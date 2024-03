Firmaron convenio para la creación de un cuerpo de élite para combatir al narcotráfico.

0 0

Durante una conferencia de prensa que ofrecieron la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y su par local, Juan Pablo Quinteros se dio a conocer el convenio para la creación de un cuerpo de élite destinado a perfeccionar el combate al narcotráfico.

Quinteros comprometió el acompañamiento provincial a la política de seguridad nacional al manifestar que “no podemos perder ni un solo día en discusiones que nos distraigan del principal objetivo que es dejar a Córdoba, en mi caso, y a la Nación Argentina y a la República Argentina, en el caso de Patricia, como territorio absolutamente hostil para el narcotráfico”.

Sobre el particular dio cuenta de un convenio para la creación de los denominados Grupos Operativos de Lucha contra el Narcotráfico, centrados exclusivamente en la lucha contra el narcotráfico, que permiten crear instancias de cooperación entre las distintas agencias.

Esos cuerpos de élite fueron concebidos para superar las limitaciones jurisdiccionales que individualmente enfrenta cada fuerza de seguridad y optimizar la asignación de recursos, humanos y económicos, y fortalecer los mecanismos de intercambio de información y datos entre las fuerzas de Seguridad.

El acuerdo contempla no sólo el trabajo coordinado de distintas fuerzas de seguridad, sino también la labor conjunta de las fiscalías provinciales, nacionales y las distintas instancias del poder judicial, con personal que rota cada dos años y cursos de capacitación dictados por la DEA.

Juan Pablo Quinteros agradeció las respuestas inmediatas que la Nación le ha brindado a Córdoba en temas de su cartera y aseguró que “esta provincia va a acompañar la política de Seguridad Nacional”.

Subrayó que “la vamos a acompañar fuertemente porque en la lucha contra el narcotráfico, si no estamos juntos, no vamos a poder tener resultados positivos; son ellos o somos nosotros y no tenga duda ministra que vamos a ser nosotros”.

Por su parte la funcionaria nacional destacó la existencia del convenio de colaboración y adelantó que “vamos a trabajar una mesa de complementariedad de la conexidad de las causas”.

Explicó que “vamos a poner en marcha la ley 27.502, que es una ley de conexidad. ¿Qué significa? Que se sientan los miembros del Ministerio Público de Córdoba, los jueces de la Provincia, los jueces y fiscales federales, los ministerios de seguridad, y en conjunto analizan todas las causas que tienen una derivación que va más allá de la causa del microtráfico o del narcomenudeo”.

Agregó Bullrich que para que no suceda en Córdoba lo que está pasando en Rosario, ”trabajamos con firmeza, con convicción, mejorando la tecnología, la capacitación, las condiciones laborales, y como siempre decimos, cuidando a quienes nos cuidan”.

