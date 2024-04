Federal A de Fútbol: Se completó la cuarta, con derrota de Sp. Belgrano de San Francisco

0 0

Por la cuarta fecha de la zona 3 del Torneo Federal de Fútbol, Sportivo Belgrano de San Francisco, lo perdió en la última jugada en Lincoln.

De esta manera, suma una nueva derrota en condición de visitante.

Resultados 4° fecha

El Linqueño 1 (Sonzogni) – Sportivo Belgrano 0

9 de Julio 0 – Sportivo Las Parejas 1 (Androetto e/c)

DEPRO 1 (Valsangiácomo) – Defensores de Belgrano 0

Gimnasia (CdU) 1 (Baltoré) – Douglas Haig 1 (Aita)

Libre: Independiente (CH)

Posiciones

El Linqueño 8

Independiente (CH) 7

Douglas Haig 6

Defensores de Belgrano 6

Sportivo Belgrano 6

9 de Julio 5

Sportivo Las Parejas 3

DEPRO 3

Gimnasia (CdU) 1

5° fecha

Sportivo Belgrano vs Gimnasia (CdU)

Douglas Haig vs Independiente (CH)

Defensores de Belgrano vs El Linqueño

Sportivo Las Parejas vs DEPRO

Libre: 9 de Julio.

Fuente: Diario Sports San Francisco

