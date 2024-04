Federal A: Sp. Belgrano le ganó Gimnasia, se ubica en el 2° lugar y ahora visita al puntero

0 0

Sp. Belgrano de San Francisco le ganó a Gimnasia de Concepción del Uruguay y se mete en zona de clasificación. Por el Torneo Federal, Zona 3, la «verde» obtuvo un importante triunfo, que lo ubica en la segunda colocación.

El sábado 27, visita al puntero Independiente de Chivilcoy.

Resultados 5° fecha

Sportivo Belgrano 1 (Forlín) – Gimnasia (CdU)

Douglas Haig 0 – Independiente (CH) 1 (Olivera)

Defensores de Belgrano (Machado –p- y Gay) – El Linqueño 0

Sportivo Las Parejas 1 (Leineker) – DEPRO 1 (Valsangiácomo –p-)

Libre: 9 de Julio.

Posiciones

Independiente (CH) 10

Defensores de Belgrano 9

Sportivo Belgrano 9

El Linqueño 8

Douglas Haig 6

9 de Julio 4

Sportivo Las Parejas 4

DEPRO 4

Gimnasia (CdU) 1

6° Fecha

Independiente (CH) vs Sportivo Belgrano

Gimnasia (CdU) vs Defensores de Belgrano

DEPRO vs 9 de Julio

El Linqueño vs Sportivo Las Parejas

Libre: Douglas Haig.

Fuente: Diario Sports

Foto: Facebook Sp. Belgrano

