TC Pista Pick Up: Auspicioso debut de Brezzo. Terminó en el cuarto lugar

En el debut del Brinkmanense Tomás Brezzo, dentro de la categoría TC Pista Pick Up, este domingo se corrió la segunda fecha del TC Mouras, TC Pista Mouras, TC Pick Up y TC Pista Pick Up.

El circuito «Roberto Mouras» de la Plata, fue escenario de la competencia.

Un auspicioso debut para el piloto de Brinkmann, que terminó en el cuarto lugar.

Informe

Fue una carrera peleada entre Castro y Faín, con el ingreso del pace car por una mala posición en la que había quedado Montanari, Frano aprovechó y logró pasar al primero y el segundo quedándose con la primera posición.

El podio lo completaron Marcos Castro e Ignacio Fadín que consiguieron el segundo podio consecutivo y los mantiene en competencia.

En el podio, Marcos Frano reconoció que no tenía una camioneta para ganar pero que luego de conseguir aventajarse solo restó aguantar y quedarse con la segunda fecha del TC Pista Pick Up.

Con este resultado, Faín continúa en la cima del campeonato.

