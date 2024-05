Federal A: Sp. Belgrano rescató un punto de Las Parejas

0 0

Por el Federal A de Fúrbol, Sportivo Belgrano empató sin goles como visitante frente a su Sp. Las Parejas

La «Verde» rescató un punto importante, a pesar que está fuera de la clasificación.

El partido correspondió a la 10° fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A.

Resultados

Sportivo Las Parejas 0 – Sportivo Belgrano 0

El Linqueño 1 (Medina) – Gimnasia (CdU) 0

DEPRO 0 – Independiente (CH) 0

9 de Julio 4 (Peralta, Quiroz –p- y Alfano x2) – Douglas Haig 0

Libre: Defensores de Belgrano

Posiciones

Defensores de Belgrano 17

Sportivo Las Parejas 15

El Linqueño 15

9 de Julio 14

Sportivo Belgrano 14

Independiente (CH) 12

DEPRO 9

Douglas Haig 8

Gimnasia (CdU) 2

Próxima fecha:

Sportivo Belgrano vs 9 de Julio

Defensores de Belgrano vs Sportivo Las Parejas

Douglas Haig vs DEPRO

Independiente (CH) vs El Linqueño

Libre: Gimnasia (CdU)

Fuente Diario Sports San Francisco

