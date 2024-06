Federal A: Sp. Belgrano empató en Pergamino y mantiene la punta

Por la Zona 3 del Torneo Federal A de Fútbol, Sportivo Belgrano de San Francisco rescató un empate ante Douglas Haig de Pergamino, y sigue en la punta.

En la próxima fecha tendrá fecha libre.

Resultados 16° fecha

Douglas Haig 0 – Sportivo Belgrano 0

Independiente (CH) 0 – Defensores de Belgrano 0

Gimnasia (CdU) 1 (Germanier) – Sportivo Las Parejas 0

El Linqueño 0 – 9 de Julio 2 (Bianciotti –p- y Alfano)

Libre: DEPRO

Posiciones

Sportivo Belgrano 28

Defensores de Belgrano 28

9 de Julio 22

El Linqueño 22

Sportivo Las Parejas 20

Independiente (CH) 18

Douglas Haig 15

Gimnasia (CdU) 10

DEPRO 9

Fecha 17

DEPRO vs El Linqueño

9 de Julio vs Gimnasia (CdU)

Sportivo Las Parejas vs Independiente (CH)

Defensores de Belgrano vs Douglas Haig

Libre: Sportivo Belgrano

Fuente: Diario Sports San Francisco