Continúan asesorías y testeos para VIH, sífilis y hepatitis 

El Programa provincial de VIH/sida, ITS y Hepatitis Virales, en colaboración con el equipo territorial del Laboratorio Central, continúan realizando asesorías y testeos rápidos de VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C, en dependencias provinciales y organizaciones no gubernamentales.

Vale recordar que se trata de un estudio voluntario, confidencial y gratuito, y puede solicitarlo cualquier persona a partir de los 13 años.

Es importante tener en cuenta que, si una prueba da positiva, el equipo realizará el asesoramiento y acompañamiento necesario.

La importancia del test

Las infecciones de transmisión sexual no siempre presentan síntomas, por lo que los especialistas del programa recomiendan hacerse la prueba si se tuvo al menos una relación sexual sin preservativo, si se planifica o cursa un embarazo (en cada trimestre y durante la lactancia) o si se mantienen relaciones sexuales con una persona embarazada (también, en cada trimestre de la gestación).

De este modo, se posibilita un diagnóstico temprano y el acceso a un tratamiento adecuado, permitiendo así sostener una buena calidad de vida.

Para consultas, el programa VIH/sida, ITS y Hepatitis Virales cuenta con la línea telefónica 0351- 4338919; el correo electrónico programaprovincialvihcordoba@hotmail.com; la vía WhatsApp 351-704-82-22; la página de Facebook Programa sida Córdoba; y también la cuenta de Instagram: @programa_provincialvih.

