Llaryora visitó La Para, Villa Fontana y Obispo Trejo, localidades afectadas por temporales

El gobernador Martín Llaryora recorrió La Para, Villa Fontana y Obispo Trejo, localidades del departamento Río Primero que fueron azotadas por sendos temporales en febrero pasado.

En la oportunidad, 94 vecinos de La Para, 11 de Villa Fontana y 113 de Obispo Trejo recibieron aportes del gobierno provincial que les permitirán reponer daños materiales sufridos en la tormenta.

“Para mí es muy importante estar hoy aquí, porque es cumplir con la palabra comprometida. Y a mí me tocó conducir en situaciones así en San Francisco, cuando apenas asumí como intendente” , sostuvo el gobernador, y añadió que “uno no elige las crisis ni los hechos catastróficos, porque lamentablemente se dan. Lo que uno elige es cómo reaccionar ante eso, cómo ir para adelante.”

Seguidamente, Llaryora felicitó a los vecinos “por esa unión de pueblo para rescatar a todos. Son un ejemplo de superación, valentía y solidaridad.”

La inversión provincial, a través del Fondo Permanente para Situaciones de Desastre, fue cercana a los 83 millones de pesos en estos 218 vecinos de las 3 localidades.

“Más allá de la crisis, creo en un Gobierno presente, que en las malas no se borre. Nosotros no los dejamos solos. Sé que esta ayuda no recupera todo lo perdido, pero toda gota moja”, destacó el mandatario cordobés.

El gobernador ponderó las obras realizadas en La Para desde el día del temporal que se ejecutaron para que el agua pueda drenar, pero van a quedar y permitir que el día de mañana cuando llueva los vecinos estén más tranquilos. La inversión en esos trabajos fue de 200 millones de pesos.

Llaryora anunció aportes por 3 millones de pesos para el Consorcio Canalero para culminar obras, el mismo monto para el cuartel de Bomberos destinado a mejorar equipamiento, y otros 3 millones para Villa Fontana también para poder realizar tareas de remediación tras la tormenta.

En Obispo Trejo, por su parte, también se ejecutaron obras de mitigación, que tendrán efecto positivo en nuevas tormentas. “Aquellos que no nos olvidamos de dónde venimos, sabemos dónde debemos estar. El agua se fue rápido porque rápido llegaron las máquinas y nos pusimos a trabajar”, sostuvo al respecto el gobernador.

En la localidad, el mandatario anunció aportes por 20 millones de pesos para la cooperativa de mujeres que lleva adelante un proyecto de cultivo de flores y brinda oportunidades de trabajo; también 30 millones de pesos para la conformación del cuerpo de bomberos voluntarios.

Trabajo mancomunado

El intendente de La Para, Víctor Piana, sostuvo que “el pasado 8 y 9 de febrero nos tocó vivir una inundación nunca antes vista, eso nos puso a prueba y sacó lo mejor de nosotros. Quiero agradecer al Gobernador y todo su equipo, que se pusieron a disposición, se preocuparon, se ocuparon y nos ayudaron a contener.”

Su par de Villa Fontana, Villa Fontana, agregó que “estas situaciones nos ponen a prueba como sociedad. Le agradezco al Gobernador por poner los recursos a disposición, tanto económicos como humanos, para que nosotros los intendentes nos sintamos contenidos y poder hacer lo propio con los vecinos.”

Mientras que la mandataria de Obispo Trejo, Silbia Mansilla señaló que “gracias Gobernador por estar presente para contener a estas familias y traer esta ayuda que hace tanta falta, es un contexto económico muy difícil del país. Dar respuesta inmediatamente no es lo mismo que los recursos lleguen dentro de algunos meses. Tenemos las 2 manos del Gobernador.”

Viviendas y créditos a vecinos

En la oportunidad, 18 familias de las 3 localidades cumplieron el sueño de la casa propia, a través del programa Vivienda Semilla, y 48 vecinos recibieron créditos del Banco de la Gente y del programa Más Vida Digna, que les permitirán saldar deudas, impulsar emprendimientos o realizar refacciones en su vivienda, dependiendo el caso del préstamo otorgado.

Estuvieron presentes el Secretario de Gobierno, Augusto Pastore; la Secretaria de Economía Social, Rosalía Cáceres; el Secretario de Regulación Dominial, Fredy Magallanes; el Secretario de Acción Social, Eduardo Troncoso; y los legisladores Juan José Blangino y María Rosa Acevedo.

