROLLO LOCAL.
ENTENDEMOS EL DEPORTE DESDE UNA
PERSPECTIVA SOCIAL, QUE CUMPLE UNA
FUNCIÓN FUNDAMENTAL, LOS QUE NOS
CRIAMOS EN EL CLUB SABEMOS QUE DESPUÉS
DE LA CASA Y LA ESCUELA ES EL LUGAR MÁS
SEGURO.
34
ES POR ESO QUE VAMOS A TRABAJAR PARA QUE
NUESTROS NIÑOS Y JÓVENES ESTÉN EN EL
CLUB Y NO EN LA ESQUINA.
Y SI ALGO CARACTERIZA A NUESTRA CIUDAD Y
QUE SE TRASFORMA EN UN ORGULLO, ES EL
DESARROLLO DE NUESTROS DEPORTISTAS Y DE
NUESTROS CLUBES.
Y CUANDO HABLO DE ESTO NO SOLO ME
REFIERO A TIRO Y 9, SINO TAMBIEN A NUESTROS
CLUBES DE BARRIO QUE NOS PERMITEN
LLEGAR A TODA LA CIUDAD Y CON LOS QUE
VAMOS A TRABAJAR PERMANENTEMENTE.
Y A LOS CLUBES QUE TIENEN PROPUESTAS
DEPORTIVAS ÚNICAS Y DISTINTIVAS COMO EL
JOKEY CLUB, EL CLUB DE CAZADORES “EL
CIERVO”, EL COMPLEJO DE DEPORTE MOTOR,
QUE HA LOGRADO RECUPERAR ACTIVIDADES EN
35
NUESTRA CIUDAD COMO EL MIGDET, EL
MOTOCROSS, EL KARTING. Y MUCHAS OTRAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EMERGENTES.
ESTOY CONVENCIDO DE QUE MORTEROS TIENE
DOS FACTORES QUE NOS PERMITIRÁN
DESARROLLAR EL TURISMO EN LA REGIÓN DE
ANZENUZA.
UNO ES EL DEPORTE. POR ESO VAMOS
ACOMPAÑAR A TODAS LAS INSTITUCIONES
DEPORTIVAS DE LA CIUDAD Y A NUESTROS
DEPORTISTAS, PARA CONVERTIR A MORTEROS
EN UN POLO DEPORTIVO REGIONAL Y
NACIONAL.
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EL OTRO FACTOR ES NUESTRA CULTURA
LOCAL, QUE VAMOS A POTENCIAR Y
DESARROLLAR. PARA HACER UNA CIUDAD
ATRACTIVA TANTO PARA NUESTROS VECINOS Y
COMO PARA QUIENES NOS VISITAN.
ACOMPAÑAREMOS LA FORMACION Y
PROMOCION DE NUESTROS ARTISTAS
LOCALES Y EN MATERIA EDILICIA, HEMOS
COMENZADO CON LA RESTAURACIÓN DE
NUESTRO CENTRO CULTURAL.
VAMOS A RECUPERAR LA CASA ABRATTE PARA
TRANSFORMARLA EN UN ESPACIO DE
RECREACIÓN PARA LA FAMILIA Y LA
JUVENTUD; Y VAMOS A COMENZAR CON LA
PUESTA EN VALOR DE LA CASA DEL
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BANDERILLEO DEL FERROCARRIL EN EL SECTOR
NORTE DEL PARQUE CENTRAL.
QUIERO CONTARLES QUE ESTAMOS PRONTOS A
FIRMAR UN CONVENIO PUBLICO PRIVADO PARA
LA INSTALACIÓN DE UNA GALERÍA DE ARTES
PLÁSTICAS Y CONTEMPORANEAS Y QUE SERÁ
UN HITO PARA LA CULTURA DE TODA LA
REGIÓN.
ENVIAREMOS A ESTE CONCEJO DELIBERANTE
UN PROYECTO DE ORDENANZA QUE CONTEMPLE
LA EXIMICIÓN EN TASAS A TERRENOS
BALDÍOS O VIEJAS CONSTRUCCIONES PARA
CONVERTIRLOS EN PASEOS Y ESPACIOS DE
EXPRESIÓN ARTÍSTICA.
PARA CERRAR, QUIERO CONTARLES QUE VAMOS
A ESTABLECER LA FIESTA DE LA PACHAMAMA
COMO UN FESTIVAL POPULAR LOCAL, QUE SE
38
DESARROLLARÁ DURANTE DOS DÍAS EN
NUESTRA CIUDAD.
ESTE EVENTO QUE SERÁ DE LA TIERRA Y LA
TRADICIÓN, SE LLEVARÁ A CABO DESDE ESTE
AÑO EN EL MES DE NOVIEMBRE Y SIN DUDAS
SERÁ UN ATRACTIVO TURÍSTICO Y CULTURAL
PARA TODA LA REGIÓN Y LA FIESTA DISTINTIVA
DE NUESTRA CIUDAD, TAL COMO SE ORIGINÓ.
EN DEFINITIVA, UNA CIUDAD FUERTE SOLO
SERÁ AQUELLA QUE RECONOCE EN SU GENTE
Y SUS INSTITUCIONES SU FORTALEZA PARA
PROMOVER LA INCLUSIÓN, EL BIENESTAR Y
EL DESARROLLO INTEGRAL DE SU
COMUNIDAD.
39
CIERRE
DE ESTA MANERA COMPARTO CON USTEDES
ALGUNAS DE LAS ACCIONES QUE NOS
PROPONEMOS LLEVAR ADELANTE A LO LARGO
DE ESTE AÑO.
SIN EMBARGO, QUIERO DECIRLES QUE HAY
OTRAS INICIATIVAS IGUALMENTE
SIGNIFICATIVAS QUE NO HAN SIDO
MENCIONADAS EN ESTE MOMENTO, PERO QUE
NO POR ELLO SON MENOS IMPORTANTES.
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EL EJE DE NUESTRA GESTIÓN ESTÁ CLARO: SER
ORDENADOS PARA HACER UNA CIUDAD
FUERTE.
EN TIEMPOS DONDE EL INDIVIDUALISMO
PARECE GANAR TERRENO SOBRE EL BIENESTAR
COLECTIVO, ES NECESARIO RECORDAR LA
IMPORTANCIA DE PENSAR Y ACTUAR EN
COMUNIDAD Y SER SOLIDARIOS CON AQUELLOS
QUE MAS LO NECESITAN.
POR ESO, VENGO A REAFIRMAR EL
COMPROMISO DE DIALOGAR, DE ESCUCHAR
CON ATENCIÓN A CADA UNO DE NUESTROS
VECINOS Y DE TRABAJAR INCANSABLEMENTE
EN EQUIPO, CON HUMILDAD, AUSTERIDAD Y
RESPONSABILIDAD.
SOLO ASÍ, ADMINISTRANDO EFICIENTEMENTE
NUESTROS RECURSOS Y RETOMANDO LOS
41
VALORES DE RESPETO, HONESTIDAD Y
COMPROMISO, PODREMOS LLEVAR A
MORTEROS HACIA UN FUTURO MEJOR, DANDO
UNA MANO AL VECINO QUE TENEMOS AL
LADO, FORTALECIENDO LOS LAZOS QUE NOS
UNEN, SIENDO SOLIDARIOS Y, SOBRE TODO,
BUENAS PERSONAS.
HOY MÁS QUE NUNCA, EN MEDIO DE LA CRISIS
QUE ATRAVESAMOS, HAGO UN LLAMADO AL
DIÁLOGO Y A LA SENSATEZ.
ES FUNDAMENTAL QUE NOS UNAMOS COMO
SOCIEDAD PARA HACER FRENTE A LAS
DIFICULTADES Y MITIGAR EL DOLOR QUE
PUEDAN OCASIONAR.
CONFÍO EN QUE, CON LA VOLUNTAD Y EL
ESFUERZO DE TODOS, VAMOS A LOGRAR
SUPERAR ESTA ETAPA DIFÍCIL.
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RUEGO A DIOS QUE EL DIÁLOGO PREVALEZCA
SOBRE LAS PELEAS Y QUE LA SENSATEZ GUÍE
NUESTRAS ACCIONES, PARA QUE NUNCA
PERDAMOS LA PAZ SOCIAL QUE TANTO NOS
COSTÓ CONSEGUIR COMO ARGENTINOS.
LOS INVITO A TRABAJAR JUNTOS PARA HACER
UNA CIUDAD FUERTE.
MUCHAS GRACIAS, BUENAS NOCHES