Sociedad Rural de San Francisco, sede de la Expo TodoLáctea 2024

0 0

Read Time: 6 Minute, 3 Second

La gran cita de la lechería argentina que se dará este 2024 en la Sociedad Rural de San Francisco, propone un sinnúmero de ofertas tecnológicas, de productos, insumos y servicios para el sector tambero e industrial entre sus atractivos. Es que la Expo TodoLáctea será la vidriera de las principales empresas que trabajan dentro de esta gran economía productiva, movilizando cada año más de U$S 10.000 millones entre producción primaria y su agregado de valor.

Desde la organización ya se ha confirmado el 100% de la venta de los stands diseñados, a los que hubo que agregar una megacarpa comercial, y una decena de nuevos lotes. Habrá compañías vinculadas a sistemas de ordeñe, nutrición, insumos para el tambo y la industria; también participarán los principales laboratorios veterinarios llevando muchas novedades en materia de soluciones sanitarias. Proveedores de genética, maquinaria e infraestructura para el tambo, serán otras opciones para apreciar en un predio preparado para la ocasión.

El ordeñe voluntario, un atractivo que mejora año a año

Compañías como DeLaval, GEA y Lely estarán mostrando toda su tecnología de ordeñe en TodoLáctea. Marcelo Catalá, gerente de grandes proyectos en DeLaval, adelantó que la empresa exhibirá su robot VMS 300 modelo 2024 y el alimentador automático de terneros CF1000. “El nuevo robot VMS tiene una serie de mejoras que se van a poder apreciar en la expo y, además, ahora permite ordeñar un número mayor de vacas que su predecesor”. La empresa –con un imponente stand en el corazón de TodoLáctea- llega con la compañía de Tetra Pak Argentina, que integra una empresa multinacional fundada en Suecia, que diseña y produce soluciones de envasado de cartón y procesamiento para la Industria alimentaria., y es parte de Tetra Laval Group, que incluye asimismo a DeLaval.

Catalá comentó que además expondrán un robot que mezcla y arrima el alimento a la vaca, denominado Optidúo; brindarán información sobre el avance en la cámara de scoring corporal que provee la firma y presentarán, entre otras tecnologías, el Flow Responsive Milking, un sistema que regula el vacío y pulsación en función del nivel de producción de la vaca, ordeñando de manera inteligente y que se puede aplicar tanto en los sistemas robotizados como en convencionales.

GEA también mostrará todo su potencial en San Francisco, con el DairyRobot R9500, de diseño inteligente, que brinda eficiencia, calidad de leche y flexibilidad. Además, arribarán con su tecnología In-liner Everything que realiza la rutina completa de estimulación, limpieza de pezones, despunte, ordeño y sellado sin retirar la unidad de ordeñe. Se sumarán a la propuesta de la compañía los collares de detección de actividad, rumia y comida, con indicadores de celo y salud; además de su línea de higiene en productos para el tambo. También su arrimador de comida F4800, que proporciona una alimentación automatizada y diferentes niveles de programación, y el Calf Feeders F4620 (alimentador automático) para terneras.

Por su parte la empresa Lely montará un destacado stand en el predio. “Allí estaremos mostrando todos nuestros productos, como robots de ordeño, robots de empuje, un robot de alimentación para guacheras y sumaremos un espacio de intercambio para que podamos conversar sobre los desafíos de la lechería en este año”, dijo Agustín Orella, de Lely Argentina, y añadió: “Además, en uno de los Tour Lecheros previstos para el viernes 10 de mayo, se podrá visitar el tambo de la familia Barra y observar 4 robots de ordeñe A5 y toda su tecnología funcionando”.

Las mejores opciones para alimentar tus vacas

Habrá un sinnúmero de propuestas en esta rama. La empresa de bionutrición animal Suplefeed hará fuerza con su producto Biosal. “Se trata de un potenciador de la digestión de fibra, lo que nos permite sacar energía e hidratos de carbono, de ingredientes como rollos, rastrojos de baja digestibilidad, y así poder mejorar esta última. Con esto, usamos menos granos en la dieta y ese grano se lo podemos dar a la vaca en producción”, comentó Andres Bugnon, su gerente de ventas.

A esta oferta, sumarán también la promoción de su Regulador Biológico Ruminal, compuesto por bacterias liofilizadas y levaduras vivas, capaces de consumir ácidos lácticos, aprovechar el almidón y estabilizar el rumen para aumentar la producción de carne y leche. “Además, mostraremos las bondades de AFI, nuestro activador de flora intestinal para los terneros en guachera”, subrayó.

De la mano de Teknal se podrá apreciar también una amplia paleta de opciones. Desde la firma destacaron que arribarán con su producto estrella Quantum Promilk, un sustituto de origen 100% lácteo diseñado especialmente para crianzas de alto rendimiento, que permite lograr los objetivos de baja mortandad y elevada ganancia de peso. “Como complemento para la crianza de los terneros sumamos Hidratex, que son sales de rehidratación oral que permiten disminuir la duración de las diarreas, aportar energía y ayuda a contrarrestar la acidosis metabólica, entre sus principales funciones”, agregaron.

Por su parte, Fernando Maguregui, socio gerente de Los Vascos SRL, adelantó que pisarán fuerte en la expo con su línea Clusters, con premezclas sólidas desarrolladas a partir de un cultivo de levaduras (DFM) y principalmente con R-Zeta. “Este último es un producto que sale un poco de la lógica de las mezclas sólidas tradicionales vitamínicas y minerales. Se trata de un regulador de consumo que tiene como principal característica que es para dar en comedero de autoconsumo. Regula el consumo y no necesita adaptación. No tiene ningún tipo de problema gastrointestinal, como acidosis, etc. Para ganadería de leche estamos en pleno desarrollo, pero sí ya está probado y siendo utilizado en ganadería de carne, donde estamos con mejoras de la conversión de kilo de balanceado x kilo de carne, entre 25% y 40%”, resaltó, al tiempo que comentó que a partir de este año se va a enfocar el producto en la recría de vaquillonas en tambo y a la terminación del macho.

Otra novedad en materia de nutrición llega a TodoLáctea de la mano de Rizosil, en producto referente de Rizobacter. Un Inoculante liofilizado diseñado para el tratamiento biológico de ensilados de forraje. Jonatan Camarasa, desarrollador de mercado para la firma, se expresó sobre algunas de sus principales características: “Posee cinco bacterias ácido lácticas, las cuales trabajan en armonía para bajar el Ph lo más rápido posible y consumir la menor cantidad de carbohidratos solubles, para así poder mantener la calidad nutricional del silaje. A esto, se le suma una bacteria adicional, que es Lactobacillus buchneri, que al cabo de 40 a 50 días acumula suficiente cantidad de ácido acético, para lograr estabilidad aeróbica. Además, el producto tiene otra ventaja, que es el 8% de enzimas, que trabajan en dos lugares. Uno al principio, liberando azúcares para la fermentación de la pared celular, y también en proceso fermentativo, cuando ya tenés el material ensilado, donde esas enzimas van trabajando a lo largo del tiempo y liberan azúcares de esa pared celular para que después lo pueda aprovechar el animal”, precisó.

Provimi será otro de los grandes referentes en alimentación para el ganado lechero que participará de la muestra con sus programas de nutrición. Además, estará presente en el stand el reconocido influencer Gastón Britos, veterinario y embajador de Provimi Cargill Argentina, junto a un nutrido grupo de asesores para promover sus líneas de productos para crianza sustentable y terneras con futuro.

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn