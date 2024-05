Federal A: Sportivo empató ante Douglas Haig y vuelve a ser puntero

0 0

Read Time: 42 Second

Sportivo Belgrano y Douglas Haig de Pergamino, empataron 1 a 1. Fue por la séptima fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A.

Más allá que no pudo ganar, lo mismo es puntero de su grupo.

Resultados 7° fecha:

Sportivo Belgrano 1 (Cortizo) – Douglas Haig 1 (López)

Defensores de Belgrano 1 (Kruger) – Independiente (CH) 1 (Olivera)

Sportivo Las Parejas 6 (Romero e/c, Leineker x2, Strasorier, Bonet y Zeballos) – Gimnasia (CdU) 1 (Gómez)

9 de Julio 2 (Bianciontti –p- y Alfaro) – El Linqueño 1 (Pavón)

Libre: DEPRO

Posiciones

Defensores de Belgrano 13

Sportivo Belgrano 13

Independiente (CH) 11

El Linqueño 9

Sportivo Las Parejas 8

9 de Julio 7

DEPRO 7

Douglas Haig 7

Gimnasia (CdU) 1

8° Fecha

El Linqueño vs DEPRO

Gimnasia (CdU) vs 9 de Julio

Independiente (CH) vs Sportivo Las Parejas

Douglas Haig vs Defensores de Belgrano

Libre: Sportivo Belgrano

Fuente_: Diario Sports San Francisco

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn