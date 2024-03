Santa Fe-Córdoba: Ministros de Seguridad se reunieron en Rosario

0 0

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, viajó a la ciudad de Rosario para reunirse con su par santafecino, Pablo Cococcioni.

Luego del cónclave, el ministro cordobés ratificó el compromiso del gobierno provincial de trabajar junto a la hermana provincia de Santa Fe, a la vez que informó la decisión de reforzar la zona limítrofe.«Ya hemos reforzado con controles de nuestra Policía Caminera y Patrullas Rurales. En esto no hay bandería, no hay partido político, no tiene que haber diferencia en tema de la seguridad», indicó Quinteros.«Los vecinos -continuó- de Rosario lo están viviendo en carne propia y nosotros no podemos hacer distinción de ninguna manera. Creo que cada uno tiene que poner todo lo que pueda al servicio de restituir el orden y la paz social”.

Cabe destacar que el funcionario provincial, acompañado por el Jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, posteriormente viajó a San Francisco, donde puso en funciones al nuevo Jefe de la Departamental San Justo, Comisario Mayor Rubén Caporali.

Luego, el ministro se trasladó a Marcos Juárez, donde mantuvo una reunión con los responsables de la seguridad en este departamento y anunció el refuerzo de las fuerzas policiales y fuerzas tácticas.

