Vacaciones de Invierno: Eventos para disfrutar durante la primera semana

Las vacaciones de invierno ya están en marcha y la Agencia Córdoba Cultura propone diversos eventos para disfrutar de los artistas locales.

Cada semana se presenta una nutrida programación que puede consultarse también en cultura.cba.gov.ar

Entre lo destacado está el ciclo De Paseo en el Buen Pastor, con una programación de espectáculos al aire libre que se llevará a cabo los sábados y domingos a las 15 horas. Habrá números de malabarismo, equilibrio, humor, música y circo, con entrada libre y gratuita.

Primera semana de actividades

Martes 9 de julio

De 10 a 19. Acordeón de historias compartidas

Museo Emilio Caraffa (Av Poeta Lugones 411)



Se trata de la creación, en un cuaderno con formato de acordeón, de un cadáver exquisito. A partir de instrucciones, quienes visiten el museo durante las vacaciones podrán intervenir el cuaderno creando de manera individual una obra colectiva. Actividad coordinada por el Área de Educación del museo. Destinada para familias y para todo público. Martes a domingos y feriados. Se puede realizar con la entrada del museo.

De 10 a 19. Búsqueda del tesoro en el MEC

Museo Emilio Caraffa (Av Poeta Lugones 411)



Se trata de una actividad de búsqueda de obras con el objetivo de recorrer el museo de manera lúdica, detenida, divertida y distinta. Con una lupa y una hoja con pistas que se entrega en la recepción, los visitantes podrán explorar el museo en busca de obras específicas. Actividad coordinada por el Área de Educación del museo. Destinada para familias y para todo público. Hasta el 19 de julio de martes a domingos y feriados. Se puede realizar con la entrada del museo.

A las 12. Llamá y escúchame

Centro de Arte Contemporáneo Chateau – Antonio Seguí (Parque del Chateau)



Instalación con un teléfono conectado a unos parlantes para que toda persona pueda hablar y escucharse, a la vez que otros la escuchan. Hasta las 19 hs. Repite el jueves 11 al domingo 14 de julio. Entrada gratuita.

A las 12. Dibuja en la ciudad

Centro de Arte Contemporáneo Chateau – Antonio Seguí (Parque del Chateau)



En unos paneles, situados en el patio interno, los niños y niñas podrán dibujar y garabatear libremente sumando al dibujo del artista. Hasta las 19 hs. Repite el jueves 11 al domingo 14 de julio. Entrada gratuita.

A las 15. A jugar con IA

Centro de Arte Contemporáneo Chateau – Antonio Seguí (Parque del Chateau)



Vení a jugar al CAC con inteligencia artificial. Una actividad que apunta a desarrollar la creatividad mediante IA en base a historietas, dibujos y mucho más. Dirigido a niños/as a partir de los 6 años de edad. Todos los días hasta el domingo 14. Entrada gratuita.

A las 16. Teatro independiente en el Real: “Erase una vez, bajo el Mar”

Teatro Real – Sala Carlos Giménez (San Jerónimo 66)



Compañía Orión Teatro. Muriel, una sirena caprichosa tiene el deseo controversial de volverse mujer. Tras largas discusiones con su padre y Rey de Atlántida, Tritón, recurre a su tía hechicera quien se aprovecha de ella para conseguir un lugar en el reinado; dejando a Muriel sin voz. Un romance con el príncipe Félix, mediado con lenguaje de señas gracias a su gran amigo y capitán del barco Jota, complicaría los planes de Nerea quien deberá interrumpir el cumpleaños del príncipe en una noche donde el amor aparecerá como puente sobre toda dificultad. Un rasgo distintivo y quizás poco común es incluir la lengua de señas en el texto teatral y combinar lenguajes artísticos, hablados y también interpretados en lengua de señas, haciendo referencia a este último como recurso didáctico y de aprendizaje. En escena: Walter Campos, Juan Capello, Daniela Chattah, Florencia Lencina, Cristian Villegas. Entradas: $6000 – Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro

A las 17. ¿Y cómo suena ese cuadro?

Museo Emilio Caraffa (Av Poeta Lugones 411)



La actividad consiste en visitar alguna de las salas para imaginar el sonido de las obras del museo e interpretarlo con instrumentos musicales creados con elementos reciclados. Tiene por objetivo brindar una experiencia musical donde las infancias puedan crear música usando como disparador las obras expuestas en el museo. Destinada para infancias. y sus familias. Repite el 16, 23 y 30 de julio. Entrada gratuita con cupo.

A las 17. Cine: Historias invisibles (de Guillermo F. Navarro, Argentina, 2024)

Cine Arte Córdoba (27 de abril 275)



Inspirada en hechos reales, narra la historia de dos chicas secuestradas por una organización de trata de personas. Cecilia viene de una familia pobre de Catamarca y es captada por un novio mucho más grande que ella. Jorge, su padre, ante la falta de colaboración de la policía, pierde toda esperanza de encontrarla hasta que recibe un llamado de su hija y decide emprender un viaje de 2.000 Km para rescatarla. Paula es una chica de clase media de Mendoza que es secuestrada violentamente y su madre, ante la ausencia de ayuda de las autoridades, decide recorrer burdeles buscándola, aunque tenga que enfrentarse a todo y a todos. Repite miércoles 10 a las 17. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 19. Cine: La matriarca (de Matthew J. Saville, Nueva Zelanda, 2023)

Cine Arte Córdoba (27 de abril 275)



Cuando un adolescente autodestructivo es expulsado del colegio y se le pide que cuide a su peleona abuela alcohólica como castigo, los disparatados momentos que viven juntos le cambian la vida. Repite miércoles 10 a las 19 hs. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 21. Cine: La conversión (de Marco Bellocchio, Italia, 2023)

Cine Arte Córdoba (27 de abril 275)



Bolonia. Año 1858. Los soldados del Papa irrumpen en la casa de los Mortara para secuestrar a su hijo de siete años, Edgardo. La película sigue la lucha de la familia para tratar de recuperar a su hijo ante esta acción de la Iglesia Católica. Repite miércoles 10 a las 21. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

Miércoles 10 de julio

A las 15:30. Cine con Pochoclos: La Canción del mar (de Tomm Moore, Irlanda, 2014)

Biblioteca Córdoba (27 de abril 375)



La historia del viaje a casa de la última Niña Foca. Después de la desaparición de su madre, Ben y Saoirse son enviados a vivir con su abuela a la ciudad. Cuando deciden volver a su casa junto al mar, su viaje se convierte en una carrera contra el tiempo a medida que se internan en un mundo que Ben sólo conoce a través de las leyendas que le narraba su madre. Pero éste no es un cuento para dormir; estas criaturas llevan en nuestro mundo demasiado tiempo. Ben pronto se da cuenta de que Saoirse será la clave para su supervivencia. Entrada libre y gratuita.

A las 16 y 19 . Pixar en Concierto

Teatro del Libertador San Martín (Av. Vélez Sarsfield 365)



Se lleva adelante el espectáculo musical protagonizado por la Orquesta Filarmónica de Córdoba con músicos invitados del Teatro Colón. El espectáculo combina la interpretación en vivo de célebres piezas musicales de películas de Disney y Pixar con la proyección de los mejores momentos de los icónicos films. Repite 11,12 y 13 de julio. Últimas entradas a la venta en Ticketek.

A las 16. Escena Nacional: Canticuénticos

Teatro Real – Sala Carlos Giménez (San Jerónimo 66)



Canticuénticos es un grupo de música para las infancias de Santa Fe, Argentina. Con +15 años de trayectoria, ha visitado América Latina y España, realizando más de 2.000 shows en vivo con una propuesta original, que combina diversión con emociones profundas, convocando a toda la familia para cantar, jugar y bailar a través de la música. La propuesta de Canticuénticos es realizar un aporte al cancionero infantil, con composiciones propias sobre ritmos latinoamericanos, con el deseo de vincular afectivamente a los niños y niñas con su propio patrimonio cultural. Repite miércoles 10 a las 18:30. Entradas desde $8.500, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro

A las 16. Cine infantil: Manuelita (de Manuel García Ferré, Argentina, 1999)

Museo Evita Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511)



Nació en una isla fantástica y creció en un hogar lleno de ternura, cuidada por su familia y por sus dos grandes amigos. Es Manuelita, una pequeña tortuga curiosa y carismática que, enamorada de un atractivo galápago, decide un día volar en globo hasta París. Repite el miércoles 17 a las 16. Entrada gratuita con cupo de 90 personas por orden de llegada.

A las 16. Taller de Collagraph

Museo Emilio Caraffa (Av Poeta Lugones 411)



Propuesta de creación en el marco de la exposición “Original y Múltiple. Tres grabadoras cordobesas en la colección del MEC”. En esta actividad se invita a conocer nociones básicas para la elaboración del collagraph, técnica contemporánea del grabado aditivo y en relieve. En el taller se aprenderá a realizar una matriz de collagraph, entintar y poder obtener múltiples copias. Destinada para infancias de 5 a 14 años. y sus familias. Repite el miércoles 17 y Sábado 13. Entrada gratuita con cupo. Inscripciones por mail a mec.educacion@gmail.com

A las 16. Taller de danzas “Bailemos en familia mientras el Monte está”

Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte (Rosario de Santa Fe 218)



A cargo de la docente y bailarina Geraldine Maurutto, ofrece un taller de exploración de danzas afro-latinoamericanas. Los niños podrán jugar con su corporalidad imaginando distintos animales posibles.Entrada libre y gratuita

A las 17. Presentación del libro “Cuento conmigo”

Museo Emilio Caraffa (Av Poeta Lugones 411)



De la autora María Cristina Gordillo, la publicación está compuesta por una serie de microrrelatos y algunas poesías. Son relatos cortos que pueden mostrar un sentido acabado, enigmáticos por estar abiertos a distintas interpretaciones. En general son historias fragmentadas que deberían ser imaginadas o metáforas de nuestras limitadas existencias. Destinada para todo público, con entrada gratuita.

A las 17. Ciclo de Arte y Filosofía

Centro de Arte Contemporáneo Chateau – Antonio Seguí (Parque del Chateau)



La lic. en arte, Antonia de la Torre y el dr. en filosofía, José González Ríos, disertarán sobre “La potencia creadora de lo absoluto en el Barroco. Vermeer, Rembrandt y Spinoza”. Información e inscripción por whatsapp al 351-5527721. Costo $12.000 (doce mil pesos). Entrada gratuita.

A las 18. Cine con Pochoclos: El Malvado zorro feróz (de Benjamín Renner y Patrick Imbert, Francia, 2017)

Biblioteca Córdoba (27 de abril 375)



Aquellos que piensan que la campiña es un lugar tranquilo y pacífico están equivocados, allí se encuentran animales particularmente agitados, un Zorro que piensa que es un pollo, un Conejo que hace la cigüeña y un Pato que quiere reemplazar a Santa Claus. Si deseas tomarte unas vacaciones, pasa de largo y sigue tu camino. Entrada libre y gratuita.

A las 18:45. Cine: Animal (de Sofía Exarchou, Grecia, 2024)

Centro Cultural Leonardo Favio (Buenos Aires 55, Río Cuarto)



Animal sigue a un grupo de empleados muy particular dentro del All Inclusive. Un grupo de empleados que tiene como objetivo hacerse pasar por huéspedes, mezclarse entre ellos y pasarla bien, muy bien hasta emborracharse y contagiar a los verdaderos huéspedes del resort de su felicidad desenfrenada y llena de excesos. Repite jueves 11 a las 18:45, viernes 12 a las 21 y sábado 13 a las 19. Entrada general $1.000, estudiantes y jubilados $500.

Jueves 11 de julio

A las 10:30. Taller: Flúo Kids – Arte en la oscuridad

Museo Evita Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511)



El taller está dirigido a niños y niñas, entre 5 a 12 años. La propuesta del taller es que los niños y niñas experimenten en primera persona cómo funcionan estos materiales luminiscentes en la producción artística. Le damos otro sentido a la oscuridad, ya que normalmente está relacionada con el vacío, o miedo. En esta propuesta es necesaria, y le damos un sentido lúdico. Nos sumergimos en un ambiente inmersivo. La propuesta sucede en un entorno iluminado con luces ultravioletas y arte fluorescente para que experimentes con estos materiales y crear tus propias obras de arte que brillen en la oscuridad. Se podrá experimentar dos técnicas artísticas: Lightdrawing (Dibujo con luz) sobre panel fosforescente*. Este material tiene la particularidad de absorber energía luminosa al acercarle luz. Cada participante podrá usar linternas ultravioletas que se encontrarán disponibles, para dibujar. Los dibujos quedan brillando en la oscuridad. Arte Fluorescente, cada participante del taller tendrá la posibilidad de experimentar con pinturas flúo. Incluye todos los materiales. No se requieren conocimientos previos.

A las 15. Taller de dibujo colectivo con Carbonillas Projekt

Espacio cultural Museos de las Mujeres (Rivera Indarte 55)



Se invita a niños y niñas a partir de 8 años, acompañados por sus padres o tutores. Carbonillas Projekt y el Espacio Cultural Museo de las Mujeres invitan a participar en la realización de un gran dibujo colaborativo, donde los visitantes podrán interactuar entre sí y con las exhibiciones presentes por medio de los recursos que nos aporta el dibujo. Sin importar el rango de habilidad que creas tener, los Carbonillas les acompañarán durante el proceso. Entrada gratuita. Deben inscribirse al mail espacioculturalmuseomujeres@gmail.com

A las 16. Teatro independiente en el Real: “El Conde Dráscula”

Teatro Real – Sala Carlos Giménez (San Jerónimo 66)



Egos Teatro – La historia comienza cuando un investigador de mitos y fenómenos paranormales, cansado y aburrido, encuentra en una enciclopedia mágica a un ser que le interesa investigar: el famoso Conde Drácula, el vampiro inmortal. Entusiasmado, decide viajar y llegar al castillo. Allí se llevará una gran sorpresa. Su ama de llaves, Berta, es un ser muy particular. ¡Y el conde… bueno… el Conde nos sorprenderá a todos! Edad Recomendada: mayores de 3 años. Repite viernes 12 a las 16. Entradas: $6000 – Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro

A las 16. Taller de Stencil

Museo Emilio Caraffa (Av Poeta Lugones 411)



Propuesta de creación en el marco de la exposición “Original y Múltiple. Tres grabadoras cordobesas en la colección del MEC”. En esta actividad se invita a aprender nociones básicas para la elaboración del stencil, técnica de producción contemporánea asociada al grabado tradicional. El stencil se produce a través de la fabricación de plantillas que caladas con un diseño previo, pueden estamparse sobre diferentes superficies utilizando la pintura adecuada. Destinada para adolescentes y jóvenes a partir de los 14 años. Repite el jueves 18 y sábado 20 de julio Entrada gratuita con cupo. Inscripciones por mail a mec.educacion@gmail.com

A las 16. Taller “Fauna Poética: Cantos y Poesías sobre Animales”

Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte (Rosario de Santa Fe 218)



A cargo de la artista Soledad Rebelles brinda un taller de poesías y cantos referentes a animales protectores con narración, juegos, fábulas y cuentos de animales de escritores cordobeses. Juego con las infancias. Rondas y cuentos.Entrada libre y gratuita

A las 16:30. Ronda de cuentos clásicos y juegos

Biblioteca Córdoba (27 de abril 375)



A partir de la lectura de un cuento clásico a disposición en la biblioteca se procede a armar grupos con los asistentes para desarrollar dinámicas y juegos en torno a la lectura anterior, en 4 postas o propuestas. (material de la docente/tallerista) Sonará una alarma para que el público pueda participar de todas las actividades. Docente Ailin Albarenque. Entrada libre y gratuita.

A las 17. Cine: Club Cero (de Jessica Hausner, Austria, 2023)

Cine Arte Córdoba (7 de abril 275)



Miss Novak es una maestra que se une al equipo de una escuela de élite para dar clases de nutrición a jóvenes estudiantes. En poco tiempo, la maestra establece un estrecho vínculo con cinco de sus alumnos, sin que el resto de profesores se dé cuenta de lo que sucede. Hasta que todo da un inesperado giro muy peligroso. Repite viernes 12 a las 17 y sábado 13 y domingo 14 a las 21. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 19. Cine espacio INCAA: Amor y cine (de Victoria Carreras, Argentina, 2023)

Cine Arte Córdoba (27 de abril 275)

Un ejercicio de memoria sobre la obra de Enrique Carreras, director argentino de noventa y cinco largometrajes, que explora la relación que tenía con sus colaboradores, los productores y la crítica, en busca de una respuesta a la pregunta que se sigue repitiendo a lo largo del tiempo: ¿Cómo logró filmar casi cien películas que fueron una gran fuente de trabajo y éxito de taquilla? Repite el viernes 12 a las 19. Entrada general $400, disponible en boletería.

A las 21. Cine: El divino Zamora (de Neri Marcore, Italia, 2024)

Cine Arte Córdoba (27 de abril 275)



Años 60. Walter Vismara es el contable de una pequeña fábrica provincial. Tras mudarse a Milán por necesidad, se encuentra trabajando en una empresa cuyo dueño está obsesionado con el fútbol y le encanta que sus empleados jueguen un partido cada año. Sin embargo, a uno de los dos equipos que se tendrán que enfrentar le falta un portero y Walter, para cumplir los deseos del jefe, se hace pasar por uno. Sin embargo, tendrá que intentar encontrar una solución antes del partido. Repite viernes 12 a las 21 y sábado 13 y domingo 14 a las 17 y 19 hs. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

Viernes 12 de julio

A las 14. Taller de Álbum Familiar: “Recuerdos encontrados”

Archivo Histórico Provincial (Av. Poeta Lugones 401)



Desde el Archivo Histórico Provincial se propone este taller como un espacio de recuperación de la memoria familiar y en consecuencia, una reconstrucción de la memoria colectiva, a través de fotografías de producción doméstica que se encuentren en colecciones particulares. Asimismo, favorecer los vínculos intergeneracionales y reivindicar la importancia de la historia de transmisión oral. Este taller está propuesto en dos encuentros de aprendizaje y trabajo de manera presencial, destinado a grupos familiares (a partir de los 6 años), con un máximo de 5 personas por grupo familiar. Continúa el viernes 19 de 14 a 16 hs. Inscripciones mediante formulario de Google Docs

A las 15. Taller de Paper Toy

Museo Emilio Caraffa (Av Poeta Lugones 411)



Actividad de creación de Paper Toys, juguetes de papel que datan de la antigüedad y su origen se vincula al origami. A partir de plantillas y moldes se crearán paper toys de papel y luego se customizarán. Propuesta coordinada por la artista Cecilia Candia. Destinada para adolescentes de 12 a 16 años. Entrada gratuita con cupo.



A las 16. Cine infantil: Anteojito y Antifaz (de Manuel García Ferré, Argentina, 1972)

Museo Evita Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511)



Película de dibujos animados en la que los protagonistas, Antifaz y Anteojito, buscan inventar la fórmula de la invisibilidad, y mediante maquinaciones de la bruja Cachavacha, alejan a Anteojito y Antifaz enrolando en una carrera como cantante lírico. Esta película fue ganadora en el Festival Internacional de Gijón de 1972, con el Primer Premio Pelayo de Oro, y otros dos premios especiales. Repite el miércoles 24 a las 16. Entrada gratuita con cupo de 90 personas por orden de llegada.

A las 16. Taller de diseño de alienígenas

Biblioteca Córdoba (27 de abril 375)



Taller de diseño de razas alienígenas, donde los niños y los jóvenes tendrán la oportunidad de dar rienda suelta a su imaginación y crear seres de otro mundo. A cargo del Prof. Koshiro Iwamura e Ing. Martín Casatti. Entrada libre y gratuita.

A las 16:30. Cascarita de nuez

Teatro Real – Sala Azucena Carmona (San Jerónimo 66)



Piedra Papel Tijera – Cascarita de Nuez es una propuesta escénica única que combina diversos elementos artísticos para estimular los sentidos de los niños y niñas de 0 a 5 años. A través de canciones originales, sonidos envolventes, narraciones suaves y movimientos armoniosos, el espectáculo busca acariciar y conectar emocionalmente con los más pequeños, proporcionando un primer encuentro significativo y mágico con la música. Entrada $5.000 disponible en autoentrada y en boletería del teatro

A las 20. Inauguración de la muestra: Biodiversidad en apuros

Museo de Ciencias Naturales (Av. Poeta Leopoldo Lugones 395)



Esta muestra pone en relieve la importancia del cuidado de la biodiversidad biológica a través de diversas intervenciones, poniendo especial énfasis en la fauna y las problemáticas actuales que impactan directamente sobre ella. Se trata de una exposición sobre el trabajo que realizan las distintas instituciones para controlar y resguardar el patrimonio natural de la provincia, proponiendo acciones que estén al alcance de todos para sumar a la protección de la casa común. La muestra se extiende hasta el 15 de diciembre. La inauguración es con entrada libre y gratuita. La muestra se podrá visitar de martes a domingo de 10 a 19.

Sábado 13 de julio

A las 13. Collage con Rosa Mercedes González

Museo Emilio Caraffa (Av Poeta Lugones 411)



Se trata de una actividad de creación colectiva que toma como disparador los poemas y escritos de la artista Rosa Farsac, una artista multifacética y paradigmática del arte de Córdoba. Se invita a intervenir papeles con dibujos y collage guiados por la artista Rosa Mercedes González. Destinado para todo público. Entrada gratuita con cupo.

A las 15. De Paseo en el Buen Pastor: Circo Cambalache

Paseo del Buen Pastor – Explanada al aire libre (Hipólito Yrigoyen 325)



El Circo Cambalache presenta su espectáculo de humor y circo para todo público. Musicalizado en vivo con acordeón, percusión y el público es el protagonista todo el tiempo. Esfera de cristal, platos chinos, cuchillos, diábolos y otras destrezas hacen de este un show de alto impacto. Desde el 2017 los productores de este espectáculo han investigado y trabajado en la fusión de la música, el humor y el circo. En los veranos participa en el Paseo de Las Higueras del ciclo Teatro y Circo bajo las estrellas y la noche de los niños en Santa Rosa de Calamuchita. Un show para divertirse y asombrarse en familia. Repite el domingo 14 a las 15. Entrada libre y gratuita.

A las 15. ¡Las obras del museo ocultan cosas maravillosas!

Museo Evita Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511)



Taller interactivo para recorrer las salas a través de la Realidad Aumentada (RA) y descubrir y experimentar las obras de arte de una manera lúdica y novedosa. Además, los niños tendrán la oportunidad de crear su propio avatar con la ayuda de Chat GPT. Repite el domingo 14 y sábado 20.

A las 16. Elenco Estable de Títeres: “La Conjura de los Palabristas Contra Virulífero Virospa”

Teatro Real – Sala Carlos Giménez (San Jerónimo 66)



La pieza de Halima Tahan pone en palabras accesibles para las infancias y juventudes la problemática de la comunicación, las consecuencias de perder el uso de la palabra y el alejamiento del contacto presencial con el medio ambiente natural. Usando a favor las experiencias vividas durante la pandemia, la obra permite poner en juego escénicamente, con humor y ternura, algunas resoluciones posibles a un conflicto global: un virus hace perder la voz y la palabra a las personas. Quienes protagonizan este espectáculo son un grupo juvenil, misterioso y divertido de integrantes de la Orden de los Palabristas, que ayuda a Juan, un estudiante universitario que vive en la Córdoba actual, a crear una fórmula, un conjuro que pueda fortalecer a la población desde la palabra y la poesía y la defienda del virus Virulífero Virospa. Los Palabristas en nuestra versión son representados por títeres y el espectáculo se centra en el accionar de los mismos. En escena: Gretel Istillarte, Rocío Oyarzun, Santiago Mateo, Hernán Danza. Actor Invitado: Lautaro Ruiz. Repite el domingo 14, a las 16. Entradas generales: $1.500, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 16:30. Visitas guiadas exclusivas por el Museo

Museo del Cuarteto (Rivera Indarte 199)



En el Día de Córdoba, inauguramos las visitas guiadas junto a Marcos Merlini y Daniel Franco, referentes del Cuarteto. ¡Recorré junto a ellos el Museo del Cuarteto y conocé en profundidad su historia! Repite sábado 20 y 27 Entrada libre y gratuita con inscripción previa.

A las 16:30. Teatro independiente: Trapitos al sol

Teatro Real – Sala Azucena Carmona (San Jerónimo 66)



Cuentos en boca – Trapitos al Sol es una obra pensada para la primera infancia donde se pone de relieve la posibilidad de elegir, la libertad y el crecimiento personal. La obra desarrolla la historia de un garbanzo que decide dejar la planta -verde y convencional- para aventurarse en un mundo totalmente novedoso. Basada en el libro Todos menos uno, de Eric Battut. Aparecen en escena muñecos y telas que van dando forma a un escenario que se llenará de colores. Con música original de Jorge Pico Fernández, y dirección técnica de Juan Maieron, esta obra pone en voz de Sole Rebelles una selección de cuentos que dan forma a un viaje muy especial. Entrada $5.000 disponible en autoentrada y en boletería del teatro.

A las 21:30. III Festival Música Barroca de Dos Mundos

Iglesia de la Compañía de Jesús (Caseros 52)



El Festival tendrá entrada libre y gratuita y se desarrollará en Córdoba Capital, Alta Gracia, Colonia Caroya y Jesús María con los principales exponentes del género. El Coro de Cámara de la Provincia, con la dirección artística de Juan Manuel Brarda, junto al Grupo Confluencia Barroca, participan en el III Festival Música de Dos Mundos. En programa: Jubilate Deo y Welcome to all the pleasures, de Henry Purcell, Angélicas milicias, Celebren, publiquen, Del más soberano Olimpo y Misa a 8, de Manuel de Sumaya. La entrada es libre y gratuita.

Domingo 14 de julio

A las 11. Tejiendo Infancias

Teatro Real – Hall (San Jerónimo 66)



Hasta las 16, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. Entrada libre y gratuita

A las 15. Lolo y la luciérnaga

Museo Emilio Caraffa (Av Poeta Lugones 411)



En Propuesta integral dancística, lúdica y musical para las infancias a cargo del grupo de música teatro TUPÁ. Un encuentro entre una luciérnaga y un músico trae nuevas ideas para sus vidas llenas de creatividad y esperanza. Estos personajes que viven en sierras chicas se hacen amigos y comienzan a crear música y danza sorprendiendose de esta capacidad. Pero también tendrán que aprender a convivir, comunicarse, motivarse y resolver ciertos devenires y desafíos. Repite domingo 21. Destinado para primeras infancias de 3 a 7 años con entrada gratuita.

A las 16:30. Teatro independiente: Apapachaditos, un arrullo de juegos

Teatro Real – Sala Azucena Carmona (San Jerónimo 66)



Abriendo Rondas – Tres personajes ponen en escena juegos, rimas, cuentos, colores, canciones, y melodías que forman parte del inagotable universo que pertenece a la vida cotidiana de los más pequeños. El espacio se irá transformando invitando al espectador a imaginar, disfrutar e interactuar a partir de situaciones lúdicas, musicales y teatrales. Apapachaditos centra la mirada en los primeros encuentros, en el vínculo entre el niño y su familia. Es una propuesta centrada en las posibilidades de la tradición oral, en donde se integran diferentes lenguajes artísticos a partir de juegos musicales y teatrales con cuentos cortos, de nunca acabar, canciones, rimas, arrullos, juegos de manos, con el cuerpo, con objetos diversos: títeres, libros, instrumentos musicales, juguetes, materiales sonoros. Entrada $5.000 disponible en autoentrada y en boletería del teatro.

A las 19. De otra galaxia

Teatro Comedia (Rivadavia 262)



Concierto de la Banda Sinfónica de la Provincia con piezas de compositores contemporáneos, que incluye: Galactic empires, de David Gillingham y Star Wars Trilogy, de John Williams-Donald Hunsberger, entre otras, con dirección del maestro Andrés Acosta. La entrada es libre y gratuita.

También continúa la 14° Feria del Libro Infantil.