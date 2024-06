Federal A: Sp. Belgrano ganó de visitante y entró en zona de clasificación

0 0

Sportivo Belgrano de San Francisco, subió a zona de clasificación, en la Zona 3 del Torneo Federal de Fútbol, al derrotar a Defensores de Pronunciamiento por 3-0.

De esta manera, quedó en la tercera ubicación de la tabla.

La «Verde» tiene un partido trascendental en la próxima fecha, al recibir en su estadio a El Linqueño.

Resultados Fecha 12

DEPRO 0 – Sportivo Belgrano 3 (B. Flores –p-, Turina y L. Flores)

Gimnasia (CdU) 0 – Independiente (CH) 0

El Linqueño 0 – Douglas Haig 1 (Sandona)

9 de Julio 0 – Defensores de Belgrano 2 (Kruger y Bassani)

Libre: Sportivo Las Parejas

Posiciones

Defensores de Belgrano 21

El Linqueño 18

Sportivo Belgrano 18

Sportivo Las Parejas 16

9 de Julio 15

Douglas Haig 14

Independiente (CH) 14

DEPRO 9

Gimnasia (CdU) 3

Fecha 13

Sportivo Belgrano vs El Linqueño

Sportivo Las Parejas vs 9 de Julio

Defensores de Belgrano vs DEPRO

Douglas Haig vs Gimnasia (CdU)

Libre: Independiente (CH)

