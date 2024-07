Cordobeses Olímpicos: Gastón Revol, un referente indiscutible del Rugby

Gastón Revol, el destacado jugador de rugby, viene dejando una huella imborrable en el deporte nacional e internacional. Nacido el 26 de noviembre de 1986 en Córdoba, Revol se ha convertido en un referente indiscutible del rugby, especialmente en la modalidad seven, donde su talento y dedicación lo han llevado a representar a Argentina en múltiples competencias de renombre.

Su debut con la celeste y blanca se remonta al año 2009 y desde allí ha sido parte fundamental del equipo que ha llevado al rugby argentino a nuevas alturas en la modalidad de siete. Ha participado en numerosas ediciones del Circuito Mundial de Rugby Seven, donde ha demostrado su capacidad para enfrentar a los mejores equipos del mundo con valentía y determinación.

En la niñez, Gastón encontró como primera pasión deportiva al fútbol, y su sueño era jugar en el Club Atlético Belgrano: “Soy hincha de Belgrano desde que tengo uso de razón, porque mi viejo es fanático de toda la vida. Cuando era chico me encantaba jugar al fútbol.»

«Mi sueño era jugar y ser futbolista profesional en Belgrano. Para mí era como todo, digamos. Iba a la cancha, veía ahí a mis ídolos y yo quería ser uno de ellos”.

Su llegada al rugby se relaciona a la relación de toda la familia con el deporte, particularmente con el Club La Tablada.

Las visitas al club y la estrecha vinculación familiar, fueron determinantes en su ingreso al deporte.

¿Cómo llegaste al rugby?

Cuando tenía ocho años fui con mi viejo a La Tablada porque había que empezar a hacer algún deporte. Él había jugado en el club y tenía varios amigos. Nos llevó y a partir de ese día empezamos a enamorarnos cada vez más del club. Hoy somos una familia muy ligada a La Tablada. Algunos jugamos, otros ya dejaron de jugar, pero son entrenadores. Mis hermanas, una juega al hockey, la otra no juega, pero le encanta ir al club y ver los partidos, y cada vez que hay un evento se suma. Estamos todos muy metidos en ese sentido.

¿Recordás algún momento en tu carrera en donde dijiste “esto es un antes y un después” para mí?

Yo siempre digo que los JJOO de Río 2016 fueron un aprendizaje muy importante para todos los que fuimos parte de ese proceso y creo que para mí también. Siento que ahí empecé a entender de que había que disfrutar, más allá de los resultados. Tuvimos un tropezón muy duro en ese Juego Olímpico y un poco creo que fue la consecuencia de no haber disfrutado de todo lo que estábamos viviendo y habernos sobre presionado de una manera que no era necesaria. Fue puro aprendizaje, con todo lo que fue pasando, que tuvo su lógica, pero que después entendimos que no fue bueno.

Entre sus logros más destacados se encuentran las medallas de oro obtenidas en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y Santiago 2023, y su participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2021, donde Argentina alcanzó la histórica medalla de bronce.

Con la experiencia adquirida: ¿Qué significa volver a estar presente en los Juegos?

Tener la posibilidad de volver a estar en un proceso ya fue para mí todo un logro. Después de tantos años, después de haber estado muchas veces al borde de “colgar los botines”, porque la edad, porque el tiempo, porque ciclos cumplidos y demás. Decidí seguir y me fui encontrando con muchas satisfacciones en el camino, que fueron confirmando que mis decisiones habían sido buenas. Eso me da mucho orgullo y hoy estar en la recta final hacia otro Juego Olímpico es muy satisfactorio.

¿Qué es lo que siente un deportista en un Juego Olímpico al ser parte de un grupo de personas que representan a un país?

No sé si hay una palabra para describirlo porque puedo decir: increíble, fenomenal, todas las palabras, pero no vas a entender. Es algo muy grande. Lo vivimos en Río por primera vez y ahí tomé dimensión de lo que estábamos viviendo realmente. Ahí fue cuando ¡wow! Digo ¡Qué locura todo eso! Qué locura lo que genera en el país, en el mundo, en la gente. La posibilidad de estar en un lugar así, en una villa olímpica, rodeado de deportistas argentinos de todos los rubros y de estrellas mundiales del deporte. Pero sobre todo, lo que genera en la gente, ese patriotismo que es espectacular.

Gastón Revol, un hombre récord

Cuenta con más de 500 partidos en la selección, más de 100 etapas disputadas del circuito mundial, más de 1000 puntos anotados y 62 tries. Ahora, participará en sus terceros Juegos Olímpicos.

Estás cerrando un proceso muy largo en lo deportivo: ¿Cómo estás con eso?

Estoy cerrando mi ciclo deportivo, con el último torneo, cerré el circuito de seven. Terminó mi participación en esos torneos. Me queda como último sueño el Juego Olímpico. Y la verdad que la sensación es de tranquilidad, sobre todo, de realización. Todavía no puedo mirar tanto para atrás, pero sí me doy cuenta que me di un gusto muy grande durante mucho tiempo, que pude demostrar que a pesar de la edad y de un montón de dificultades que tuve que ir superando, cuando uno quiere algo y se esfuerza para conseguirlo, es posible. Eso me da mucha tranquilidad porque hoy siento que llego con lo justo, con el último envión a los JJOO y sé que después de eso no voy a tener más nada. Voy a estar vacío. Y es un poco lo que cualquiera puede pretender de cualquier actividad que haga de su vida. Cuando diste todo, te podés ir en paz; y eso es un poco lo que estoy sintiendo en estos últimos meses.

Los Pumas seven llegan a París en el punto más alto de su historia, lo que permite soñar con repetir una medalla. Entre sus logros recientes se encuentra el primer puesto en el circuito mundial de seven 2024 y el segundo lugar en la final de Madrid.

¿Qué te dejó el deporte?

Me dejó un montón de cosas. El deporte es formador de personas. Educa para la vida, en ese sentido yo soy un agradecido. En mi caso en particular, algo que me gusta destacar es que, sobre todo, esta última etapa me confirmó que, con trabajo, con constancia, dedicación, compromiso; con un grupo de laburo serio, se puede lograr lo que vos quieras en la vida. Realmente soy testigo de que hoy soy parte de un equipo que es potencia mundial y que hace cinco años atrás era imposible creer que Argentina podía llegar a dominar en el juego, en el rugby, como lo estamos haciendo nosotros.

Además de sus éxitos en el campo, Revol es un líder dentro y fuera de la cancha. Su compromiso con el equipo y su capacidad para inspirar a sus compañeros lo han consolidado como capitán del seleccionado durante varios años. Gastón es cordobés y es olímpico.

