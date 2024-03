Escultura conmemorativa de Sonia Torres, «va tomando forma»

0 0

La escultura conmemorativa de Sonia Torres, la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, fallecida en octubre pasado a los 94 años, está en pleno proceso para que en el transcurso del mes de marzo se incorpore al paisaje urbano de la ciudad de Córdoba.

Para ello, en su atelier de barrio Remo Copello, en el noroeste de la ciudad, la artista Trinidad Caminos trabaja sin pausa, a jornada completa y sin perder el entusiasmo.

Trinidad Castellanos, licenciada en Escultura y Profesora Superior de Educación en Artes Plásticas (UNC), es reconocida local e internacionalmente por la sensibilidad de su obra, en especial en mármol, por la que fue seleccionada para participar de numerosas exposiciones y simposios que la llevaron por países como Francia, Portugal, Italia, Chile, México o Qatar.

También se destaca en la escultura monumental en acero, tal como puede apreciarse en la obra “La Flor de los Vientos”, de 7 metros de alto por 7 de ancho, de armónicos pétalos en espiral que engalana el Parque del Kempes, cerca del Estadio de Fútbol.

Desde hace ya varios años, Trinidad se reparte entre dos continentes, Europa y Sudamérica, entre el atelier de mármoles de Carrara de Italia y su casa-taller de Córdoba, Argentina.

Allí es donde hoy esculpe en arcilla la figura de Sonia Torres.

La obra homenaje a Sonia Torres fue establecida por ley provincial en reconocimiento “por su ejemplar e inclaudicable lucha en defensa de los derechos humanos”.

Fue aprobada por la Legislatura el 15 de noviembre de 2023 (ley 10925).

Días después, el hoy gobernador Martín Llaryora firmó uno de los últimos decretos municipales de su gestión, en el marco de los 40 años de Democracia, autorizando el emplazamiento de la escultura frente a la sede de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba en la Plazoleta de la Merced, 25 de Mayo esquina Rivadavia.

Visita guiada

Interrumpiendo por un rato la faena, de mameluco y pañuelo, Trinidad recibió en el taller la visita de Giselle Parodi, la hija de Sonia Torres, y de la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, con la secretaria de Derechos Humanos, Tamara Pez, y parte del equipo encargado de llevar adelante la próxima Semana de la Memoria, con quienes Sonia trabajó durante muchos años.

“Es muy valioso todo lo que me puedan decir ustedes que la han conocido mucho. Me interesa que la miren y me comenten lo primero que les surja, ya sea de la expresión, del rostro, de la postura. Me sirve mucho”, les dijo amablemente.

Juntas miraron las fotografías ampliadas que sirven de guía y de inspiración, y repasaron anécdotas y datos que ilustraban su vida. «Para mí es muy importante que la obra pueda captar eso también, porque es una persona real, de esta época, con familia y amigos. Vengo trabajando con fotos, con videos y con espejos”, contó la artista.

Al momento de la visita ya había sido cargada con arcilla la estructura de hierro de la escultura y Trinidad se encontraba en la etapa de moldear los detalles.

“Esto es un proceso que lleva su tiempo y cuando esté listo podremos empezar a calcar para armar los moldes”, explicó.

La escultura definitiva será en resina con técnica de molde perdido.

