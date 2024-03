Por el Federal A: Sp. Belgrano debutó con una victoria

0 0

Por el Torneo Federal A de Fútbol, Sp. Belgrano de San Francisco debutó con una victoria, ante Sp. Las Parejas 1-0. Fue en el Estadio «Juan P. Francia», ante un buen marco de público.

El único gol, lo marcó Pablo Cortizo, a los 7 minutos del segundo tiempo.

Resultados 1° fecha:

Sportivo Belgrano 1 (Cortizo) – Sportivo Las Parejas 0

Independiente (CH) 3 (Sosa, Bassi y Gómez e/c) – DEPRO 1 (Fassino)

Gimnasia (CdU) 0 – El Linqueño 1 (Pavón Zárate)

Douglas Haig 1 (Olego) – 9 de Julio 1 (Vera)

Libre: Defensores de Belgrano.

Posiciones

Independiente (CH) 3

Sportivo Belgrano 3

El Linqueño 3

Douglas Haig 1

9 de Julio 1

Defensores de Belgrano 0

Gimnasia (CdU) 0

DEPRO 0

Sportivo Las Parejas 0

2° fecha:

9 de Julio vs Sportivo Belgrano

Sportivo Las Parejas vs Defensores de Belgrano

DEPRO vs Douglas Haig

El Linqueño vs Independiente (CH)

Libre: Gimnasia (CdU).

Fuente: Diario Sports San Francisco

