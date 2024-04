Club San Jorge: El Basquet es protagonista, este fin de semana. Recibe a Centro Social

0 0

El Basquet Asociativo, tiene su apuesta fuerte este fin de semana. En Brinkmann, se juega el clásico entre San Jorge y Centro Social.

No obstante, si bien juegan en U17 y primera división el viernes, adelantando el encuentro en todas las categorías, la U15 y la U19, se anticipan el miércoles 24; queda pendiente para la semana venidera los chicos de la categoría U13.

AGENDA DEPORTIVA

BÁSQUET

Se juega el clásico de la ciudad y recibimos en el polideportivo Santo a Centro Social con la siguiente programación de partidos.

U15 y U19, miércoles 24, desde las 19hs

U17 y Primera división, viernes 26 desde las 20hs

Mini básquet, sábado 27 desde las 9hs

Pendiente para la próxima semana la categoría U13

FÚTBOL INFANTIL

San Jorge recibe a Juniors de Suardi, séptima fecha del torneo apertura, este jueves 25 desde las 19hs.

“ENCUENTRO LA BANDA 2024”

La categoría 2015 va a participar del 1º TORNEO NACIONAL DE FUTBOL INFANTIL “LA BANDA 2024” este domingo 28.

FÚTBOL ESCUELITA

Las categorías 2016 y 2017 de la escuelita de futbol Los Santitos, van a participar del encuentro organizado por A. S. y D. Seeber, este domingo 28 desde las 9 horas.

FÚTBOL DE PRIMERA

Por la Sexta fecha del torneo apertura, San Jorge visita a Porteña Asociación, este domingo 28 desde las 15hs reserva y 17hs primera.

FÚTBOL FEMENINO

Las futbol femenino hace su debut oficial en la Liga Regional, recibiendo en el Padre Jorge Isaac, al Grupo C en la primera fecha, que tiene los siguientes partidos: San Jorge vs Tiro Federal y 9 de Morteros vs Juniors de Suardi, este domingo 28 desde las 11hs.

VOLEY

Fecha de primera división, el equipo de maxi vóley que hace las veces de primera visita al Social de Chipión, el viernes 26 desde las 21 horas.

MINI VOLEY

El semillero del vóley santo inicia con los encuentros, este domingo viajan al club 9 de julio de Morteros para disfrutar de la primera jornada de vóley.

NEWCOM

Encuentro libre en Centro Social, Los Guerreros del Santo van a estar participando con el equipo + 40 desarrollo y el equipo competitivo, este domingo 28.

BOCHAS

Los bochofilos de San Jorge participan del torneo organizado por el club Atlético Juventud de Rafaela, modalidad en parejas para las tres categorías, con sede en Suardi, San Francisco y Porteña, este domingo 28.

PÁDEL

Se juega la reprogramación del torneo, de categoría damas impares, organizado por Porteña Asociación con subsede en las canchas de San Jorge. inicia el día jueves 25 y finaliza el domingo 28.

