Federal A: Se jugó parcialmente la 2° fecha

Sportivo Belgrano de San Francisco, no pudo en Rafaela y cayó ante Nueve de Julio de esa ciudad. Fue por 1 a 0 con un gol sobre la hora.

Jugó casi todo el segundo tiempo con uno menos y fue superior a su rival.

Resultados 2° fecha

9 de Julio 1 (Quiroz) – Sportivo Belgrano 0

DEPRO 0 – Douglas Haig 4 (Caballucci, Olego, Serrano y Russo e/c)

El Linqueño 0 – Independiente (CH) 0

Sportivo Las Parejas vs Defensores de Belgrano – juegan este lunes

Libre: Gimnasia (CdU).

Posiciones

Independiente (CH) 4

El Linqueño 4

Douglas Haig 4

9 de Julio 4

Sportivo Belgrano 3

Defensores de Belgrano 0

Gimnasia (CdU) 0

DEPRO 0

Sportivo Las Parejas 0

3° Fecha

Sportivo Belgrano vs DEPRO

Independiente (CH) vs Gimnasia (CdU)

Douglas Haig vs El Linqueño

Defensores de Belgrano vs 9 de Julio

Libre: Sportivo Belgrano

Fuente: Diario Sports San Francisco

