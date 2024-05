Más de 230 Municipios ya adhirieron al Programa de Fortalecimiento Educativo Territorial

“Si uno le puede dejar algo a su comunidad, es la educación. Y lo que nosotros estamos haciendo no es fácil, es agarrar un sistema y lo estamos volviendo disruptivo”, completó el gobernador.

“Para nosotros es esencial el tema educativo. No es un programa obligatorio, es optativo. La educación siempre fue importante, pero en la actualidad lo es más que nunca, porque estamos en el mundo del conocimiento”, expresó el mandatario provincial, y destacó que “esta reforma educativa es un cambio de paradigma”.

El Programa provincial de VIH/sida, ITS y Hepatitis Virales, en colaboración con el equipo territorial del Laboratorio Central, continúan realizando asesorías y testeos rápidos de VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C, en dependencias provinciales y organizaciones no gubernamentales. Vale recordar que se trata de un estudio voluntario, confidencial y […]