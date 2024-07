Federal A: Sp. Belgrano de San Francisco debuta en la fase Campeonato vs. Atenas de Río IV

Sportivo Belgrano de San Francisco, tiene definido el calendario y rivales en la Fase Campeonato del Torneo Federal A 2024. El equipo «Verde» terminó en el segundo lugar, en el transcurso de la primera fase.

Fixture de la Zona B del Federal A 2024 – Fase Campeonato (Fuente: El Periódico de San Francisco)

Foto: Club Sp. Belgrano

Fecha 1 (21/7)

Central Norte vs. Sarmiento

Sol de América vs. San Martín

Sp. Las Parejas vs. Defensores de Belgrano

Sportivo Belgrano vs. Atenas

Libre: 9 de Julio.

Fecha 2 (28/7)

Atenas vs. Sp. Las Parejas

Defensores de Belgrano vs. Sol de América

San Martín vs. Central Norte

Sarmiento vs. 9 de Julio

Libre: Sportivo Belgrano.

Fecha 3 (4/8)

9 de Julio vs. San Martín

Central Norte vs. Defensores de Belgrano

Sol de América vs. Atenas

Sp. Las Parejas vs. Sportivo Belgrano

Libre: Sarmiento.

Fecha 4 (11/8)

Sportivo Belgrano vs. Sol de América

Atenas vs. Central Norte

Defensores de Belgrano vs. 9 de Julio

San Martín vs. Sarmiento

Libre: Sportivo Las Parejas.

Fecha 5 (18/8)

Sarmiento vs. Defensores de Belgrano

9 de Julio vs. Atenas

Central Norte vs. Sportivo Belgrano

Sol de América vs. Sp. Las Parejas

Libre: San Martín.

Fecha 6 (25/8)

Sp. Las Parejas vs. Central Norte

Sportivo Belgrano vs. 9 de Julio

Atenas vs. Sarmiento

Defensores de Belgrano vs. San Martín

Libre: Sol de América.

Fecha 7 (1/9)

San Martín vs. Atenas

Sarmiento vs. Spprtivo Belgrano

9 de Julio vs. Sp. Las Parejas

Central Norte vs. Sol de América

Libre: Defensores de Belgrano.

Fecha 8 (8/9)

Sol de América vs. 9 de Julio

Sp. Las Parejas vs. Sarmiento

Sportivo Belgrano vs. San Martín

Atenas vs. Defensores de Belgrano

Libre: Central Norte.

Fecha 9 (15/9)

Defensores de Belgrano vs. Sportivo Belgrano

San Martín vs. Sp. Las Parejas

Sarmiento vs. Sol de América

9 de Julio vs. Central Norte

Libre: Atenas.