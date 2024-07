Vacaciones de invierno: Teatro, Música, Lectura Talleres Culturales, y mucho más

Suena la última campana del semestre y comienza el receso invernal en el que la Agencia Córdoba Cultura acompaña a las familias con actividades para todas las edades.

Tanto los niños como los grandes podrán disfrutar de propuestas que traen consigo el aprendizaje, la observación, el disfrute y la sorpresa.

La programación incluye teatro, música, lecturas, talleres culturales, actividades didácticas y lúdicas, dibujos, cuentos, cine y mucho más.

Dentro de la extensa grilla de alternativas, se destaca la nueva producción de la Comedia Infantojuvenil, Cenicienta Desencadenada, que se presenta en el Teatro Real. La historia mil veces contada de la princesa y el zapato se pone patas para arriba cuando la protagonista descubre que vivir entre la realeza puede darle más de un dolor de cabeza.

A la manera de los antiguos espectáculos medievales, el relato está contado a través de la participación de payasos, acróbatas y malabaristas que invaden la escena, cambiando de personaje según la ocasión.

Para disfrutar de la lectura, la música y el teatro, del 5 al 21 se realizará la 14° Feria del Libro Infantil en el Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401), con entrada libre y gratuita. Durante todos los días, se podrán recorrer los stands de las principales editoriales que ofrecen sus libros y disfrutar de funciones de cine, teatro, música y títeres. Además, habrá un living de letras con narradores, talleres y presentaciones de libros, entre otras actividades lúdicas.

En la localidad de Río Cuarto, la propuesta principal es el Festival de Invierno (FIVI) que se desarrollará entre 8 y 21 de julio en el Centro Cultural Leonardo Favio y el Centro Cultural Viejo Mercado. Allí se podrá disfrutar del séptimo arte y otros espectáculos de la mano de destacados artistas de la escena provincial.

El Centro Cultural Viejo Mercado, en tanto, será el escenario para las presentaciones artísticas con diferentes propuestas escénicas y música infantil.

Estas son solo algunas propuestas de todas las actividades planificadas para las vacaciones de invierno. La grilla completa, con los eventos organizados por espacio cultural y detallados con fecha y hora, a continuación.

Archivo Histórico Provincial – Av. Poeta Lugones 401

Viernes 12 y 19

De 14 a 16. Recuerdos encontrados: Taller de álbum familiar

Desde el Archivo Histórico Provincial se propone este taller como un espacio de recuperación de la memoria familiar y en consecuencia, una reconstrucción de la memoria colectiva, a través de fotografías de producción doméstica que se encuentren en colecciones particulares. Asimismo, favorecer los vínculos intergeneracionales y reivindicar la importancia de la historia de transmisión oral. Este taller está propuesto en dos encuentros de aprendizaje y trabajo de manera presencial, destinado a grupos familiares (a partir de los 6 años), con un máximo de 5 personas por grupo familiar. Inscripciones, acá.

Biblioteca Córdoba (27 de abril 375)

Lunes 8

A las 16.30. Ronda de cuentos clásicos y juegos

Docente Ailin Albarenque. A partir de la lectura de un cuento clásico a disposición en la biblioteca se procede a armar grupos con los asistentes para desarrollar dinámicas y juegos en torno a la lectura anterior, en 4 postas o propuestas. (material de la docente/tallerista) Sonará una alarma para que el público pueda participar de todas las actividades. Tiempo entre las actividades 15 minutos. Entrada libre y gratuita.

Miércoles 10

A las 15.30. Cine con pochoclos: La canción del mar (de Tomm Moore, 2014, Irlanda)

La historia del viaje a casa del último Niño Foca. Después de la desaparición de su madre, Ben y Saoirse son enviados a vivir con su abuela a la ciudad. Cuando deciden volver a su casa junto al mar, su viaje se convierte en una carrera contra el tiempo a medida que se internan en un mundo que Ben sólo conoce a través de las leyendas que le narraba su madre. Pero éste no es un cuento para dormir; estas criaturas llevan en nuestro mundo demasiado tiempo. Ben pronto se da cuenta de que Saoirse será la clave para su supervivencia. Edad recomendada: a partir de 6 años. Entrada libre y gratuita.

A las 18. Cine con pochoclos: El Malvado zorro feróz (de Benjamín Renner y Patrick Imbert, Francia, 2017)

Aquellos que piensan que la campiña es un lugar tranquilo y pacífico están equivocados, allí se encuentran animales particularmente agitados, un Zorro que piensa que es un pollo, un Conejo que hace la cigüeña y un Pato que quiere reemplazar a Santa Claus. Si deseas tomarte unas vacaciones, pasa de largo y sigue tu camino. Entrada libre y gratuita.

Viernes 12

A las 17. Taller de diseño de alienígenas

Taller de diseño de razas alienígenas, donde los niños y los jóvenes tendrán la oportunidad de dar rienda suelta a su imaginación y crear seres de otro mundo. A cargo del Prof. Koshiro Iwamura e Ing. Martín Casatti. Entrada libre y gratuita.

Martes 16

A las 16.30. Ronda de cuentos clásicos y juegos

Docente Ailin Albarenque. A partir de la lectura de un cuento clásico a disposición en la biblioteca se procede a armar grupos con los asistentes para desarrollar dinámicas y juegos en torno a la lectura anterior, en 4 postas o propuestas. (material de la docente/tallerista) Sonará una alarma para que el público pueda participar de todas las actividades. Tiempo entre las actividades 15 minutos. Entrada libre y gratuita.

Miércoles 17

A las 15.30: Cine con pochoclos: Dilii en París (de Michel Ocelot, Francia, 2018)

Dilili, una joven que llega de Nueva Caledonia(Isla del Pacífico sur) a Francia, cuenta con la ayuda de su amigo repartidor para investigar una serie de misteriosos secuestros de chicas jóvenes en el París de la Belle Époque. En el curso de su investigación se encontrará con múltiples personajes extraordinarios que le irán dando pistas.Edad recomendada: a partir de 6 años. Entrada libre y gratuita.

A las 18. Cine con pochoclos: El Malvado zorro feróz (de Benjamín Renner y Patrick Imbert, Francia, 2017)

Aquellos que piensan que la campiña es un lugar tranquilo y pacífico están equivocados, allí se encuentran animales particularmente agitados, un Zorro que piensa que es un pollo, un Conejo que hace la cigüeña y un Pato que quiere reemplazar a Santa Claus. Si deseas tomarte unas vacaciones, pasa de largo y sigue tu camino. Entrada libre y gratuita.

Jueves 18

A las 16.30. Ronda de cuentos clásicos y juegos

Docente Ailin Albarenque. A partir de la lectura de un cuento clásico a disposición en la biblioteca se procede a armar grupos con los asistentes para desarrollar dinámicas y juegos en torno a la lectura anterior, en 4 postas o propuestas. (material de la docente/tallerista) Sonará una alarma para que el público pueda participar de todas las actividades. Tiempo entre las actividades 15 minutos. Entrada libre y gratuita.

Viernes 19

A las 17. Los adultos mayores cuentan

Un encuentro mágico donde las generaciones se entrelazan. Los abuelos, con sus voces cálidas y pausadas, toman la palabra. Sus cuentos son como tesoros recuperados de antiguos baúles. Los adultos mayores no solo cuentan historias; también comparten sus propias vivencias. Entrada libre y gratuita.

Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401)

Del 5 al 21

14° Feria del Libro Infantil

La Feria Infantil del Libro, un clásico en vacaciones de invierno, abrirá sus puertas de lunes a sábados de 14 a 20 y domingos de 11 a 20. Las instalaciones del Centro Cultural Córdoba se colman de propuestas para disfrutar en familia. Durante todos los días, se podrá recorrer los stands de las principales editoriales que ofrecen sus libros y disfrutar de funciones de cine, teatro, música y títeres a las 16 y a las 18 (las entradas deben retirarse con una hora de antelación en la mesa de informes; se entregarán, sin excepción, dos localidades por persona).

Además, habrá un living de letras a las 17 con narradores, talleres y presentaciones de libros, entre otras actividades lúdicas. Todo con entrada libre y gratuita.

Centro de Arte Contemporáneo Antonio Seguí (Parque del Chateau)

Del 9 al 14

De 15 a 16.30. A jugar con IA

Vení a jugar al CAC con inteligencia artificial. Una actividad que apunta a desarrollar la creatividad mediante IA en base a historietas, dibujos y mucho más. Dirigido a niños/as a partir de los 6 años de edad. Entrada gratuita.

Martes 9, jueves 11 al domingo 14



Desde las 12 hasta las 19. Llamá y escúchame

Instalación con un teléfono conectado a unos parlantes para que toda persona pueda hablar y escucharse, a la vez que otros la escuchan. Entrada gratuita.

Desde las 12 hasta las 19. Dibuja en la ciudad

En unos paneles, situados en el patio interno, los niños y niñas podrán dibujar y garabatear libremente sumando al dibujo del artista. Entrada gratuita.

Espacio Cultural Museo de las Mujeres (Rivera Indarte 55)

Jueves 11 y 18

A las 15. Pogo en el MUMU – Kids!

Taller de dibujo colectivo con Carbonillas Projekt pensado para niños de entre 6 a 16 años. Carbonillas Projekt y el Espacio Cultural Museo de las Mujeres invitan a participar en la realización de un gran dibujo colaborativo, donde los visitantes podrán interactuar entre sí y con las exhibiciones presentes por medio de los recursos que nos aporta el dibujo. Sin importar el rango de habilidad que creas tener, los Carbonillas les acompañarán durante el proceso. Entrada libre y gratuita.

Museo de Ciencias Naturales (Av. Poeta Leopoldo Lugones 395)

Viernes 12

A las 20. Inauguración de la muestra: Biodiversidad en apuros

Esta muestra pone en relieve la importancia del cuidado de la biodiversidad biológica a través de diversas intervenciones, poniendo especial énfasis en la fauna y las problemáticas actuales que impactan directamente sobre ella. Se trata de una exposición sobre el trabajo que realizan las distintas instituciones para controlar y resguardar el patrimonio natural de la provincia, proponiendo acciones que estén al alcance de todos para sumar a la protección de la casa común. La muestra se extiende hasta el 15 de diciembre. La inauguración es con entrada libre y gratuita. La muestra se podrá visitar de martes a domingo de 10 a 19.

Lunes 15, miércoles 17 y viernes 19

A las 10 y a las 15. Taller: Exploradores del Patrimonio Cordobés

Taller para niños de 8 a 12 años orientado a promover el cuidado del patrimonio natural y cultural de la provincia de Córdoba a través de la profundización en el conocimiento del mismo. Organiza: División Patrulla Ambiental, Área Patrimonio Cultural y Museo de Ciencias Naturales. Público al que va dirigido: niños de 8 a 12 años. Inscripciones al mail laboratoriomcnc@gmail.com. Cupo limitado. Entrada gratuita.

Sábado 20 y 27

A las 15. Adivinero Natural.

Un taller para chicos y chicas con ganas de explorar animales, plantas y palabras. Te invitamos a jugar con la palabra y el misterio. Este taller es un convite de adivinanzas escritas por poetas de Córdoba y Uruguay. Acércate para observar, crear y divertirte con las palabras. Coordinan: Sole Rebelles, Juan Maieron. Dirigido a toda la familia. Entrada libre y gratuita. Cupo limitado.

Viernes 26

A las 10:30. “Cienciamagiando: una ciencia con magia”.

¿Qué tienen que ver las ciencias y la magia? ¡Muchísimo!, pues en la física y matemática cuentan con una gran cantidad de experiencias que, si otra persona no sabe que los estamos usando, lograremos sorprenderla. El objetivo es presentar de forma amena diversos juegos de magia, descubrir la base matemática y física que descansa en muchos de ellos y aprender a realizar los trucos que permitan sorprender a todo tipo de espectadores

Las actividades propuestas son experimentos, experiencias científicas, simulaciones, demostraciones, dinámicas interactivas, siempre que incluyen: aspectos científicos, técnicos, tecnológicos, sociales y ambientales. Coordinador de la actividad: Ing. Marcelo Alejandro Toledo. Dirigido al público escolar. Entrada libre y gratuita, con cupo limitado.

Museo del Cuarteto (Rivera Indarte 199)

Sábado 6, 20 y 27

A las 16:30. Visitas guiadas exclusivas por el Museo

En el Día de Córdoba, inauguramos las visitas guiadas junto a Marcos Merlini y Daniel Franco, referentes del Cuarteto. ¡Recorré junto a ellos el Museo del Cuarteto y conocé en profundidad su historia! Entrada libre y gratuita con inscripción previa ingresando en el link: AQUÍ

Domingo 7

A las 17. Poseidón y la mar chiquita

Obra de títeres infantil. Navegando en altamar, el valiente Capitán Beta naufraga tras una tormenta y aparece en las aguas de Mar Chiquita. Poseidón, el dios de todos los mares, acudirá en su ayuda. Entrada libre y gratuita con inscripción previa

Museo Emilio Caraffa (Av. Poeta Lugones 4011)

Del 9 de julio de martes a domingos y feriados

De 10 a 19. Acordeón de historias compartidas

Se trata de la creación, en un cuaderno con formato de acordeón, de un cadáver exquisito. A partir de instrucciones, quienes visiten el museo durante las vacaciones podrán intervenir el cuaderno creando de manera individual una obra colectiva. Actividad coordinada por el Área de Educación del museo. Destinada para familias y para todo público. Se puede realizar con la entrada del museo.

Del martes 9 al 19 de julio de martes a domingos y feriados

De 10 a 19. Búsqueda del tesoro en el MEC

Se trata de una actividad de búsqueda de obras con el objetivo de recorrer el museo de manera lúdica, detenida, divertida y distinta. Con una lupa y una hoja con pistas que se entrega en la recepción, los visitantes podrán explorar el museo en busca de obras específicas. Actividad coordinada por el Área de Educación del museo. Destinada para familias y para todo público. Se puede realizar con la entrada del museo.

Martes 9, 16, 23 y 30 de julio

A las 17. ¿Y cómo suena ese cuadro?

La actividad consiste en visitar alguna de las salas para imaginar el sonido de las obras del museo e interpretarlo con instrumentos musicales creados con elementos reciclados. Tiene por objetivo brindar una experiencia musical donde las infancias puedan crear música usando como disparador las obras expuestas en el museo. Destinada para infancias. y sus familias. Entrada gratuita con cupo. Inscripciones completando el formulario: https://forms.gle/ePqvUc4zkFAFtRzm8

Miércoles 10 y 17 y Sábado 13

A las 16. Taller de Collagraph

Propuesta de creación en el marco de la exposición “Original y Múltiple. Tres grabadoras cordobesas en la colección del MEC”. En esta actividad se invita a conocer nociones básicas para la elaboración del collagraph, técnica contemporánea del grabado aditivo y en relieve. En el taller se aprenderá a realizar una matriz de collagraph, entintar y poder obtener múltiples copias. Destinada para infancias de 5 a 14 años. y sus familias. Entrada gratuita con cupo. Inscripciones por mail a mec.educacion@gmail.com

Jueves 11 y 18 y sábado 20 de julio

A las 16. Taller de Stencil

Propuesta de creación en el marco de la exposición “Original y Múltiple. Tres grabadoras cordobesas en la colección del MEC”. En esta actividad se invita a aprender nociones básicas para la elaboración del stencil, técnica de producción contemporánea asociada al grabado tradicional. El stencil se produce a través de la fabricación de plantillas que caladas con un diseño previo, pueden estamparse sobre diferentes superficies utilizando la pintura adecuada. Destinada para adolescentes y jóvenes a partir de los 14 años. Entrada gratuita con cupo. Inscripciones por mail a mec.educacion@gmail.com

Viernes 12

A las 15. Taller de Paper Toy

Actividad de creación de Paper Toys, juguetes de papel que datan de la antigüedad y su origen se vincula al origami. A partir de plantillas y moldes se crearán paper toys de papel y luego se customizarán. Propuesta coordinada por la artista Cecilia Candia. Destinada para adolescentes de 12 a 16 años. Entrada gratuita con cupo. Inscripciones completando el formulario: https://forms.gle/A9675TYixLZYzCD68

Domingo 14 y 21

A las 15. Lolo y la luciérnaga

En Propuesta integral dancística, lúdica y musical para las infancias a cargo del grupo de música teatro TUPÁ. Un encuentro entre una luciérnaga y un músico trae nuevas ideas para sus vidas llenas de creatividad y esperanza. Estos personajes que viven en sierras chicas se hacen amigos y comienzan a crear música y danza sorprendiendose de esta capacidad. Pero también tendrán que aprender a convivir, comunicarse, motivarse y resolver ciertos devenires y desafíos. Destinado para primeras infancias de 3 a 7 años con entrada gratuita.

Martes 16 y 23

De 10.30 a 11.30 y de 12 a 13. Toco con poco: construcción de cosofonos

Taller de exploración sonora y construcción de instrumentos con materiales reciclados. se construirán 3 cosofonos: “Tres en uno”, ” Corneta pato” y “Maracas enanas “. Se realizará un cierre con ronda canciones utilizando lo construido. Destinado para infancias y sus familias. Entrada gratuita con cupo. Inscripciones, completando el formulario acá.

Miércoles 24

A las 15. Toco con poco: construcción de Tambor lonero

Taller de exploración sonora y construcción de instrumentos con materiales reciclados. Materiales y herramientas: Tacho plástico de 10 o 20 litros, alambre galvanizado grueso 3 mts, lona toldo o pileta 50x50cm, 8 mts soguita N* 3 o’ 4, Pedazo manguera común, 40 cm, tijera y trincheta. Destinado para adolescentes de 13 a 16 años. Entrada gratuita con cupo. Inscripciones, completando el formulario acá.

Domingo 28

A las 16. ¿Dónde está mi risa?

Tidina perdió su risa. No sabe dónde, ni por qué. Con la ayuda de su inseparable amiga Valerina, y su mejor aliado -el público- irán atravesando disparatadas situaciones para recuperarla. ¿Lo lograrán? ¿Dónde está mi risa? es un espectáculo para todo público -especialmente para las infancias-, creado por sus intérpretes con técnicas del clown y del teatro físico, con música en vivo, que invita a los espectadores a formar parte de la misma siendo activos en esta aventura. La obra pone en relieve valores como la amistad, la cooperación, la alegría, la perseverancia, promoviendo el juego y la risa como parte fundamental de una vida en bienestar. Esta propuesta en pequeño formato permite adecuarse a todo tipo de espacios, sin requerimientos técnicos complejos. Destinado al público general con entrada gratuita.

Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte (Rosario de Santa Fe 218)

Miércoles 10

A las 16. Taller de danzas “Bailemos en familia mientras el Monte está”

A cargo de la docente y bailarina Geraldine Maurutto, ofrece un taller de exploración de danzas afro-latinoamericanas. Los niños podrán jugar con su corporalidad imaginando distintos animales posibles.Entrada libre y gratuita

Jueves 11

A las 16.Taller “Fauna Poética: Cantos y Poesías sobre Animales”

A cargo de la artista Soledad Rebelles brinda un taller de poesías y cantos referentes a animales protectores con narración, juegos, fábulas y cuentos de animales de escritores cordobeses. Juego con las infancias. Rondas y cuentos.Entrada libre y gratuita

Miércoles 17

A las 16.Taller “Creación de Animales Mitológicos”

A cargo de María Debanne ofrece un taller de armado de animales en base a materiales reciclados. Es una experiencia artística y educativa que invita a los participantes a explorar el mundo de los animales legendarios y mitológicos a través del uso de materiales reciclados. En este taller, los participantes aprenderán sobre la importancia del reciclaje y la sostenibilidad mientras dejan volar su imaginación para crear criaturas inspiradas en mitos y leyendas de todo el mundo. Entrada libre y gratuita

Jueves 18

A las 16.Taller de ilustración “Animales imaginarios”

A cargo de la artista plástica Analía Colque. Éste es un taller de imaginación y creación (ilustración) de personajes/animales. Los niños podrán jugar imaginando distintos animales posibles, con cuerpo y características de otros, realizando animales híbridos. Entrada libre y gratuita

Miércoles 24

A las 16. Taller de música “Jugando con animales”

A cargo del profesor de música Christian Gómez. Junto a un músico acompañante, el taller invita a cantar y armar instrumentos con los cuáles reconocer en letras de artistas músicos cordobeses el patrimonio natural de nuestra provincia, en especial canciones que destaquen a diferentes animales. Entrada libre y gratuita

Jueves 25

A las 16. Taller creativo “Fantasbulario”

A cargo del artista plástico Guillermo Valarolo. Taller de creación y realización de animales fantásticos que se produzcan de una imposible evolución genética con piezas de la colección. Los niños podrán jugar imaginando distintos animales posibles, con cuerpo y características de otros, realizando animales híbridos. Entrada libre y gratuita

Museo Evita Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511)

Miércoles 10

A las 16. Cine infantil: Manuelita (de Manuel García Ferré, Argentina, 1999)

Nació en una isla fantástica y creció en un hogar lleno de ternura, cuidada por su familia y por sus dos grandes amigos. Es Manuelita, una pequeña tortuga curiosa y carismática que, enamorada de un atractivo galápago, decide un día volar en globo hasta París. Repite el miércoles 17 a las 16. Entrada gratuita con cupo de 90 personas por orden de llegada.

Viernes 12

A las 16. Cine infantil: Anteojito y Antifaz (de Manuel García Ferré, Argentina, 1972)

Película de dibujos animados en la que los protagonistas, Antifaz y Anteojito, buscan inventar la fórmula de la invisibilidad, y mediante maquinaciones de la bruja Cachavacha, alejan a Anteojito de Antifaz enrolándole en una carrera como cantante lírico. Esta película fue ganadora en el Festival Internacional de Gijón de 1972, con el Primer Premio Pelayo de Oro, y otros dos premios especiales. Repite el miércoles 24 a las 16. Entrada gratuita con cupo de 90 personas por orden de llegada.

Sábado 13, domingo 14 y sábado 20

A las 15. ¡Las obras del museo ocultan cosas maravillosas!

Taller interactivo para recorrer las salas a través de la Realidad Aumentada (RA) y descubrir y experimentar las obras de arte de una manera lúdica y novedosa. Además, los niños tendrán la oportunidad de crear su propio avatar con la ayuda de Chat GPT. Para participar se debe completar este formulario.

Viernes 19

A las 16. Cine infantil: Petete y Trapito (de Manuel García Ferré, Argentina 1975)

Trapito, un espantapájaros con un corazón de oro, salva la vida a Salapín, un simpático Gorrión. Surge una inseparable amistad y viven una historia llena de peligros, aventuras, risas pero también instantes realmente tristes. Aparecerán amigos como Larguirucho, Espumita y Caballito de Mar, pero también malvados enemigos como el pirata Mala Pata y el Pulpo Cruel. Repite el viernes 25 a las 16. Entrada gratuita con cupo de 90 personas por orden de llegada.

Paseo del Buen Pastor (Av. Hipólito Yrigoyen 325)

Sábado 6 y domingo 7

A las 15. De Paseo en el Buen Pastor: Flap Circo de formas

El grupo “La Termostática, compañía dominguera de circo” presenta su espectáculo “Flap Circo de formas“. Espectáculo unipersonal absurdo y cómico empeñado en recuperar la magia de los juegos perdidos en la sociedad de consumo: nos sorprenderá con números de malabarismo, equilibrio, humor, música y mucho swing. A partir del encuentro de una caja de herramientas muy particular “Mamani” va sorteando dificultades que el mundo actual le presenta: aturdimiento de publicidades, ventas televisivas, música comercial, voces del más allá, fórmulas y recetas de cómo ser, pero él sólo quiere jugar a su ritmo, con su música y con su herencia cultural ¿logrará hacerlo? El público será su principal aliado, con él generará empatía e identificación y a su vez lo hará partícipe, en este viaje de tránsito por el tiempo. El tiempo como dimensión de presencia, los juegos de otros tiempos como activación, no del pasado que se hace presente, sino como resignificación de un presente lúdico. Entrada libre y gratuita.

Sábado 13 y domingo 14

A las 15. De Paseo en el Buen Pastor: Circo Cambalache

El Circo Cambalache presenta su espectáculo de humor y circo para todo público. Musicalizado en vivo con acordeón, percusión y el público es el protagonista todo el tiempo. Esfera de cristal, platos chinos, cuchillos, diábolos y otras destrezas hacen de este un show de alto impacto. Desde el 2017 los productores de este espectáculo han investigado y trabajado en la fusión de la música, el humor y el circo. En los veranos participa en el Paseo de Las Higueras del ciclo Teatro y Circo bajo las estrellas y la noche de los niños en Santa Rosa de Calamuchita. Un show para divertirse y asombrarse en familia. Entrada libre y gratuita.

Sábado 20 y domingo 21

A las 15. De Paseo en el Buen Pastor: Combinados

La Compañía Santuanimé presenta su espectáculo de Circo, clowns, malabares “Combinados”. Obra en formato de varieté en la que Ela y Maca van desarrollando diversos números de un humor delirante y absurdo. A medida que transcurren los números ellos van logrando una amalgama que los lleva mucho más allá de las habilidades individuales hasta el punto de lograr combinaciones de destreza mucho más complejas mostrando las posibilidades infinitas del trabajo en equipo. Dramaturgia: Javier Goffré, Gabriela Rojo – Dirección: Javier Goffré. Entrada libre y gratuita

Salón de los Gobernadores (Chacabuco 1314)

Martes 16

A las 11. Títeres de mesa: “Los Cuentos que se Comió el Sapo”

Santiago Mateos y Hernán Danza ponen en escena esta obra de títeres con la técnica teatro de papel, libro pop-up. Dos narradores vienen a presentar los cuentos que se ha comido el sapo. Traen un libro-objeto que desplegará escenarios para contar historias. El público elige una de un repertorio de cuatro cuentos breves: “Vuelo primavera”, “Pegaso”, “Copérnico”, “Camellos y flores”. Una propuesta recomendada para chicos a partir de los 4 años. Los títeres pueden estimular el desarrollo corporal, trabajar la capacidad de concentración, la creatividad, nos invita a replicar e imitar la actuación que acabamos de apreciar.

Teatro del Libertador San Martín (Av. Vélez Sarsfield 365)

Del 10 al 13

Pixar en Concierto

Espectáculo musical protagonizado por la Orquesta Filarmónica de Córdoba con músicos invitados del Teatro Colón. El espectáculo combina la interpretación en vivo de célebres piezas musicales de películas de Disney y Pixar con la proyección de los mejores momentos de los icónicos films Pixar en Concierto presenta grandes éxitos como “Yo soy tu amigo fiel” de TOY STORY, “Cuando ella me amaba” de TOY STORY 2, “Si no estoy contigo” de MONSTERS INC. (ganadora del premio Oscar® a Mejor Canción Original en 2001), “Le Festin” RATATOUILLE, “Viento y cielo alcanzar” de VALIENTE, y “Recuérdame” (ganadora del premio Oscar® a Mejor Canción Original en 2018) y “Un poco loco” de COCO, entre otros.

Luego del éxito en el Teatro Colón de Buenos Aires, Pixar en Concierto llega al Teatro General San Martín, la emblemática casa de Ópera en Córdoba, con múltiples funciones a partir del 10 de julio.

Este espectáculo visual y musical de Disney combina la proyección en pantalla de los mejores momentos de las icónicas películas de Disney y Pixar y la interpretación en vivo de memorables piezas musicales de los films. Además, el espectáculo cuenta con cantantes y bailarines en escena, en un despliegue visual que contará con la participación especial de músicos del Teatro Colón, bajo el mando del director de orquesta Tomás Mayer-Wolf y la dirección de escena a cargo de Peter Macfarlane. Entradas agotadas.

Domingo 14

A las 19. De otra galaxia

Teatro Comedia – Rivadavia 262

Concierto de la Banda Sinfónica de la Provincia con piezas de compositores contemporáneos, que incluye: Galactic empires, de David Gillingham y Star Wars Trilogy, de John Williams-Donald Hunsberger, entre otras, con dirección del maestro Andrés Acosta. La entrada es libre y gratuita.

Teatro Real (San Jerónimo 66)

Sábado 6, domingo 7, lunes 8, viernes 19, sábado 20 y domingo 21



A las 16. Estreno de la Comedia Infantojuvenil: Cenicienta Desencadenada

Sala Carlos Giménez

La historia mil veces contada de Cenicienta y el zapato se pone patas para arriba cuando la protagonista descubre que vivir entre la realeza puede darle más de un dolor de cabeza (a ella y a la realeza). Una Cenicienta distinta, capaz de mirar la vida desde su propio lugar de origen, en una historia que nos habla sobre la necesidad de trascender las diferencias y sobre las dificultades que debe enfrentar el amor cuando el primer flechazo pasa y los amantes se enfrentan a la aventura de vivir juntos en un mundo donde para la felicidad, nada está ni remotamente preparado. A la manera de los antiguos espectáculos medievales el relato está contado a través de la participación de payasos, acróbatas y malabaristas que invaden la escena, cambiando de personaje según la ocasión.En escena: Matias Etchezar, Pedro Parolini, Martin Gaetán, Carolina Godoy, Belinda Gómez, Eugenia Hadandoniou, Eric Venzon Autor y Dirección: Cristian Palacios. Entradas: 1.500 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Martes 9

A las 16. Érase una vez, bajo el Mar (Orión Teatro)

Sala Carlos Giménez

Muriel, una sirena caprichosa tiene el deseo controversial de volverse mujer. Tras largas discusiones con su padre y Rey de Atlántida, Tritón, recurre a su tía hechicera quien se aprovecha de ella para conseguir un lugar en el reinado; dejando a Muriel sin voz. Un romance con el príncipe Félix, mediado con lenguaje de señas gracias a su gran amigo y capitán del barco Jota, complicará los planes de Nerea quien deberá interrumpir el cumpleaños del príncipe en una noche donde el amor aparecerá como puente sobre toda dificultad. Un rasgo distintivo y quizás poco común es incluir la lengua de señas en el texto teatral y combinar lenguajes artísticos, hablados y también interpretados en lengua de señas, haciendo referencia a este último como recurso didáctico y de aprendizaje. Entradas: 6000 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Miércoles 10

A las 16 y 18:30. Canticuénticos

Sala Carlos Giménez

Canticuénticos es un grupo de música para las infancias de Santa Fe, Argentina. Con +15 años de trayectoria, ha visitado América Latina y España, realizando más de 2.000 shows en vivo con una propuesta original, que combina diversión con emociones profundas, convocando a toda la familia para cantar, jugar y bailar a través de la música. La propuesta de Canticuénticos es realizar un aporte al cancionero infantil, con composiciones propias sobre ritmos latinoamericanos, con el deseo de vincular afectivamente a los niños y niñas con su propio patrimonio cultural. Edad recomendada: mayores de 2 años Entradas: desde 8500 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Jueves 11 y viernes 12

A las 16. El Conde Dráscula (Egos Teatro)

Sala Carlos Giménez

La historia comienza cuando un investigador de mitos y fenómenos paranormales, cansado y aburrido, encuentra en una enciclopedia mágica a un ser que le interesa investigar: el famoso Conde Drácula, el vampiro inmortal. Entusiasmado, decide viajar y llegar al castillo. Allí se llevará una gran sorpresa. Su ama de llaves, Berta, es un ser muy particular. ¡Y el conde… bueno… el Conde nos sorprenderá a todos! Edad recomendada: mayores de 3 años. Entradas: 6000 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

El Conde Dráscula. Foto: Egos Teatro / Flavio Brissio

Sábado 13 y domingo 14

A las 16. El elenco estable de títeres presenta: La conjura de los palabristas contra Virulífero Virospa

Sala Carlos Giménez

La pieza de Halima Tahan pone en palabras accesibles para las infancias y juventudes la problemática de la comunicación, las consecuencias de perder el uso de la palabra y el alejamiento del contacto presencial con el medio ambiente natural. Usando a favor las experiencias vividas durante la pandemia, la obra se permite poner en juego escénicamente, con humor y ternura, algunas resoluciones posibles a un conflicto global: un virus hace perder la voz y la palabra a las personas. Quienes protagonizan este espectáculo son un grupo juvenil, misterioso y divertido de integrantes de la Orden de los Palabristas, que ayuda a Juan, un estudiante universitario que vive en la Córdoba actual, a crear una fórmula, un conjuro que pueda fortalecer a la población desde la palabra y la poesía y la defienda del virus Virulífero Virospa. Los Palabristas en nuestra versión son representados por títeres y el espectáculo se centra en el accionar de los mismos. En escena interactúan también un actor y ámbitos creados a través de la animación digital 2D. Edad recomendada: mayores de 5 años. Entradas generales: 1500 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Lunes 15 y martes 16

A las 16. Los Trottta-Mundis (Mutttis Contenidos)

Sala Carlos Giménez

La ilusión y la vocación son el motor del ancestral grupo de teatro LOS TROTTTA -MUNDIS. Año tras año van puliendo y forjando su espectáculo con la ilusión de ser aceptados y ovacionados por el público. A fuerza de perseverancia, pasión y amor al arte, tienen el gran deseo, y objetivo, de vivir de lo que aman… Pero no será fácil, muchos obstáculos se cruzarán en su camino. La amistad, la convicción y sobre todo su vocación podrán con todo… ¿podrán? LOS TROTTTA-MUNDIS cuenta, en tono de tragicomedia, las vicisitudes de un grupo de artistas que buscan vivir de lo que aman… hacer TEATRO. Edad recomendada: mayores de 2 años.

Entradas generales: anticipadas hasta el 14 de julio inclusive 4.000 pesos. El día de la función el valor de la entrada es de 6.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Miércoles 17 y jueves 18

A las 16. Payaso de Oz (MAP)

Sala Carlos Giménez

Todo comienza el día en que el cielo se torna gris y un tornado cae sobre la casa donde se encontraban Dorothy y su perrito. Tras salir despedida por los aires la casa, con Dorothy dentro, la niña termina durmiéndose y finalmente despierta en la maravillosa tierra de Oz. Allí, deberá emprender un largo camino para encontrar al Mago de Oz, con la esperanza de que la ayude a regresar a su hogar. Sin embargo, durante la travesía le aguardan muchas sorpresas. Al poco de emprender el rumbo conoce a Espantapájaros y más adelante al Hombre de Hojalata. Ambos han sido víctimas del hechizo de una bruja que los ha convertido en seres sin corazón, sin cerebro y sin valentía, Juntos parten a buscar al Mago de Oz, cada uno con su propio deseo: el Espantapájaros quiere un cerebro real con el que pueda pensar. El hombre de Hojalata desea un corazón que le permita ser más sensible y bondadoso y Dorothy sueña con regresar a casa. Y juntos vivirán muchísimas aventuras y se convertirán en grandes amigos. Edad recomendada: mayores de 2 años. Entradas generales: 6000 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Domingos 7, 14, 21 y 28

De 11 a 16. Tejiendo infancias

La Agencia Córdoba Cultura a través del Teatro Real comparte que los domingos de 11 a 16hs., San Jerónimo 66, con entrada libre y gratuita para todo público, se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, con espacios y rincones ornamentados para ellos. El hall del Teatro Real y el espacio externo, incluyendo la fachada, serán el escenario donde transcurrirá esta escena, se transformarán entre telas, objetos, juguetes y tejidos para recibir, y para que la protagonista de los domingos sea la infancia. Se busca establecer un espacio creativo y artístico para las infancias todos los domingos de marzo a noviembre en San Jerónimo 66, ampliando la programación habitual de los domingos infantiles. Se busca complementar esta actividad artística con espacios creativos, donde los niños y niñas sean protagonistas de actividades lúdicas, pero con una perspectiva artística; y que ellos puedan apropiarse de estos lugares públicos como lo es el Teatro Real.

Polo Audiovisual Villa María (Av. Dante Alighieri y Boulevard Cárcano)

Jueves 18 de julio



A las 18:00. Ciclo Narraciones, música y café: “Canciones y cuentos que Juegan”

Adriana Depetris en narraciones y Rocío Heredia en la música buscan generar un espacio de juegos, cuentos y canciones con participación activa de los presentes, tanto niños como adultos, haciendo un recorrido por distintos autores y escritores infantiles de nuestro país y Latinoamérica. Entrada libre y gratuita

Sábado 20 de julio

A las 16. Ciclo Sábado para las infancias: Taller de Música que juega

En este espacio , niños, niñas y familias se sumergirán juntos en el fascinante mundo de la música a través del juego. Exploramos ritmos, palabras, melodías y canciones, vivenciándolas con el cuerpo mediante diversas propuestas lúdicas. Nuestro objetivo es despertar la creatividad y la expresión corporal, y fortalecer los lazos familiares mientras nos divertimos. ¡Prepárense para cantar, bailar y descubrir nuevas formas de hacer música juntos! ¡Una experiencia inolvidable para todos! Destinado a niños y niñas de 3 a 8 años (aprox) acompañados con sus familias.

Cine móvil

Inicia la temporada invernal con un recorrido que abarca toda la provincia. Difundiendo el cine nacional en el marco del programa INCAA de más de 25 años de trayectoria, se exhibirán películas en su mayoría destinadas al público infantil y la familia. La propuesta es encontrarnos para ver en comunidad con espacios de disfrute y reflexión

Algunas localidades agendadas son: Colonia Marina, Luxardo, El Fortín, San Francisco, Freiré, Quebracho Herrado, Colonia Anita, Colonia Iturraspe, La Tordilla, Tránsito, Ticino, Ana Zumarán, Alto Alegre, Chilibroste,Ballesteros Sud, El Chacho, La Cumbrecita, San Antonio de Arredondo, entre otras.

Se suman las funciones en Córdoba capital, con cine en la Feria del libro en el Centro Cultural Córdoba, y el Homenaje a Manuel García Ferré en el Museo Evita Palacio Ferreyra.

Festival de Invierno en Río Cuarto

Este Festival Infantil Vacaciones de Invierno (FIVI) se desarrollará entre 8 y 21 de julio en el Centro Cultural Leonardo Favio y el Centro Cultural Viejo Mercado. Para disfrutar del cine y otros espectáculos de la mano de destacados artistas de la escena provincial. Además, el Centro Cultural Viejo Mercado será el escenario para las presentaciones artísticas con diferentes propuestas escénicas y música infantil.

Camino de los Pintores del Norte Cordobés

Otra invitación es a visitar el circuito turístico cultural “Camino de los pintores del Norte Cordobés”, un recorrido de ocho destinos de interés histórico y cultural en los departamentos de Ischilín, Tulumba y Río Seco. El mismo tiene como objetivo visibilizar la historia y la actualidad de la pintura impresionista que distingue a la región. Su primer destino es Loza Corral, siguiendo por Ischilín, el Cementerio en el que descansan los restos de Fader, Deán Funes, Tulumba, San Pedro Norte, Caminiaga y Cerro Colorado. Más información, acá.

Sitios históricos del Interior Cordobés

Recorrer los sitios históricos y culturales en Córdoba es otra maravillosa opción para estas vacaciones de invierno:

La Estancia Jesuítica de Caroya, es la más extensa de las estancias jesuíticas y está ubicada en las Sierras Grandes, al noroeste de la capital cordobesa, en el departamento Cruz del Eje. Su nombre es un homenaje a la Virgen de las Candelas. Martes a viernes de 9 a 18. Sábados, domingos y feriados de 10 a 16.

La Casa Museo Fernando Fader, que el artista plástico construyó en Loza Corral, a ocho kilómetros de Ischilín, atesora efectos personales, muebles, fotografías, y elementos de trabajo que Fernando Fader usó durante su residencia en este bello paraje del Norte cordobés, que luego se convirtió en museo. Jueves a domingo y feriados de 12 a 17.

La Casa Museo Poeta Lugones, la casa natal del poeta está ubicada en Villa María de Río Seco. La casa, convertida en museo y declarado monumento histórico nacional, se compone de tres amplias habitaciones y un salón de ladrillos coloniales. Miércoles a domingos y feriados de 9 a 13 y de 15 a 19.

Museo Provincial de Alpa Corral que cuenta con una sala de arte que alberga muestras itinerantes y tres salas históricas. En estas se pueden recorrer las muestras permanentes que dan cuenta de la vida prehispánica del lugar: Línea de Tiempo, Objetos históricos de la localidad de Alpa Corral y Arqueología y Paleontología. Jueves a domingo de 10 a 13 y 17 a 20.